Чудо на Неве: Как советские летчики 60 лет назад посадили Ту-104 на воду, не разрушив самолет

Командир самолета Виктор Мостовой на пару со вторым пилотом Василием Чеченевым приняли опасное и героическое решение садиться на воду в Петербурге. Фото: Юрий Туйск

«Я услышал оглушающий грохот прямо над своим домом. Это летел самолет прямо в 30-40 метрах над нашей крышей. До этого он сделал круг над Исаакиевским собором в центре города. Рухни он там, жертв были бы тысячи, памятники архитектуры были бы разгромлены», - описывают очевидцы то самое «чудо на Неве».

Так вполне бы можно было назвать приземление самолета в Ленинграде по аналогии с историей «чуда на Гудзоне», которая стала известна во всем мире. Но наши пилоты от такого сравнения морщатся. Где огромный Гудзон и где извилистая Нева с ее мостами?

60 лет назад советские летчики совершили такое чудо, которое до сих пор не повторили ни одни асы в мире. 21 августа 1963 года они посадили самолет Ту-104 на Неву, сохранив жизни 45 пассажирам (также на борту было 7 членов экипажа, - примеч.Авт.) и не разрушив ни одно строение в городе. Одни называют это божьим спасением, другие – мастерством летчиков. О том, как это было, «Комсомолка» узнала из первых уст.

У Ту-124 отказали оба двигателя, но самолет смогли посадить на реку Неву. При этом все пассажиры выжили! Фото: Юрий Туйск

«Такое с первого раза не повторить»

Увидеть приземляющийся в городе самолет – дело уникальное. Тем более, почти 40-метровых Ту-104 с размахом крыла 34,5 метров. Такая громадина планировала прямо на Неву в центре Ленинграда. Очевидцы до сих пор помнят произошедшее до мельчайших подробностей.

- Самолет буквально оглушил меня, когда пролетел над моим домом, - рассказал «Комсомолке» писатель, фотограф-любитель Юрий Туйск. - Я сразу же побежал к месту посадки, это было недалеко от меня. Когда я подошел, на берегу уже стояли летчики и пассажиры, большое количество милиции, людей. Самолет плавал рядом с берегом. Летчики стояли отдельно, чуть дальше от них был командир корабля.

Командиром того самолета был 30-летний Виктор Мостовой, второй пилот – Василий Чеченев (бывший военный морской летчик), штурман – Виктор Царев, бортмеханик – Виктор Смирнов.

Изначально самолет Ту-124 Внуковского объединенного авиаотряда МУТА ГВФ летел из Москвы в Таллин. Все прошло штатно. На следующее утро его заправили топливом на 8 тысяч 900 килограммов и стали готовить к возвращению в Москву. В 9:06 судно взлетело, а дальше случился форс-мажор. Когда после взлета пришло время убирать шасси, передняя «нога» не встала на замок. Это означало, что при приземлении шасси не выпустится! При этом сажать самолет сразу нельзя – полные баки топлива. И пилоты принимают решение производить аварийную посадку на ближайшем аэродроме. На их маршруте он оказался в Ленинграде.

- Мы с моим коллегой Игорем Рублевым на тренажере имитировали эту посадку, - поделился с spb.kp.ru инженер тренажера Ту-134 Александр Самарин. – И только с шестой попытки смогли повторить то, что сделали пилоты в 1963-м. Так что можно сказать, что им помогла, с одной стороны, удача, с другой, – мастерство.

«Оба двигателя заглохли»

Когда самолет подлетел к Ленинграду, топлива было еще много. Его нужно было выработать. И судно стало кружить над городом.

- О том, как это было, мне говорил Владимир Король, член союза писателей России, он видел, как сажали самолет, - делится Юрий Туйск. - Он рассказывал, что до посадки самолет сделал 8-9 кругов. Каждый раз он проходил и над аэропортом, там снижался, чтобы специалисты посмотрели, что происходит под самолетом.

Ту-104 без шасси должен был сесть на аэродроме, но тут возникла другая беда – поломка датчиков. Но летчики узнали об этом не сразу.

- Тогда над городом еще можно было летать, и пилоты кружили, будучи уверенными, что у них еще много топлива, - объясняет Александр Самарин. – Но тут заглох двигатель. Они его запустили. Но он снова заглох. Затем и второй. До аэродрома было уже не долететь, внизу Невский проспект, Исаакиевский собор – разрешения были бы гигантские. Тогда второй пилот Василий Чеченев предложил командиру: «Давай садиться на воду».

