«Обменивались пикантными фото»: Депутата из Петербурга арестовали после интимной переписки с 12-летним мальчиком

Депутат не признает свою вину. Фото: СОЦСЕТИ

Карьера именитого тренера и заслуженного мастера боевых искусств трещит по швам. 63-летнего мужчину заподозрили в развращении ребенка. По версии следствия, он домогался до 12-летнего мальчика. Сам спортсмен, он же – муниципальный депутат, отрицает свою вину. Об этом 16 августа сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- По версии следствия, мужчина совершил развратные действия без применения насилия. Он вступил с мальчиком в переписку, обсуждал с ним интимные вещи. В мессенджере они обменивались эротическими фотографиями, - рассказали в ведомстве.

Ситуацию прокомментировали в полиции.

- Установлено, что инцидент произошел в период с июня по июль 2023 года, когда ребенок находился в детском лагере в Краснодарском крае, где присутствовал тренер. Кроме того, после лагеря, мальчик поехал к родственникам в Анапу, но продолжал переписку с наставником, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Мужчину арестовали до октября. Фото: СОЦСЕТИ

В телефоне муниципального депутата Ржевки нашли голые фотографии школьника, но мужчина ни в какую не признают свою вину. Он хотел выйти под залог или на домашний арест. Но суд арестовал подозреваемого до 11 октября. По статье о развратных действиях ему грозит до восьми лет лишения свободы.

К мужчине как к тренеру по боевым искусствам приходили множество воспитанников, большинство из них - дети. Десятки - добились успехов и стали обладателями черного пояса. Расследование уголовного дела тем временем продолжается.