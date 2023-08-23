Книжная гостиная и птичий буфет: Как изменится Малоохтинский парк

Акцент в концепции парка сделан на птицах: для них обустроят боксы с кормом, чтобы жители могли их покормить. Фото: администрация Красногвардейского района

Малоохтинский парк в Красногвардейском районе Петербурга готовится к большому обновлению. В 2024 году зеленый уголок, облюбованный местными жителями, благоустроят. Первый шаг к изменениям сделали еще в 2020 году - снабдили территорию освещением. Однако пока парк ничем не примечателен: насыпные пешеходные дорожки, пара скульптур, детская площадка. Что же будет вместо этого?

В ГОСТИ К ПТИЦАМ

До конца 2023 года районные власти определятся с концепцией парка - сейчас ее обсуждают с жителями. На данный момент территорию предлагают поделить на разнообразные тематические площадки: для активного отдыха, тихих посиделок, солнечных ванн, прогулок и велозаездов.

Для орнитологов-любителей могут установить информационные стенды с рассказами про птиц, которые водятся в парке, и боксы с кормом для пернатых. Каждой птице свой деликатес, чтобы угодить и не навредить.

- В парке горожане устраивают кормушки и домики на деревьях, птицы здесь главные обитатели и посетители. Идеями об информационных стендах и зонами кормления хотелось бы продолжить инициативу жителей, - заявили в районной администрации.

Рядом с прудом оборудуют пляжную зону: лежаки, гамаки, специальный настил. Сам пруд очистят. Фото: администрация Красногвардейского района

Зеленые просторы собираются сохранить и расширить: парку добавят арт-сад, посадки многолетних трав, клумбы с декоративными растениями во входной зоне.

ГОСТИНАЯ, ПЛЯЖ И КУЛУАРЫ

Городской пляж у пруда снабдят креслами-лежаками и гамаками, вокруг воды выложат особое мощение, а сам водоем очистят. Конечно, все будет не на песке, а на траве, но и такой вариант весьма приятный для солнечных ванн.

Чуть в сторонке расположится уличная гостиная для тех, кто хочет побыть в тишине. Тут установят качели, кресла, где можно будет почитать любимую книгу, взятую из шкафчика-буккроссинга (обмена книгами). Почитать получится даже вечером, ведь рядом поставят яркие торшеры.

Активным горожанам тоже найдется место - в парке обустроят не только типичные спортивные площадки с тренажерами, но и так называемый холм активностей. Столы для настольного тенниса, площадки для игры в сквош, стритбол и баскетбол, подъемы для зимнего тюбинга... Так и спорт можно полюбить!

Много места отведут и спортсменам: велодорожки, площадки для сквоша и пинг-понга, турники. Фото: администрация Красногвардейского района

А тем, кто пришел на прогулку с детьми, отведут семейный кулуар. В нем установят скамейки с навесами, шахматные столы, качели, высадят фруктовый сад. Там же облагородят маленькую Аллею ангелов, которую власти совместно с «Комсомолкой» сделали осенью прошлого года в память о детях, погибших на Донбассе.

- Мы открываем свою аллею памяти. Уверен, это место станет точкой притяжения для многих, чтобы ужасные преступления нацистского режима больше никогда не повторились, - отмечал тогда вице-губернатор Борис Пиотровский.

Для детей в парке сделают интерактивную игровую зону, а для семейного отдыха - тихие кулуары и шахматные столы. Фото: администрация Красногвардейского района

Детям организуют игровую площадку с интерактивным оборудованием, любителям ходьбы и прогулок - пешеходные дорожки, велосипедистам - трассу. Для проведения районных и городских событий тут появится сцена под металлическим навесом-шатром. Кажется, никого не забыли.

СПРАВКА “КП”

Парк расположен между Невой и Охтой, между проспектами Шаумяна и Малоохтинским, Республиканской улицей и Перевозным переулком. Занимает площадь 8,26 га.