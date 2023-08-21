Согласован архитектурный облик седьмой школы в ЖК «Северная долина». Рендер: пресс-служба «Главстрой Санкт-Петербург».

Девелоперская компания «Главстрой Санкт-Петербург» получила положительное заключение о согласовании архитектурного облика седьмой школы на территории жилого комплекса «Северная долина» в Выборгском районе. Новое общеобразовательное учреждение, рассчитанное на 550 мест, будет возведено по договору концессии.

Четырехэтажное здание общей площадью 17 894 м² будет расположено в квартале, ограниченном улицами Николая Рубцова, Фёдора Абрамова и Заречной. Здесь разместятся 22 учебных класса, библиотечно-информационный центр с читальным залом, столовая с горячим цехом, просторный актовый зал, лабораторные классы для практических занятий и другие помещения. Социальный объект строится по индивидуальному проекту, для удобства потоки учеников младшей и старшей школ будут разделены.

Рендер: пресс-служба «Главстрой Санкт-Петербург».

В общеобразовательном учреждении будут созданы все условия для занятий различными видами спорта. В здании предусмотрены два школьных бассейна, а также большой и малый спортивные залы. На прилегающей территории появится спортивный кластер с футбольным полем, баскетбольной и волейбольной площадкой, а также беговыми дорожками. Планируется создать открытые рекреационные площадки с зонами для организации подвижных игр детей разных возрастов, площадки для проведения общешкольных мероприятий и зоны отдыха.

Рендер: пресс-служба «Главстрой Санкт-Петербург».

Дмитрий Калинин, директор проекта «Северная долина» компании «Главстрой Санкт-Петербург»:

— Строительство объектов социальной инфраструктуры является первоочередной задачей для нашей компании. В этом году мы планируем завершить строительство шести социальных объектов – двух поликлиник, двух детских садов и двух школ. Также планируется приступить к строительству еще двух школ и детского сада. На текущий момент объем и темпы строительства детских садов и школ на территории ЖК «Северная долина» и ЖК «Юнтолово» остаются одними из самых высоких среди проектов комплексного освоения территории в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Наша основная задача — сохранение этой тенденции.