«Цепной пес», нацист и домашний тиран: Арнольд Шварценеггер раскрыл мрачную правду про отца, раненого под Ленинградом

Арнольд Шварценеггер напомнил о нацистском прошлом своего отца. Фото: кадр из фильма («Арнольд», Netflix)

Родителей не выбирают. Эту старую поговорку не раз повторял и голливудский актер Арнольд Шварценеггер. В том числе в новом биографическом трехчасовом фильме, который в 2023 году вышел на «Нетфликсе». В новом железный Арни подробно рассказал о своем тяжелом детстве в Австрии (Арни родился в деревне Таль, - примеч.Авт.), когда отец Густав бил и наказывал его за малейший проступок. «Терминатор» признался, что папа был идейным нацистом, страдал от проблем с психикой и тяжело переживал поражение Германии во Второй мировой войне, а также ранение в бою под Ленинградом. К суду Шварценеггера-старшего так и не привлекли. Вместе с историками корреспондент spb.kp.ru проанализировала факты его биографии и попытался разобраться, в каких преступлениях мог быть замешан Густав.

Карьерист и суровый жандарм

Отец Арнольда родился 17 сентября 1907 года в Австро-Венгрии. Служил в австрийской армии. А в 30 лет, за две недели до аннексии Австрии немецкими войсками, подал заявление о вступлении в местную национал-социалистическую партию. Правда, заявку одобрили только в 1941-м, когда убедились в надежности Густава.

Густав Шварценеггер, отец железного Арни. Фото: кадр из фильма («Арнольд», Netflix)

- В то время нацистская партия в Австрии подвергалась преследованию со стороны властей, так как те видели в них угрозу, - акцентирует внимание на этом факте вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны Константин Залесский. – Вступление в партию до аншлюса Австрии – крест на карьере любого человека. Поэтому отец Арнольда, очевидно, подал заявку добровольно, по своим убеждениям. Его не пугало, что его могли посадить в тюрьму за нацистские взгляды.

1 мая 1939 года Густав Шварценеггер вступает в так называемые штурмовые отряды (иначе – СА, - примеч.Авт.), которые в те года насчитывали около одного миллиона человек.

- Он сделал это для продвижения по карьерной лестнице, - убежден Залесский. – В 1939 году СА кроме организации парадов и маршировок, а также сбором средств на партию занимались довоенной подготовкой. Для вступления в СС, видимо, Густаву не хватило спортивных и служебных заслуг.

В ноябре 1939 года отца будущего актера зачислили в Вермахт. Он стал офицером полиции: служил в Польше, Франции, Бельгии. А в 1941 году пошел на Восток и участвовал в блокаде Ленинграда.

Густав Шварценеггер и его жена Аурелия, мама Арнольда. Фото: кадр из фильма («Арнольд», Netflix)

Загадочное ранение

На войне Густав был полевым жандармом. Историки предполагают, что его будни были однотипными и в самых кровопролитных сражениях он не участвовал. Но известно, что в жандармы абы кого не брали – туда принимали исключительно проверенных и заслуженных офицеров. Идейных людей.

- Его подразделение называли «цепными псами» за характерную стальную бляшку с цепью на шее. Их никто не любил. Ни свои, ни чужие, - подчеркивает доктор исторических наук и ведущий научный сотрудник института обороны и блокады Ленинграда Борис Ковалев. – Потому что они устанавливали жесточайший порядок со стороны своих солдат, а также среди вооруженных формирований испанцев, бельгийцев и голландцев. А кому понравится, когда ты вернулся с фронта, а за тобой следит человек с тыла, чистый, сытый и мордатый. Ежедневно жандармы следили за порядком в тылу. Кроме этого они сгоняли военнопленных в лагеря, где массово гибли люди. И еще обеспечивали безопасность движения на дорогах.