Над Ленинградом у Ту-124 заглох первый двигатель. А потом и второй. Казалось, спастись нереально. Фото: Юрий Туйск

«Еще бы секунда…»

В этот день для летчиков все сложилось крайне удачно: и погода хорошая, и навигация по реке небольшая. Плюс Чеченев оказался морским летчиком и лучше остальных знал, что нужно делать в сложившейся ситуации.

- Вы кидали камушки по воде «блинчиками»? А теперь представьте самолет, который скачет «блинчиком» по Неве! - объясняет Самарин. – Он полреки проскачет. А если его зарыть в воду носом - это еще опаснее, ведь вода тверже земли. Но Чеченев мастерски подвесил самолет над водой носом вверх и плюхнул его в воду. И самолет остановился! Мы потом высчитывали, если бы на секунду раньше они бы подвесили судно, они разбились от гидроудара, а на секунду позже - врезались бы в опору моста. Там все нужно было учесть – и скорость 320 километров в час, и расстояние между переправами. Это все было сделано очень ювелирно. При этом быстро: пилоты явно не могли сидеть с линейкой. У них не было времени.

Мастерство пилотов отметили и очевидцы.

- Пробежка самолета по воде была небольшая! Помогло встречное течение. А после отказа двигателей пилоты были в воздухе всего 14 секунд! За это время нужно было принять решение, не свалиться в штопор, а планировать на бешеной скорости. И все это в полной неожиданности, - удивляется Юрий Туйск.

«Садимся на воду»

За эти 60 лет о том, что происходило в самолете, высказался только один пассажир, имя которого попало в СМИ. Это гражданин Эстонии Виктор Чацкий, последние годы он жил в Таллине. Сейчас ему должно быть 90 лет. Жив ли он, неизвестно. Его родственники также не выходят на связь. Но spb.kp.ru нашла его рассказ тех лет.

- Кроме переднего шасси и топливомера была еще одна неисправность, - вспоминал Чацкий. - Не работала вентиляция. Мы все задыхались и обливались потом. И только когда члены экипажа разбили переднее смотровое окно, чтобы попытаться починить шасси с помощью какого-то шеста, в салоне дышать стало легче. Починить шасси они так и не смогли. К тому же, самолет остался без топлива. В этот момент с земли последовала команда следовать к аэродрому напрямик. Чрезвычайно рискованная команда – ведь самолет мог рухнуть на самом оживленном месте большого города. В абсолютной тишине полный народу самолет несется к земле, к городу. Этот момент называют планированием. Нет, наш самолет пикировал... Думал ли я о том, что это, возможно, последние минуты моей жизни. Да, конечно. Думал о жене, которая скоро ждала рождения ребенка. Мы вместе ждали...

В самолете не было паники, однако тут одна из пассажирок начала кричать: «Куда мы летим?! Там же вода!». Но командир судна всех успокоил: «Спокойно. Всем оставаться на своих местах. Садимся на воду».

- Говорили, что самолет 200 метров прошел под водой, - делился пассажир. - Это смешно. И по поверхности он не глиссировал. Шлепнулся в воду и остановился почти сразу. В полусотне шагов от железнодорожного Финляндского моста. А не между Литейным и Кировским, как говорили другие. Впрочем, что значит шлепнулся? О силе удара можно судить и по вырванному с «мясом» шасси.

Очередным везением для пилотов и пассажиров стало то, что как раз в этот момент рядом с местом приземления работал буксир.

- Буксир тащил дрова, - делится инструктор Самарин. - Когда он увидел, что самолет плюхнулся в воду, он к ним подошел и спросил: «Ребята, вас отбуксировать?». Кинул трос. Пилоты привязали его к штурвалу, и он отбуксировал их к плотам. Самолет лег носом на эти плоты, которые стали для пассажиров и пилотов спасительным мостиком к суше.

Лайнер сел на брюхо, после чего проскользил по реке и остановился примерно в сотне метров от Финляндского железнодорожного моста. Фото: Юрий Туйск

«На волосок от гибели»

О том, что происходило дальше, писали многие газеты того времени. Но все они, как утверждают очевидцы, немного переврали действительность.

- После посадки самолета к месту приземления тут же прилетел вертолет из Ленинградского аэропорта. На нем было человек 10 разных чинов, - вспоминает Туйск. - Среди них был мой знакомый Петр Покрышев - дважды Герой Советского Союза. Он был один из заместителей Ленинградского аэропорта. Вся эта компания пошла сразу к пилотам. Часть подошла к командиру Мостовому, он стал им рассказывать, размахивал рукой, показывал на самолет, на небо. А другая часть беседовала с пассажирами. Лучше всего мне запомнилось состояние пассажиров. Раньше писали, что они прекрасно себя чувствовали и все как один отправились продолжать полет в аэропорт. Это чистой воды вранье. Если бы вы видели этих пассажиров, особенно женщин, вы бы поняли, что ни в какой аэропорт они не поехали. Они поехали поездом. Через полчаса после приземления им вызвали два микроавтобуса. Мне тогда запомнился чей-то голос: «Всех на Московский вокзал». Они все были меньше, чем на волосок от гибели. Их спасло чудо, а даже не мастерство летчиков!

