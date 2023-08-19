Знаки о запрете движения и парковки электросамокатов установили в Мурино

Самокаты выдворят с Бульвара Менделеева в Мурино. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Радость или очередные трудности для жителей Мурино – на Бульваре Менделеева запретят ездить на самокатах. Ограничения коснуться и парковки двухколесного транспорта. Дорожные знаки уже появились на тротуаре, предупреждающие о запрете. Пока что таблички закрыты черными пакетами и когда начнут свое действие, непонятно.

Бульвар Менделеева одна из главных артерий Мурино, именно через него идет путь от метро «Девяткино» к другим ЖК. Местные жители часто пользуются самокатами, чтобы добраться домой от подземки. Однако пользователи кикшеринга мешают остальным прохожим. На странице Администрации города Мурино часто жалуются на бесконтрольных наездников, а больше всего на раскиданные по тротуару самокаты.

Знаки пока закрыты черным пакетом. Фото: vk.com/9online

Как выяснила spb.kp.ru, у администрации были планы установить запрет на поездки электросамокатов по Бульвару Менделеева.

- В настоящее время администрацией ведется работа по разработке проекта нормативно-правового акта, регулирующего деятельность кикшеринговых компаний на территории г. Мурино. Данный документ разрабатывается с целью определить места размещения электросамокатов в зонах виртуальных парковок, ограничить единовременное размещение в точках старта и завершения аренды, а также определить зоны запрета размещения электросамокатов, - отмечали они.

К слову, представители самих кикшеринговых сервисов не в курсе о будущем запрете.

- Мы ничего не знаем об установке данных знаков в Мурино, - сообили нам в компании Woosh.

Отметим, что в Мурино действует ограничение по скорости передвижения на электросамокатах. Сейчас она составляет 20 километров в час, на Бульваре Менделеева – 15 километров в час.