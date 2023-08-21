Из хобби в бизнес: Как начать зарабатывать на своем творчестве

Любое изделие своими руками можно монетизировать, и тогда творчество становится не просто хобби, а успешным бизнесом. Фото: freepik.com

Любое изделие своими руками можно монетизировать, и тогда творчество становится не просто хобби, а успешным бизнесом. Каждый самозанятый имеет возможность открыть свое ИП и ООО. Но как пройти путь от обычного творца до ведущего бизнесмена России? Как начать зарабатывать на своем творчестве, разбирались в программе «Сам себе занятый» на Радио «Комсомольская правда в Петербурге» на 92.0 FM вместе с заместителем директора по развитию НО «Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге» Валерией Фьерару и самозанятой Анастасией Дубровской.

МОЛОДЕЖЬ И САМОЗАНЯТОСТЬ

По статистике на конец июля в России уже более 8 миллионов самозанятых. Петербург входит в тройку регионов-лидеров и по численности самозанятых, и по их приросту. С начала года число петербуржцев, применяющих специальный налоговый режим, выросло более чем на 18%. Сегодня в Северной столице более 525 тысяч самозанятых.

- Надо сказать, что Санкт-Петербург здесь идет в ногу с общероссийскими темпами. Вот интересный факт по Московской области: темпы роста самозанятости Петербурга выше, чем в Подмосковье, то есть мы практически наступаем на пятки 50-му региону, - отмечает Валерия Фьерару.

Заместитель директора НО «Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге» Валерия Фьерару. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» на базе центра «Мой бизнес» постоянно проводят мониторинг и анализируют статистику по самозанятым. Одной из наиболее интересных цифр стало количество молодежи в сфере предпринимательства. Сейчас таких по России порядка 100 тысяч. На долю Петербурга приходится около 10% от общероссийского показателя. Молодые люди в возрасте от 14 до 17 лет активно регистрируются в качестве самозанятых. Любой подросток уже сейчас способен открыть свой бизнес и монетизировать свой проект.

- Абсолютно весь перечень инструментов, которые нужны предпринимателю, представлен в центре «Мой бизнес», - говорит Валерия. – Начинаешь с одного, а потом постепенно обнаруживаешь, что ты уже индивидуальный предприниматель, а там и до ООО недалеко.

КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА

Малые компании, самозанятые часто задаются вопросами о конкурентной среде в бизнесе и как в ней выжить. Люди, которые открыли свое дело и занимаются монетизацией своего творчества, сталкиваются с высокой конкуренцией. Петербург - город, который богат университетами и колледжами, выпускающими талантливых профессионалов своего дела. Каждый день появляются новые предложения, каждый день кто-то регистрируется в качестве самозанятого. И рынок постоянно возрастает. В пример можно взять проект «Петербургский дизайн», в котором были представлены более 100 брендов местных производителей.

- В проекте «Петербургский дизайн» по итогу прошлого года было примерно 15% самозанятых из общего числа участников, в этом году примерно 20%. То есть, самозанятые приходят и делают действительно разные вещи, есть вот такие уникальные представители нашей «модной» индустрии, как Анастасия с ее брендом, - отмечает Валерия

Такие занятия, как фотография, музыка, дизайн могут стать успешным стартом в бизнесе. Так, самозанятая в сфере моды и дизайна, а также участница проекта «Петербургский дизайн» Анастасия Дубровская смогла продвинуть проект «Ритмы леса». Это коллекция одежды направлена на то, чтобы сделать вещь не только теплой и практичной, но и элегантной.

- Вдохновителем и создателем стала моя сестра Мария. Она окончила Институт промышленных технологий и дизайна и продолжила свою деятельность в этой профессиональной среде. Она предложила новую технологию - секционно крашеную пряжу в трикотажных изделиях, - рассказывает Анастасия Дубровская.

Самозанятая Анастасия Дубровская. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДИЗАЙН

Проект «Петербургский дизайн», созданный Правительством Санкт-Петербурга, дает возможность самозанятым и индивидуальным предпринимателям размещать свои коллекции локальных брендов одежды, обуви и аксессуаров в торговых комплексах, а также предусматривает помощь дизайнерам в продвижении и расширении бизнеса. Представители индустрии моды получают не только оборудованную торгово-выставочную площадку с персоналом, но и могут продемонстрировать свою продукцию новой аудитории и проанализировать спрос и всевозможные риски.

- Это тот самый случай, когда абсолютно аналогичный пул мер поддержки оказывается как субъектам МСП, так и самозанятым, - говорит Валерия. - При этом также важно отметить, что в «Петербургском дизайне» мы выводим наших модных производителей в оффлайн формат. Благодаря выгодному географическому положению торговых центров и действительно качественному оборудованному торговому пространству и суммарной торговой площади, которая превышает тысячу квадратных метров, у дизайнеров есть возможность попробовать продавать в трех крупнейших ТРЦ города: «Галерея», «Охта молл» и «Лето».

КОНКРЕТНО

Центр «Мой бизнес» открывает множество возможностей для людей, которые нашли себя в хобби и хотят монетизировать его. Будь это личный бренд или же свечи ручной работы. Центр позволяет индивидуальным предпринимателям и самозанятым попробовать выйти на различные маркетплейсы, такие как Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, AliExpress, а также по запросу возможно размещение и на других торговых площадках. Начинающие плательщики налога НПД смогут увидеть спрос и понять, нужно ли это потенциальному покупателю.

- Здесь важно болеть тем, что ты делаешь, чтобы хобби приносило удовольствие. А монетизировать и продавать, на самом деле, не так сложно, когда ты знаешь, куда обратиться, - отметила Валерия Фьерару.

Подростки от 14 до 17 лет, люди «серебряного» возраста, отучившиеся на другие профессии- все они могут бесплатно получить доступ к комплексу мер поддержки от центра «Мой бизнес» и развить свое хобби до небывалых высот.

СПРАВКА

Если у вас остались вопросы, обращайтесь по адресу: ул. Кирочная, д. 59 или по телефону: 8 (812) 777-89-87 (добавочный 1150).

Информация о работе Центра реализации проектов для самозанятых доступна на сайте.

Подготовила: Дарья ТАППО

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