Самолет затонул в Неве, но не сразу, а на следующий день. Там же остался весь багаж пассажиров.

«Был ли патриарх?»

Это приземление на воду называли чудом еще и потому, что по одной из версий на борту судна в тот момент был будущий патриарх Алексий II. Информацию об этом можно найти на официальном сайте Санкт-Петербургской митрополии. Они разместили статью Санкт-Петербургского церковного вестника «Живая вода»:

«Чудесное спасение приснопамятного Патриарха Алексия II при аварийной посадке самолета произошло 21 августа 1963 года в Ленинграде. В тот день посреди города на Неву приводнился Ту-124. На его борту находились 44 пассажира, летевших из Таллина в Москву. Среди них был будущий Предстоятель РПЦ, сообщил сайт Свято-Троицкого Зеленецкого монастыря Санкт-Петербургской епархии.

Чудо произошло напротив часовни иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" - ныне подворья Зеленецкого монастыря. Обитель расположена на берегу, где захоронена известная петербургская старица Матренушка-Босоножка. После этого случая у почитаемой могилки уже почти 40 лет молятся и о благополучном завершении полетов».

Однако официально подтвердить этот факт в Санкт-Петербургской митрополии РПЦ не смогли.

- Настоятель Скорбященской церкви, это бывшее подворье Зеленецкого монастыря, сказал, что о том, что в этом самолете был патриарх, есть только устные свидетельства. Но никаких источников нет, если они и были, то уничтожены. В храме есть стенд, посвященный приводнению самолета, но подтвердить, что там был патриарх, никто не может. Живых свидетелей нет, документально это не подтверждено, - объяснили spb.kp.ru источники в митрополии.

К слову, очевидцы тоже не припоминают никого из служителей церкви на борту.

- Я среди пассажиров будущего патриарха не видел, - пожимает плечами Туйск. - Я с ним был знаком лично, встречался много раз. Но это было позже, спустя несколько лет. Он сам тоже мне ни разу об этом не говорил. Но независимо от того, был там он или нет, я уверен, что эта посадка - дело рук божьих. Это очень интересно, что самолет сел рядом с Александро-Невской лаврой.

«Не наградили»

Самим же летчикам, которые совершили чудо и спасли жизни пассажиров, пришлось несладко. По словам Туйска, их хотели даже посадить в тюрьму.

- Хотели судить за то, что они нарушили приказ и сели на Неву, а не в аэропорту, - негодует писатель Туйск. - Но это было единственно правильное решение у них. Замдиректора Ленинградского аэропорта Петр Покрышев мне рассказывал, что было дальше. Летчиков после посадки отвезли в Ленинградский аэропорт, где они жили в гостинице. В это время проводилось расследование. К ним прилетели семьи, поздравляли их со вторым рождением. На время они были отстранены от полетов.

К счастью, расследование показало, что летчики невиноваты в инциденте. Но их так и не наградили официально.

- Американских летчиков сделали героями. А наших обидели почему? У нас все катастрофы замалчивали, а тут замолчать было невозможно, - делится Самарин. – Поэтому их не обвинили, но и не наградили. Командир корабля позже мигрировал в Тель-Авив и работал на обувной фабрике, клеил коробки для башмаков. А второму пилоту дали вне очереди квартиру в Москве. Почему не дали командиру судна? Потому что по уставу он должен был сажать самолет, а он передал штурвал. Хотя он логично сказал, что второй пилот был морским летчиком, поэтому он лучше знал, как это делать.

А в это время

«Не единственный случай»

- У летчиков, приземлившихся на Неву, «нога» шасси не встала на замок. И это не первый случай, и не последний, - рассказывает Александр Самарин. - В нашем Ленинградском отряде тоже такое было. Так экипаж привязал веревками бортмеханика и спустил в нишу шасси! Он пытался вместо болта отвертку воткнуть, чтобы закрепить «ногу», но ничего не получилось. Мужчина чуть не вывалился. К счастью, самолет передней опорой приземлился на землю. А еще был случай, когда террорист взорвал бомбу в самолете (катастрофа Ту-104 в апреле 1973-го года). Взрывом тоже перебило опору, «нога» не встала. Так я своими глазами наблюдал, как он садился. Самолет при приземлении стал скрести опорой взлетно-посадочную полосу, полетели искры, и он съехал на траву. В результате взрыва погибли два человека.

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