Жмет штангу, прогоняет хулиганов и водит авто: Как живет 125-сантиметровая россиянка, выигравшая четыре медали на Всемирных играх маленьких людей

Петербурженка с ростом 125 сантиметров покорила Всемирные игры маленьких людей. Фото: vk.com/podpalnayaulyana

Маленькая да удаленькая – это про Ульяну Подпальную. Рост 28-летней петербурженки составляет всего 125 сантиметров, но ее достижениям и быстрому темпу жизни позавидует каждый. Девушка произвела фурор на Всемирных играх маленьких людей в Германии, собрав букет из медалей. Специально для spb.kp.ru Ульяна высмеяла стереотипы про свой рост, рассказала о трудностях адаптации к «высокому» миру и о том, как популяризирует движение паралимпийцев в России.

«Поняла, что внешне отличаюсь от ребят»

Ульяна родилась в Барнауле в семье паралимпийских чемпионов по пауэрлифтингу Андрея и Тамары Подпальных. Ее мама и папа тоже маленькие - 136 см и 139 см соответственно. В медкнижке заболевание девушки называется ахондроплазия, у нее третья группа инвалидности, но на жизни это не сказывается. По словам Ульяны, разницу в росте со сверстниками она начала замечать в школе.

Ульяна родом из спортивной династии. Фото: vk.com/podpalnayaulyana

- Я поняла, что внешне отличаюсь от ребят, - вспоминает девушка. – Но не восприняла это как барьер для общения. Меня никогда не травили. Наоборот, мне повезло с друзьями.

С детства Ульяна ходила в спортивные секции в группы со здоровыми ребятами. Занималась по индивидуальной программе. Начинала с дзюдо, потом было плавание.

- Для меня снизили нормативы в силу особенностей здоровья. Допустим, кто-то плывет разминку в 1,5 километра, а я 1 километр или 800 метров. В итоге в 13 лет я уже получила разряд мастера спорта по плаванию.

Девушка состояла в длительных серьезных отношениях, но сейчас она в новом активном поиске спутника жизни. Фото: vk.com/podpalnayaulyana

После школы Ульяна отучилась на социолога в Барнауле, окончила магистратуру в университете имени Лесгафта в Петербурге. Основная деятельность - игра в бадминтон, где она стала мастером спорта международного класса.

«Чаще носят на руках»

Взрослая жизнь оказалась чуть жестче, чем в школе. Пусть и редко, но Ульяне встречаются люди, которые показывают в нее пальцем.

- Лучше рассказать о забавных ситуациях, - парирует Ульяна. – Однажды меня перепутали с бабушкой. Или вот еще смешной случай был: мы с другом ехали в лифте, к нам зашла семья с мальчиком лет 10. И в один момент он поправил очки указательным пальцем и сказал вслух: «Интересный случай!». Неловко вышло, но смешно. Детям намного проще объяснять, в чем дело, и они запоминают. А взрослых не перевоспитать.

И вообще, Ульяна видит в своем росте только плюсы. Взять хотя бы самое банальное – ее чаще носят на руках мужчины!

- Зачем искать минусы? Я кайфую от своего роста. Например, если я сижу в электричке, а рядом есть свободное место, то можно лечь во весь рост и поспать. И еще мне охотно помогают на улице с тяжелыми сумками и чемоданами. Видят мою миниатюрность и буквально хватают вещи. Мне приятно.

Родители Ульяны - профи в жиме штанги. Дочь не отстает. Фото: vk.com/podpalnayaulyana

С личной жизнью у Ульяны тоже никогда не было проблем, ведь многие парни просто обожают миниатюрных женщин!

- Последние мои отношения длились четыре года, но мы жили на два города – он – в Москве, я – в Петербурге, было тяжело. Но расстались все-таки не из-за этого. Просто не совпали целями в жизни – я очень хотела создать семью, а у него в приоритете была карьера. Зато сейчас мы – лучшие друзья, а свою любовь я еще обязательно встречу!

В бадминтоне Ульяна - мастер спорта России международного класса. Фото: vk.com/podpalnayaulyana

Детский мир взрослой девушки

Есть у девушки и водительские права. Она без единой царапинки проездила на своей «Тойоте» 4,5 года, переоборудовав ее под себя.

- «Нарастила» педали - папа прикрутил к основным особую металлическую конструкцию. Так я доставала до них ногами. И еще подушку под спину подложила. И стало идеально.

С одеждой ситуация тоже не из простых. Купить вещь и сразу носить ее получается не всегда. Поэтому Ульяна – частый клиент в ателье.

- В основном, ношу спортивную одежду. Но люблю и платьишки, и юбочки. Мой размер – XS (42), но приходится все равно укорачивать длинные рукава или штанины. А размер обуви действительно детский – 33-й. И, слава Богу, сейчас детская обувь разнообразная, не только с единорогами или Барби.

Иногда в бадминтоне Ульяна выступает в паре. Фото: vk.com/podpalnayaulyana

В остальном, в Северной столице нет серьезных проблем с доступной средой для маленьких людей, считает Ульяна.

- Вспоминается только один негативный случай. На Витебском вокзале очень высокие кассы. Пришлось искать стул, тащить его туда и вставать. Иначе не купить билет. Мой друг написал заявление, чтобы к кассам хотя бы приставили табуретки, но до сих пор ничего не изменилось. Конечно, понимаю, что из-за двух-трех инвалидов никто не будет портить архитектурный облик, но какой-то компромисс можно было бы найти.

Без флага, но с медалями

Семья Ульяны первой в России приняла участие во Всемирных играх маленьких людей в Торонто в 2017 году. А в 2023 году девушка уже одна поехала на игры в Германию. К 28 годам у нее такая же богатырская сила, как и у мамы с папой. На минувших соревнованиях она взяла «золото» в пауэрлифтинге, отжав от груди штангу весом в 52 килограмма. А в толкании ядра забрала «серебро», отправив вперед на пять метров снаряд весом в три килограмма. Кроме этого Ульяна выиграла серебряную медаль в бадминтоне.

Ульяна на подиуме на Всемирных играх маленьких людей. Фото: vk.com/podpalnayaulyana

- Но больше всего мне понравилось играть в баскетбол. Моя команда заняла третье место. Я постоянно была в напряжении, с ответственностью не только за себя, но и за партнеров. Понимала, что не могу их подвести. Этот драйв мне и запомнился.

Ульяна делится, что на играх была дружественная атмосфера. Но выступить под флагом России ей все-таки не дали.

- Я вышла с белым флагом, но на нем было написано, что я спортсмен из России. И под мой выход даже включили гимн. Странно, флаг не дали, а гимн – пожалуйста, – удивилась Ульяна. – Но ладно, я не в обиде. Главное, что на соревнованиях все относились ко мне с уважением, а я открыто говорила, что из России. Никаких политических интриг.

Ульяна была в мультикультурной баскетбольной команде на Играх маленьких людей. Фото: vk.com/podpalnayaulyana

"Урожай" Ульяны со Всемирных игр маленьких людей в Германии. Фото: vk.com/podpalnayaulyana

Вопрос – ребром

Какие главные стереотипы о людях маленького роста?

- Во-первых, все почему-то думают, что у нас дома детская игрушечная мебель. Нет, все стандартных размеров, в том числе кровать. Во-вторых, принято считать, что мы одеваемся в детских магазинах. Но это только в исключительных случаях. Изредка я беру там обувь. В-третьих, говорят, что у нас якобы нет значимых профессий – мол, мы работаем только в спорте, либо в цирке. Но среди нас много специалистов: и врачей, и стилистов, и водителей.

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