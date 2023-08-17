Поправки в генплан города притормозят реновацию в Петербурге

Программа реновации в жилых районах Петербурга отложена до 2024 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге завершилась масштабная работа по рассмотрению предложений в Генеральный план города. Специальная комиссия обработала почти 11 тысяч идей от горожан, комитетов, депутатов. Теперь документ с планами по застройке города на ближайшие 30 лет готовится к отправке в Заксобрание. Среди интересного – комиссия по внесению изменений в Генплан Санкт-Петербурга поддержала предложение инициативных групп не повышать высотность зданий в районах с преобладанием пятиэтажной застройки. Речь об 11 районах, помимо Адмиралтейского, Колпинского, Кронштадтского, Петроградского, Петродворцового, Пушкинского и Центрального.

Часть местных жителей успела обрадоваться: если этажность конкретного квартала не повысили, значит, программа комплексного развития территорий (КРТ) его не коснется? Напомним, что КРТ предполагает снос кварталов с панельными «хрущевками» 1957-1970 гг. ради их замены современными многоэтажными домами с новенькой инженерной начинкой. Все же коснется, сказал председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам Заксобрания Петербурга Валерий Гарнец в разговоре с «Комсомольской правдой в Петербурге».

- Это усложнит работу по вовлечению территорий в КРТ, потому что КРТ все же предполагает, что инвестор сможет максимально использовать данную территорию. А занижение высотных параметров, конечно, сузит рамки для получения прибыли. Так что КРТ будет реализовываться, если инвестор сочтет это возможным, - подчеркнул парламентарий.

В общем, реновация 2.0 все-таки сможет пройтись по районам, если за перемены проголосует достаточное количество жильцов. Только вместо кварталов с высотками будут строиться новые дома средней этажности, и облик территории не будет напоминать разноуровневый забор.

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