Цены на потребительские товары подскочили на 4,96% в июле в Петербурге

Цены на потребительские товары резко подскочили в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербург вновь бьет рекорды. Только в этот раз Северная столица обогнала другие регионы по уровню инфляции. Так, цены на потребительские товары подскочили на 4,96 процента. Больнее всего по кошельку местных жителей ударили овощи и фрукты. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального Банка России.

– Во всем Северо-Западном федеральном округе стоимость продукции подросла на 4,8 процента, а во всей стране средний показатель составил лишь 4,3 процента, – уточнили специалисты ЦБ.

Эксперты объяснили подобные показатели резким увеличением потребительской активности, а также ощутимым ослаблением государственной валюты.

По этой же причине подорожали и зависимые от импорта категории товаров: техника и электроника, автомобили, отдых за рубежом. Не осталась в стороне мясная продукция и постоянно «кусающийся» своей стоимостью бензин.

Как прогнозируют специалисты Банка России, в ближайшие месяцы годовая инфляция продолжит только повышаться. Они убеждены, что проводимая сегодня денежно-кредитная политика сохранит повышение общего уровня цен в диапазоне от пяти до 6,5 процента. Вернуться к комфортным четырем процентам возможно будет только в следующем году. Планируется, что в дальнейшем возможно будет удерживать инфляцию на этом уровне.

Кстати, по некоторым не совсем утешительным прогнозам годовой рост цен может достичь десяти процентов.