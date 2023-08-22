Молодые энергетики со всей России борются за звание лучших. Фото: пресс-служба «Россети Ленэнерго».

За звание лучших борются 14 команд энергетиков со всей страны. Участники чемпионата соревнуются в двух компетенциях: «Эксплуатация кабельных линий электропередачи» и «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики». Им предстоит пройти несколько этапов, где специалистов проверят на знание действующих правил и инструкций. Кроме того, молодые специалисты продемонстрируют лучшие методики по эксплуатации и ремонту кабельных линий: способы монтажа соединительных и концевых муфт, особенности работы с оборудованием. Также в профмастерстве посоревнуются специалисты по комплексу высокотехнологичных устройств, предназначенных для быстрого и автоматического выявления повреждений в сети и их устранению, техническому обслуживанию высокоавтоматизированных подстанций.

Фото: пресс-служба «Россети Ленэнерго».

Открытый чемпионат профмастерства проходит по стандартам Агентства развития профессий и навыков. Площадкой для проведения конкурса стал учебный комплекс «Россети Ленэнерго», который на неделю превратился в поле профессиональной «битвы» между специалистами. Оценивать профессионализм энергетиков будет экспертная комиссия.

Фото: пресс-служба «Россети Ленэнерго».

- Чемпионаты профессионального мастерства объединяют на одной площадке лучших энергетиков страны, позволяют оценить уровень подготовки специалистов, которые обеспечивают надежное электроснабжение миллионов потребителей. В этом году участникам предстоит продемонстрировать свои навыки в эксплуатации кабельных линий электропередачи и управлении релейной защитой и автоматикой. Эти направления - неотъемлемая часть нашей каждодневной работы, от оперативного решения задач специалистов зависит стабильная работа электросетевого комплекса, - отметил генеральный директор ПАО «Россети Ленэнерго» Игорь Кузьмин.

Фото: пресс-служба «Россети Ленэнерго».

Соревнования направлены на оценку и совершенствование уровня профессиональной подготовки персонала, повышение культуры безопасности и охраны труда, а также обмен передовым опытом. Победителей определят 25 августа 2023 года.