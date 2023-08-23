Новые турецкие бренды зашли в Петербург: Узнали, какие цены в OXXO, Club и AVVA

На место известных европейских брендов в Петербург пришла Турция.
Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА
В Петербурге на замену закрывшимся магазинам один за другим приходят новые бренды. Что примечательно, значительная их часть – из Турции. Марок, о которых никто никогда не слышал, становится все больше. Например, OXXO, AVVA, Club. Но покупатели пока с осторожностью заходят за покупками – не любим мы все новое и долго к нему привыкаем. В общем, корреспонденты “КП” решили стать первооткрывателями. Отправились в торговые центры прицениться к заморским брендам и сравнить их с тем, что было до них.
OXXO И СУККУЛЕНТ В ПОДАРОК
Отдел с этим брендом понравится любителям минимализма. Много натуральных оттенков – серое, зелененькое, бежевое. В общем, на свадьбу подруги здесь сложно подобрать наряд, а вот на повседневную жизнь – то, что надо. И цены относительно приемлемые: блузки-рубашки в районе 4 тысяч рублей, комплект юбка-жилет обойдется в 6 тысяч рублей.
Всем покупателям тут дарят суккуленты.
Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА
На ощупь все ткани приятные, швы ровные, нитки не торчат – учитесь, Zara и H&M!
Верхней одежды в отделе пока нет – ее привезут позже, в начале осени. При этом в магазине обещают, что ассортимент будет пошит специально для России.
- Куртки и пальто будут рассчитаны не на европейскую зиму, а на наши температуры, - отметили продавцы.
OXXO очень похожа на H&M, но качество получше.
Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА
Наш вердикт: магазин интересный, а еще всем гостям дарят суккулент. Причем, для этого не обязательно даже что-то покупать.
ПРИЦЕНИСЬ!
Джинсы от 2999 рублей
Классические брюки – 3599 рублей
Рубашки – от 2999 рублей
Футболки – от 1599 рублей
Свитера – от 2999 рублей.
ДОРОГОЙ МОЙ CLUB
Еще один новый бренд в торговых центрах Петербурга - турецкий бренд Club. В «Галерее» он занял площадь ушедшего из России британского магазина Marks & Spencer.
Суккуленты тут не дарят, но зато выбор одежды поинтереснее и подороже. Считается, что это уже премиальный сегмент, который можно сравнить, с Massimo Dutti. Шопоголикам стоит сюда периодически наведываться, так как бывают акции. Рубашку за 12 тысяч по распродаже можно урвать за 3 тысячи, футболку за 2 тысяч.
В Club уже более премиальный ассортимент.
- Видела в Турции этот бренд, цены, с учетом стоимости доллара сегодня, такие же, как у нас, - заверила одна из покупательниц Ирина. – Да, не дешево. Но качество вполне хорошее, долго будет носиться.
ПРИЦЕНИСЬ!
Джинсы и брюки - 14 тысяч рублей
Свитшоты и худи - 10 тысяч.
Женские ботинки - 20 тысяч рублей
Дубленка из натуральной кожи – 70 тыс.
AVVA ДЛЯ БОГАТЫХ МАЛЬЧИКОВ
Еще одна турецкая марка AVVA – исключительно для мужчин, но мы все равно ради любопытства решили узнать, что там продают и сколько это стоит. Окинули отдел взглядом, подняли несколько ценников… Что ж, простые ребята здесь вряд ли смогут одеться - дорого. Но и на родине этот бренд считается премиальным.
Этот магазин исключительно для мужчин.
Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА
- Мы давно покупаем вещи этого бренда, - рассказала «КП» Дарья, которую мы поймали на кассе магазина. - Единственное – в самой Турции цены в этом магазине ниже. Очевидно, перевозки, аренды и прочее накладывают свой финансовый отпечаток.
В AVVA цены кусаются, но у бренда есть свои покупатели уже и в России.
Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА
ПРИЦЕНИСЬ!
Толстовки - от 3 тысяч рублей
Утепленные брюки – 8 тысяч
Ветровки – 15 тысяч рублей
Футболка – 2490 рублей
Джинсы – 7490 рублей
Брюки - 9490 рублей
Пиджак – 17990 рублей.
КОМПЕТЕНТНО
Доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Артем Голубев: «Товары вряд ли будут дешевыми»
- Успех турецких брендов в России будет зависеть от того, в какой ценовой категории они заходят. Если в масс-маркете при должном качестве они предложат цены ниже, чем в бюджетном европейском бренде, то народ, за неимением альтернативы, охотно будет покупать.
Но масштабный заход турков пока не стоит ожидать. С учетом пошлин, транспортных расходов и падения рубля вряд ли их продукция будет сильно дешевой. Да и им самим надо решать свои проблемы с девальвацией лиры и жуткой инфляцией. В этом плане китайские бренды имеют куда больше шансов. Но для них это будет интересно, когда курс доллара откатится до 80-85 рублей.