Молодой Арнольд Шварценеггер времен учебы в школе. Тогда он неоднократно сталкивался с жестокостью отца дома. Фото: кадр из фильма («Арнольд», Netflix)

В разговоре с корреспондентом spb.kp.ru эксперты предположили, что Густав занимался отловом советских партизан, разведчиков и немецких дезертиров. К карательным операциям, в том числе для массовых расстрелов, военную полицию привлекали не так часто. Но вот загадкой остается ранение Густава (куда именно был ранен Шварценеггер-старший и насколько оно было серьезным, доподлинно неизвестно, - примеч.Авт.). Бывший губернатор штата Калифорния озвучил лишь дату окончания войны для отца – август 1942 года. И место – в разрушенном доме под Ленинградом.

- Случаи, когда фельджандармы воевали на фронте – единичные, - отмечает историк Третьего рейха Константин Залесский. – Густава могли ранить при встрече с кем-то из партизан или разведчиков. Скорее всего, это произошло при исполнении своих обязанностей. Получается, он стрелял в ответ и мог убить кого-то из русских.

- В августе 1942 года немцы перебросили часть сил с Крыма под Ленинград, - добавляет коллега Залесского Ковалев. – Так что там шли серьезные бои. Не исключаю, что кто-то из мирных жителей выстрелил в него. Или наши партизаны устроили ему «сюрприз».

Будучи взрослым, Арнольд не раз приезжал в Россию и признавался в любви к народу. Фото: instagram.com/schwarzenegger (Соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

Медаль «Мороженое мясо»

С войны Густав вернулся с тремя наградами: с Железным крестом I и II степени за храбрость, а также медалью «За зимнюю кампанию на Востоке 1941/42» и нагрудным знаком «За ранение».

- Последние две награды – обычные, выданы по факту службы. Медаль за поход на Восток иначе называли «мороженое мясо» - так немцы обыгрывали тот факт, что они пережили холодную зиму в России и все чуть не слегли. Отец Шварценеггера фактически год отслужил на войне в России, вот ему и дали медаль, - объясняет историк Ковалев.

В соцсетях Арнольда нет фотографий его отца. Зато о любимой матери он вспоминает часто. Фото: instagram.com/schwarzenegger (Соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ)

- А вот Железный крест для фельджандарма – это круто, - считает Константин Залесский. – Обычно его давали тем, кто служил на фронте. Надо было принять участие в определенном числе атак. Странно, что Крест дали полицейскому. Может быть, ему в зачет шли бои против партизан.

И охотники за нацистами из Центра Визенталя, и сотрудники государственного архива Австрии не нашли доказательств причастности отца железного Арни к военным преступлениям. В 1947 году Густав спокойно прошел через процесс освобождения от нацистского прошлого и ему позволили дальше служить в городской полиции. Бывший военный женился, в семье родились двое сыновей – Мейнхард и Арнольд. Но жизнь детей была не сладкой из-за посттравматического расстройства отца. По воспоминаниям Арни, отец мог кричать по ночам и в любой момент ударить их мать. Не нравилось Густаву и то, что кумиром Арнольда был советский олимпийский чемпион Юрий Власов, который первым в мире поднял штангу весом в 200 килограммов.

Арнольд лично встретился с кумиром детства - тяжелоатлетом Юрием Власовым. Фото: twitter.com/Schwarzenegger

- Однажды я вернулся домой и повесил фотографию Власова над моей кроватью, для вдохновения, - признавался Арнольд Шварценеггер. – Когда отец увидел это, то сказал: «Сорви. И найди себе немецкого или австрийского героя». Он злился, и мы постоянно ссорились с ним. Иногда я думал, что он и вовсе мне не отец. Он не любил русских из-за его опыта во Второй мировой войне.

Вопрос – ребром

Густав Шварценеггер – военный преступник?

- То, что мы сейчас называем военными преступлениями, для отца Шварценеггера было обычным квалифицированным исполнением своих обязанностей, - считает историк Борис Ковалев. – Никто объективно вам не скажет, отличался ли он особой жестокостью. Но факт остается фактом – его не разжаловали, а повысили. Но специфика того подразделения, в котором он был, не предусматривает благородного рыцарского поведения, как в фильме «В бой идут одни старики», когда там упоминается дуэль советского и немецкого летчиков. Они хладнокровно выполняли не самые приятные поручения, всегда чувствовали себя правыми. Занимались ли пытками? Скорее нет, чем да. Но огонь на поражение, конечно, могли вести и среди своих, и среди чужих.

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