Собачники Петербурга жалуются на острую нехватку площадок для выгула животных

Петербургу не хватает специализированных площадок для выгула собак. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Петербурге живет не менее 250 тысяч домашних собак, а специализированных мест для их выгула всего около 50. Получается, по 5 тысяч питомцев на одну площадку. Это вместимость дворца спорта «Юбилейный». Раньше, конечно, не было таких проблем: с собаками гуляли на ближайших пустырях, в пролесках. Но город застроили, и теперь многим питомцам приходится справлять нужду буквально под окнами. Потому что больше негде.

Такая ситуация не устраивает ни владельцев собак, ни тех, кто в этих самых окнах живет. Возникают и конфликты.

- Площадка для выгула – это, прежде всего, безопасность. Не все любят собак, а кто-то их даже боится. Огороженная территория исключает нежелательный контакт, - считает хозяйка питомца породы басенджи Дина Доронина.

Да и животному надо бегать, играть, общаться. Тем более, по закону, только на закрытой территории собаку можно спустить с поводка (в общественных местах ее позволено держать только на привязи, а опасные породы – еще и в намордниках).

Некоторые питомцы настолько активны, что хотели бы часами играть на площадке. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

ВОПРОС С ХВОСТИКОМ

Словом, всем было бы хорошо, будь этих площадок для четверолапых в достаточном количестве, а не 2-3 в районе, как сейчас. Но, разумеется, есть нюансы. Специализированные площадки должны быть размером от 400 кв.м до 800 кв.м и находиться не менее чем в 40 метрах от жилых домов.

- Учитывая плотность застройки в Петербурге, найти такое место трудно, - поясняют spb.kp.ru в Комитете по благоустройству.

Вот чиновники и не знают, куда нос собачий приткнуть. Просто разводят руками и занимаются чем-то другим. Немного проще там, где строят новое жилье. Оказывается, Минстрой подумывает обязать самих застройщиков обустраивать в своих ЖК собачьи площадки. Но некоторые строительные компании и так этим занимаются. Например, в нескольких ЖК одной из крупных строительных компаний уже есть обустроенные зоны для выгула и дрессировки собак. И еще как минимум три площадки будут открыты в будущем.

- Инфраструктура для питомцев – неотъемлемый элемент комфортной жилой среды, - отмечают в компании.

«НЕ ПУСТИЛИ ПОИГРАТЬ»

Есть у собаководов и другая проблема. На площадки еще нужно умудриться попасть. Иногда это целый квест.

- В моем районе всего одна площадка и то она постоянно закрыта на ключ, - жалуется хозяйка ретривера Анна Байбак, живущая в Выборгском районе. - Закрывают, видимо, те, кто думают, что это их собственность.

Стоит отметить, что есть как муниципальные площадки, так и частные, которые принадлежат кинологическим клубам, ЖК и так далее. Вторые могут работать, как им вздумается.

Но такие объекты в любом случае обязательно должны обслуживаться и работать, согласному определенному графику.

- Многие владельцы путают площадки для выгула с туалетом, и те, в свою очередь, требуют регулярной уборки, дезинфекции и замены грунта, - объясняет spb.kp.ru начальник Управления ветеринарии Санкт-Петербурга Юрий Андреев. - Поэтому наугад ходить туда лучше не стоит: надо следить за временем работы. Кроме того, не все собаки могут взаимодействовать между собой, и их владельцам нужно выбирать время для прогулки так, чтобы они не пересекались.

А договориться порой бывает непросто. Собачьи тренеры и «выставочники» нередко оккупируют площадки так, что какому-нибудь шпицу там просто не находится места.

На карте в Петербурге отмечено почти 400 мест для выгула собак. Но хвостатым этого мало! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

СДЕЛАЙ САМ

Кстати, активные петербуржцы могут сами инициировать создание площадки для выгула собак рядом с домом. Главное найти свободный пятачок…

- Петербуржцы голосуют за объекты, представленные в региональном проекте «Формирование комфортной городской среды». И могут сами поучаствовать в проекте «Твой бюджет», - поясняют в Смольном.

Примеры есть. Осенью 2021 года жители Московского района предложили свою идею по созданию собачьей площадки у ТРЦ «Радуга» через «Твой бюджет».

- Инициатива, набрав 682 голоса, не попала в список победителей, но администрация все равно пообещала выделить деньги, - рассказывает spb.kp.ru Дина Доронина. Проект уже разрабатывается. Площадку должны построить в 2024 году.

ОФИЦИАЛЬНО

- С 2019 года в рамках регионального проекта по развитию городской среды благоустроено 16 мест для выгула и дрессировки собак, - сообщают «КП» в Комблаге. В этом году благоустроили площадку на пересечении улиц Нестерова и Зверинской и планируют еще четыре: на Среднем пр. В.О., д. 91, Яхтенной ул. (напротив д. 28), ул. Верности (западнее пересечения с Меншиковским пр.) и между д. 22 и д. 24 по Лабораторному пр.

КСТАТИ

На карте 2gis в Петербурге отмечено почти 400 мест для выгула собак. Туда входят не только специализированные площадки, но и просто пригодные для выгула питомцев зоны и точки, где установлены стойки с бесплатными dog-пакетами.

ТЕМ ВРЕМНЕМ

В ЗакСе с 2022 года разрабатывают закон, который будет регламентировать правила выгула собак в отсутствии подходящих условий. К чему он приведет – пока неизвестно. Но на всякий случай напоминаем собачникам золотое правило ППН: пакет; поводок; намордник.