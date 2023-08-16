Петербургу не хватает медиков и работников автосервиса

Численность безработных в Петербурге, зарегистрированных в Службе занятости на 14 августа, составляет 11691 человек. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Кадровая тема в Петербурге в августе 2023 года складывается наинтереснейшим образом. Все понятно с категорией самых денежный вакансий по Петербургу - тут предсказуемо встречаются предложения из строительства (от 600 тыс. рублей) и сферы IT (от 500 тыс. рублей). По Ленобласти сейчас хорошо платят сборщикам кухонь (от 250 тыс. рублей) и работникам в транспортном секторе (до 360 тыс. рублей). Вопросы появляются, когда мы видим данные по дефицитам кадров в Северной столице: по информации руководителя пресс-службы hh.ru СЗФО Марии Бузуновой, нехватка специалистов, да еще и острая, складывается в сфере розничной торговли и автобизнеса – здесь крайне сильно не хватает соискателей на места продавцов, кассиров, консультантов, авторемонтников.

В Ленинградской области также сильно нуждаются во врачах и младшем медперсонале. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Довольно неожиданное заявление, учитывая тот факт, что автосервисы редко говорили о нехватке кадров. Возможные причины такого оттока людей из автомобильной отрасли перечислил руководитель общественной организации СПБ.АВТО Святослав Данилов:

- Действительно, сейчас автосфера претерпевает серьезные трудности с точки зрения подбора персонала, да и с клиентами становится чуть хуже. Я, как человек, который помогает дружественному сервису раскручиваться и развиваться, знаю это сферу изнутри. Мы понимаем, что мужчин стало меньше, в городе заметно снизились отклики на вакансии, количество собеседований сократилось. Это, вероятно, связано со спецоперацией и добровольческим движением в рамках нее. Других объяснимых факторов нет.

Вторая тенденция с оттоком кадров из автосферы связана с маленьким предложением на рынке.

- Те, кто есть на рынке - взвинчивают стоимость услуг и требуют зарплату уже на 30-40% выше. Из-за острой нехватки персонала некоторые компании на это идут, остальные игроки рынка вынуждены подтягиваться, несмотря на то, что не всегда бюджета на эти зарплаты хватает, - резюмирует Святослав Данилов.

Одна из тенденций оттока кадров из автосферы - маленькие предложения на рынке. Фото: Олег ЗОЛОТО

В отдельную категорию глава СПБ.АВТО выделил тех, кто просто уехал из страны.

- В сфере авторемонта их поменьше, но все равно есть. Возможно, происходит переориентация людей, которые раньше хотели работать в автосфере, теперь посмотрели, что есть другие прибыльные сферы, и уходят туда, закрывая свои вакансии для автоуслуг.

Еще одной проблемной сферой при поиске работы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области стала медицина. По информации Комитета по труду и занятости населения города, по направлению здравоохранение и социальное обеспечение представлено более 4 тыс. вакансий. Организации ищут врачей общей практики и узких специализаций, педиатров, медицинских сестер. В Ленинградской области также сильно нуждаются во врачах и младшем медперсонале.

Одним из вариантов решения проблемы с кадрами в описанных выше отраслях могут стать ярмарки вакансий. Их эффективность подтверждает Комитет по труду и занятости населения Петербурга.

- Ярмарки вакансий являются эффективным инструментом трудоустройства, - подчеркнули в ведомстве. - Формат мероприятия позволяет горожанам, находящимся в поиске работы, за короткое время рассмотреть предложения сразу нескольких предприятий. Работодатели, в свою очередь, полают возможность не только оперативно закрыть вакансии, но подобрать кандидатов в резерв.

Сильно не хватает на рынке продавцов и кассиров. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Служба занятости Петербурга регулярно проводит общегородские и профильные ярмарки вакансий. В этом году впервые прошла Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей». В федеральном этапе приняли участие более 9,5 тыс. человек, вакансии представили свыше 200 работодателей. Мероприятия прошли во всех районных Агентствах занятости и Кадровых центрах «Работа России», главной площадкой стал Молодежный карьерный форум в культурном квартале «Брусницын». На федеральном этапе было представлено более 11 тыс. вакансий. По итогам ярмарки трудоустроено свыше 3 тысяч петербуржцев.

ЦИФРЫ

По состоянию на 14 августа 2023 года численность безработных в Петербурге, зарегистрированных в Службе занятости, составляет 11691 человек. Сделать поиск работы быстрее и удобнее позволяет портал «Работа России». На платформе можно создать резюме, ознакомиться с актуальными вакансиями, подать заявку на получение услуг Службы занятости.