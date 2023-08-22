Средняя стоимость авто с пробегом в Петербурге выросла на 30% в 2023 году. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге автомобилисты все чаще интересуются машинами с пробегом. К июлю текущего года спрос вырос на 38 процентов. А средняя стоимость уже накатавшего расстояние транспорта увеличилась на 30 процентов. Из-за этого снизилась доля машин в ценовом диапазоне до одного миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе платформы Авито.

– В исследовании приняли участие две тысячи респондентов из крупных российских городов, которые приобретали или продавали автомобиль за последние шесть месяцев 2023 года, либо только планировали сделать это в ближайшие полгода, – уточнили аналитики сервиса.

Спрос на подобные машины увеличивается стабильно, хотя растет параллельный импорт и количество новых автомобилей. К слову, доля выбирающих подержанные машины составила в 2023 году 75 процентов. Отметим, что 30 процентов из них впервые выбирают автомобиль данного сегмента, а 19 – изначально планировали купить автомобиль у дилера, но поменяли свое решение.

Увеличилось количество тех, кто впервые продает свою машину. Самый большой прирост наблюдается в июле этого года: на 45 процентов выросла доля в ценовом диапазоне от пяти миллионов. Немного больше, чем половина продавцов-дебютантов, выставляют объявления из Москвы и Петербурга, а чуть больше трети являются мужчинами от 20 до 29 лет.