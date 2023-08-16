«В паре главное - баланс»: Миронова и Устенко - новые звезды танцев на льду из Петербурга

19-летняя Екатерина Миронова и 21-летний Евгений Устенко стали первым дуэтом из Петербурга, попавшим в сборную России. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

О таком виде фигурного катания, как танцы на льду, в Петербурге не было слышно почти 50 лет. Последние успехи остались в 70-х, а в 90-е это направление и вовсе закрыли, отдав лед одиночникам и парникам. Возродить дисциплину удалось только в 2006 году. И вот, спустя 17 лет, первые результаты. Но какие! 19-летняя Екатерина Миронова и 21-летний Евгений Устенко стали первым дуэтом из Петербурга, попавшим в сборную России.

В Петербурге появились новые звезды льда. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«ВЫГРЫЗЛИ» МЕСТО В СБОРНОЙ

Два сезона подряд Миронова и Устенко были в запасе сборной – это тоже круто, так как ни одна другая современная пара из Северной столицы до такого уровня не докатывалась. И вот настоящий триумф - по результатам официальных турниров в конце июня они вошли в основной состав команды на сезон 2023/2024 годов.

- Вместе они катаются 7 лет, из них 6 – во взрослой группе, - рассказывает тренер Кати и Жени Елена Соколова. - Им не было смысла оставаться в юниорах, поэтому мы их отправили тренироваться с более сильными спортсменами. Отчасти это их тоже вытянуло на такой высокий уровень. Они были на одном льду с большими парами - Синициной и Кацалаповым, Степановой и Букиным.

Миронова и Устенко отдают тренировкам большую часть жизни. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А вот и сами звезды льда. Очаровательная Екатерина и харизматичный Евгений выходят, а точнее выпрыгивают на родной лед СШОР на Туполевской и, широко улыбаясь, как настоящие артисты, начинают тренировку вместе с другими спортсменами. Здесь они проводят большую часть своей жизни: летом по 3-4 часа в день шесть раз в неделю.

- У наших ребят по-прежнему меньше льда (тренировочных часов на льду. – Прим. авт.), чем, например, у московских коллег, - отмечает Соколова. - В Москве обычно тренируются по 4 часа в день, а у нас – 2,5. Несмотря на это и другие сложности, Катя и Женя буквально «выгрызли» себе место в сборной, не переставая трудиться ни на минуту.

Команда Соколовой (на фото - вторая слева) заряжена на победу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПОСЛЕ ЛЬДА - ОТДЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Вообще изначально Женя занимался одиночным катанием и, откатав последний сезон из рук вон плохо, чуть было не ушел из спорта. Но знакомство с будущей партнершей вернуло ему веру в себя.

- К тому моменту я только месяц занимался танцами на льду и даже не знал позиции, как правильно вести партнершу, - с улыбкой вспоминает Женя. - Катя долго тогда ловила дзен, чтобы не прибить меня. На самом деле важно вести диалог и понимать физическое и моральное состояние партнера, чувствовать его на льду и поддерживать, когда это необходимо. Все это у нас с Катей, как мне кажется, есть.

Женя для Кати - надежная поддержка. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Да, - подхватывает Миронова, - наше главное преимущество в том, что мы обсуждаем все проблемы открыто, и в паре у нас равноправие, баланс. Эго партнеров в этом случае все только портит. А еще важно учиться не выносить личные проблемы на лед.

На льду пара – единое целое, но за его пределами, как мы выяснили, у ребят отдельная жизнь и разные интересы. Женя, например, любит готовить и читать, Катя – играть в бильярд и монтировать музыкальные композиции – все звуковые дорожки для их выступлений она создает сама! Ее работу оценил даже композитор Александр Гольдштейн, который занимается музыкальным сопровождением у многих фигуристов-олимпийцев.

Дуэт ворвался в сборную России. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Увидеть первые выступления петербургской пары танцоров можно будет осенью: сначала на контрольных прокатах в Москве, на Гран-при России, и в конце декабря - на чемпионате России в Челябинске.