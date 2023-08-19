50 новых станций метро построят в Петербурге до 2050 года

Акцент сделают на станции для южной части города, где с транспортом пока сложности. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Чувствительнее темы, чем метро, в Петербурге не сыскать. Пока горожане ждут 2024-го года, а вместе с ним и открытия станций «Путиловская», «Казаковская» и «Горный институт», в Генеральном плане города зафиксировали масштабные планы на ближайшие 30 лет. До 2050 года город дождется около 50 станций. Звучит как фантастика, но депутат Валерий Гарнец в разговоре с «Комсомольской правдой» заверил, что в меньшую цифру подземка точно не уйдет. А вот в большую – очень даже.

- Необходимость сменить головную организацию, которая занимается строительством метро, вызвала небольшие задержки. Сейчас новая компания вошла в нормальный режим работы. До 2050 года у нас будет порядка 50 новых станций с вестибюлями. Количество станций в каждое десятилетие может корректироваться со временем, - рассказал председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам Заксобрания Петербурга.

Важнейшим направлением для подземки остается южное: Красносельский и Кировский районы, кусочек Московского района. Транспортная система там плохо справляется с наплывом пассажиров и нуждается в помощи крупных объектов, заметил Гарнец. Напомним, что в этой части города планируется строить станции «Александрино», «Проспект Маршала Жукова», «Ульянка», «Авиагородок», «Пулково» (красная линия); «Брестская», «Улица Доблести», «Петергофское шоссе», «Сосновая поляна», «Константиновская» и «Стрельна» (коричневая линия).

Быстрее всех, уже в 2024 году, на юге Петербурга откроются «Путиловская» и «Казаковская» (коричневая линия). Также к работе готовится «Горный институт» (оранжевая линия), что на Васильевском острове.

К слову о Пулково. Это направление Валерий Гарнец тоже назвал приоритетным – петербуржцам и туристам необходимо дать доступный проезд до аэропорта. И речь идет про комплекс, включающий и метро, и трамвайную линию. Депутат полагает, что реализация этого долгожданного проекта придется примерно на 2026-2027 годы.