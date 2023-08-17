Врачи планируют вакцинировать 60% петербуржцев перед осенним сезоном гриппа

Рост заболеваемости гриппом может начаться в ноябре-декабре. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Роспотребнадзоре петербуржцам напомнили о сезонном подъеме заболеваемости гриппом. В нашей стране этот сезон начинается примерно в ноябре-декабре, так что готовиться к нему нужно уже сейчас. Осенью планируется поставить прививки 60 процентам населения. 75 процентов вакцинируют из тех, кто находится в группе риска.

- В прошлом 2022 году охват населения Санкт-Петербурга профилактическими прививками против гриппа составил 61,3 процента, - уточнили в региональном ведомстве.

Жителям Петербурга напомнили, что вакцинация остается самым эффективным способом профилактики. Вакцину каждый год обновляют, так что, она способна противостоять современным вирусам. Ставить прививку можно даже малышам с шести месяцев. А иммунитет сохраняется в течение года.

О других мерах профилактики тоже забывать не стоит. К ним относятся мытье рук и обработка их антисептиком, лечение при первых же симптомах, использование масок в общественных местах.

КСТАТИ

Первая партия вакцины для детей уже поступила в Петербург. Это - Ультрикс квадри в количестве 75600 доз.

- Прививочная кампания в городе начнется 28 августа 2023 года. Взрослая вакцина поступит уже в ближайшее время, - отметили в пресс-службе Комздрава Петербурга.