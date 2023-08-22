Бесплатный проезд в автобусах для пенсионеров и инвалидов могут ввести в Петербурге в 2024 году

Петербургским пенсионерам и инвалидам могут дать право на бесплатный проезд в автобусах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Бесплатный проезд в общественном транспорте для пенсионеров и инвалидов могут ввести в Петербурге в 2024 году. Дело в том, что сейчас данные категории граждан являются льготниками. То есть они получают ежемесячные выплаты, на которые могут покупать льготные проездные билеты. И хотя их стоимость значительно ниже обычного проездного, они все же тратят на них деньги. А принятие инициативы поможет это исправить. Об этом в своем Telegram-канале пишет депутат ЗакСа Марина Шишкина.

- Предлагаю наделить пенсионеров и инвалидов всех категорий натуральной льготой в виде бесплатного проезда, сохранив при этом их право на ежемесячную денежную выплату, - уточнила депутат.

Шишкина обратилась с данной инициативой к вице-губернатору Кириллу Полякову. Тот заявил, что власти города уже прорабатывают данный вопрос. Однако окончательное решение по введению бесплатного проезда для льготников примут не ранее 2024 года. Кроме того, исход будет зависеть от бюджетных возможностей Северной столицы.

Поляков уточнил, что только в первой половине 2023 года из-за льготных проездных сумма недополученных от поездок доходов составила 7,8 млрд рублей. Соответственно за год она превысит 15,6 млрд рублей. А если пенсионеры и инвалиды получат право на бесплатный проезд, то сумма недополученных доходов увеличится на 5,4 млрд рублей в год.

- Я считаю, что город может себе это позволить, - указала Марина Шишкина.