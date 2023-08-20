«Ее потерял пьяный ухажер матери»: Двухлетняя девочка в розовой панаме пропала в Петербурге

Двухлетняя девочка пропала в Петербурге вечером 20 августа. Фото: "ЛизаАлерт"

Пропавшую двухлетнюю девочку разыскивают в Петербурге. Ориентировка на ребенка появилась в соцсетях вечером в воскресенье, 20 августа. Ее распространили волонтеры «ЛизаАлерт», подключившиеся к поискам вместе с полицией. Судя по ориентировке, рост девочки составляет 96 сантиметров. Она нормального телосложения. Цвет волос – русые, а глаза серо-голубые.

- Была одета в сиреневую кофту, джинсы, фиолетовые кроссовки и розовую панаму. Если вам что-нибудь известно о местонахождении ребенка, просьба звонить по номеру горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112, - сообщили в пресс-службе регионального поискового отряда «ЛизаАлерт».

Как выяснила spb.kp.ru, ребенок временно остался без матери. Женщина угодила в больницу и оставила дочь со своим бойфрендом. Однако, предварительно, мужчина загулял.

- Сама семья нормальная, не состоит на учете. Просто ребенку не повезло остаться с этим ухажером матери. Тот пошел гулять с ней, напился в зюзю и потерял девочку. Сейчас следователи общаются с ним, - уточнил источник редакции.