«Все трубы в коррозии»: В Сертолово люди больше месяца живут без горячей воды из-за застройщика-банкрота

Разбираемся, почему в Сертолово уже больше месяца нет горячей воды в некоторых домах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уже больше месяца в первом и втором корпусе ЖК «Чистый Ручей» на Пограничной улице в Сертолово нет горячей воды. Виной тому – «авария» на внутриквартальных тепловых сетях. По крайней мере, так написано в расклеенных у подъездов объявлениях. Но устранить проблему никто не может. Все утыкается в деньги и права.

Трубы «горят»

Эти коммуникации принадлежат застройщику ЖК – «Петрострою», находящемуся сейчас в стадии банкротства. Сам он отремонтировать их не в состоянии, но и передавать объект на баланс города не спешит. Администрация разводит руками: мол, а что мы можем – сети-то не наши. Выделить на их ремонт деньги нельзя – нецелевое расходование средств.

Конца работ не видно. Фото: Анна ГРЕНЬ

«Петрострой» уже довольно давно находится в состоянии банкротства. Там введено внешнее управление. Но по закону, процедура может продолжаться до пяти лет. То есть очень долго. Комментировать проблемы в компании отказались.

Управляющая компания, которая занимается обслуживанием дома, как это часто бывает, связана с застройщиком. Там говорят, что последствия аварии устранить будет непросто.

- Понимаете, там все трубы в коррозии, - объяснили уровень проблемы в УК «Северная». Но на вопрос, когда ремонтники займутся починкой сетей, там тоже не смогли ответить.

Воды нет, а строчка в квитанции - есть

Эти корпуса были сданы всего четыре года назад. Сейчас в них зарегистрировано 1390 человек, но по факту же живет в два раза больше – многие снимают квартиры. Кто-то из жильцов уже вынужденно обзавелся бойлером, но у кого-то на это денег нет. Им каждый день приходится нагревать воду чайниками.

Сложнее всего пожилым и тем, у кого маленькие дети. «У нас грудные малыши, как нам их мыть? Это издевательство!» – возмущаются жители обезвоженного ЖК в соцсетях. Между чайниками и тазиками люди пишут во все инстанции, но без толку.

Скоро наступят холода. Местные переживают, как им быть. Фото: Анна ГРЕНЬ

- Мы уже давно пытаемся договориться с «Петростроем» насчет передачи сетей городу, но безрезультатно. Мы проинформировали о ситуации прокуратуру и профильные ведомства, - отметили в администрации поселка.

Но помогать людям никто не торопится. Скоро наступят холода, а все что получают люди – это квитанции за июль, в которых… есть строчки за оплату горячей воды.

Интересно, что в мае этого года в Ленобласти была создана специальная комиссия, которая занимается проблемой домов, в которых нет горячего водоснабжения. В некоторых проблема тянется десятилетиями. Жители «Чистого ручья» надеются, что их дома в этот скорбный список не попадут, и горячее водоснабжение там появится раньше. Но как будет на самом деле, сейчас не знает никто.

Конкретно

По данным администрации Ленинградской области в Волховском районе насчитывается 149 многоквартирных домов, в которых в принципе отсутствует горячее водоснабжению. В Кировском таких домов – 91, во Всеволожском – 60, в Тосненском – 22, в Выборгском – 8.