Новые турецкие бренды зашли в Петербург: Узнали, какие цены в OXXO, Club и AVVA

На место известных европейских брендов в Петербург пришла Турция. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

В Петербурге на замену закрывшимся магазинам один за другим приходят новые бренды. Что примечательно, значительная их часть – из Турции. Марок, о которых никто никогда не слышал, становится все больше. Например, OXXO, AVVA, Club. Но покупатели пока с осторожностью заходят за покупками – не любим мы все новое и долго к нему привыкаем. В общем, корреспонденты “КП” решили стать первооткрывателями. Отправились в торговые центры прицениться к заморским брендам и сравнить их с тем, что было до них.

OXXO И СУККУЛЕНТ В ПОДАРОК

Отдел с этим брендом понравится любителям минимализма. Много натуральных оттенков – серое, зелененькое, бежевое. В общем, на свадьбу подруги здесь сложно подобрать наряд, а вот на повседневную жизнь – то, что надо. И цены относительно приемлемые: блузки-рубашки в районе 4 тысяч рублей, комплект юбка-жилет обойдется в 6 тысяч рублей.

Всем покупателям тут дарят суккуленты. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

На ощупь все ткани приятные, швы ровные, нитки не торчат – учитесь, Zara и H&M!

Верхней одежды в отделе пока нет – ее привезут позже, в начале осени. При этом в магазине обещают, что ассортимент будет пошит специально для России.

- Куртки и пальто будут рассчитаны не на европейскую зиму, а на наши температуры, - отметили продавцы.

OXXO очень похожа на H&M, но качество получше. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Наш вердикт: магазин интересный, а еще всем гостям дарят суккулент. Причем, для этого не обязательно даже что-то покупать.

ПРИЦЕНИСЬ!

Джинсы от 2999 рублей

Классические брюки – 3599 рублей

Рубашки – от 2999 рублей

Футболки – от 1599 рублей

Свитера – от 2999 рублей.

ДОРОГОЙ МОЙ CLUB

Еще один новый бренд в торговых центрах Петербурга - турецкий бренд Club. В «Галерее» он занял площадь ушедшего из России британского магазина Marks & Spencer.

Суккуленты тут не дарят, но зато выбор одежды поинтереснее и подороже. Считается, что это уже премиальный сегмент, который можно сравнить, с Massimo Dutti. Шопоголикам стоит сюда периодически наведываться, так как бывают акции. Рубашку за 12 тысяч по распродаже можно урвать за 3 тысячи, футболку за 2 тысяч.

В Club уже более премиальный ассортимент.

- Видела в Турции этот бренд, цены, с учетом стоимости доллара сегодня, такие же, как у нас, - заверила одна из покупательниц Ирина. – Да, не дешево. Но качество вполне хорошее, долго будет носиться.

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Джинсы и брюки - 14 тысяч рублей

Свитшоты и худи - 10 тысяч.

Женские ботинки - 20 тысяч рублей

Дубленка из натуральной кожи – 70 тыс.

AVVA ДЛЯ БОГАТЫХ МАЛЬЧИКОВ

Еще одна турецкая марка AVVA – исключительно для мужчин, но мы все равно ради любопытства решили узнать, что там продают и сколько это стоит. Окинули отдел взглядом, подняли несколько ценников… Что ж, простые ребята здесь вряд ли смогут одеться - дорого. Но и на родине этот бренд считается премиальным.

Этот магазин исключительно для мужчин. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

- Мы давно покупаем вещи этого бренда, - рассказала «КП» Дарья, которую мы поймали на кассе магазина. - Единственное – в самой Турции цены в этом магазине ниже. Очевидно, перевозки, аренды и прочее накладывают свой финансовый отпечаток.

В AVVA цены кусаются, но у бренда есть свои покупатели уже и в России. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

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Толстовки - от 3 тысяч рублей

Утепленные брюки – 8 тысяч

Ветровки – 15 тысяч рублей

Футболка – 2490 рублей

Джинсы – 7490 рублей

Брюки - 9490 рублей

Пиджак – 17990 рублей.

КОМПЕТЕНТНО

Доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Артем Голубев: «Товары вряд ли будут дешевыми»

- Успех турецких брендов в России будет зависеть от того, в какой ценовой категории они заходят. Если в масс-маркете при должном качестве они предложат цены ниже, чем в бюджетном европейском бренде, то народ, за неимением альтернативы, охотно будет покупать.

Но масштабный заход турков пока не стоит ожидать. С учетом пошлин, транспортных расходов и падения рубля вряд ли их продукция будет сильно дешевой. Да и им самим надо решать свои проблемы с девальвацией лиры и жуткой инфляцией. В этом плане китайские бренды имеют куда больше шансов. Но для них это будет интересно, когда курс доллара откатится до 80-85 рублей.