Лунтик в аквариуме: В Петербурге бум на аксолотлей

Это милое создание называется аксолотль.

Собака – друг человека, а аксолотль – новое увлечение современных детей и подростков. Впервые широкому кругу людей эта хвостатая амфибия предстала в образе мимимишного Лунтика в многосерийном мультфильме. Добрый фиолетовый герой с антеннами быстро завоевал сердца зрителей, а потом и создателей Minecraft. В популярной компьютерной игре улыбчивую амфибию ловят в озере ведрами и водят на поводке. А еще его невозможно убить – мечта! После этого в тысячах квартирах раздался детский крик: «Мам, кууу-пиии!»

У личинок есть характер

Как ни странно, персонаж с экрана действительно существует в природе. На радость девчонкам и мальчишкам, и к некоторому сожалению их родителей. Нет, дело не в деньгах – на Авито амфибию можно взять за 500 – 2500 рублей, - а в уходе (о том, чем лучше кормить необычного питомца – читайте ниже, - примеч.Авт.). Правда, счастливые обладатели аксолотлей не считают, что содержание этого питомца не сложнее, чем собаки или кошки. Да и вообще можно завести всех сразу. Как это сделала 12-летня петербурженка Дарья Лашакова. У девочки дома настоящий контактный зоопарк: парочка котов, рыбки, тритоны и вот теперь аксолотль. Мультяшных амфибий ей подарила крестная - купила сразу парочку, которая обошлась со всем приданым в виде аквариума и «домиков» в 14000 рублей.

- Вот этого, коричневого, я назвала Тучкой, а этот золотой - Мандаринка, - представляет своих друзей Даша. - Они очень разные по характеру. Тучка любит позировать перед камерой, первым приплывал на кормление, а Мандаринка – такой робкий малыш.

- Тучка Мандаринку не подпускает на кормление, - уточняет папа Даши Владимир. Пока дочь на отдыхе – он старший по уходу за всем домашним зоопарком. – А недавно я заметил, что у Мандаринки лапки не хватает – видать, откусил! Ну, ничего – отрастет!

Аксолотль в доме - удивительное зрелище для всех членов семьи.

Словом, друзьями личинки не стали, продемонстрировав принцип живой природы: «выживает сильнейший».

- Их прелесть только во внешнем очаровании, - рассказывает об особенностях аксотолей начальник отдела «Экзотариум» Ленинградского зоопарка Анна Багатурова. – Технически их невозможно приручить, не стоит надеяться и на то, что они будут вас узнавать и вилять хвостом. Однако, если кормить в одно и то же время, будут радостно подплывать к стенкам аквариума, будто ждали вас и узнали. Но не стройте иллюзий - это лишь видимость!

И вот теперь о еде. Аксолотли - настоящие гурманы. Любят креветки, мидии и мясо красной рыбы. Специалисты утверждают, что им можно и дождевых червей давать, а вот готовый сухой корм не вариант, хотя и он в продаже есть. В природе же аксолотли сами часто оказываются едой крупных рыб. Численность их сокращается каждый год.

Аллергики, стоп!

Если вы, дочитав до этого предложения, не передумали заводить аксолотлей, то нам добавить больше нечего. Даже законом не запрещается содержать дома этих амфибий – так что, исполняйте свою мечту, и не забывайте, что тут также работает правило «мы в ответе за тех, кого приручили»:

- Взвести свои силы: в хороших условиях животное может и до 15 лет прожить – хватит ли средств и сил на его содержание? – напоминает начальник отдела «Экзотариум» Ленинградского зоопарка Анна Багатурова. – Также аллергикам нужно помнить, что компоненты аквариума или корм могут вызвать реакцию.

СПРАВКА «КП»

Аксолотль - личинка амбистомы - хвостатой амфибии, родственницы саламандры. Половозрелый взрослый аксолотль в возрасте 18-27 месяцев имеет длину от 15 до 45 см, хотя размер, близкий к 23 см, наиболее распространен и превышает 30 см редко. Аксолотли имеют внешние жабры и хвостовой плавник.