10 лет на страже здоровья петербуржцев

Закончился юбилейный сезон популярного проекта о врачах и медицине Северной столицы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Когда в 2014 году «Комсомолка» запускала первую «Клинику года», никто даже не думал, что наша задумка - поближе познакомить читателей газеты, а потом и сайта с работой медицинских центров города и выяснить, каким из них они охотнее всего доверят свое здоровье, - превратится в масштабный проект федерального значения. Но именно это и произошло: вот уже несколько лет петербургский конкурс для клиник и врачей шагает по стране. А в этом году состоялся десятый, юбилейный сезон нашей медицинской премии, который собрал рекордное количество участников! Итак, голоса отданы, итоги подведены, награды получены. Вспоминаем самые яркие моменты торжественной церемонии награждения «Клиника года - 2023».

Как мы росли

Подобные проекты сегодня проводят в Москве, Сибири и даже на Дальнем Востоке. Да и в Петербурге конкурс не стоит на месте. Растет количество участников, номинаций, ширится аудитория проекта. Меняется и работа журналистов: если раньше мы просто писали статьи и репортажи о врачах, потом активно общались с участниками проекта в радиостудии «Комсомольской правды», то сейчас собираем специалистов на круглые столы и семинары, проводим стримы в соцсетях, записываем видеоролики. Все чаще нам доводится работать в медкабинетах и даже операционных, наблюдая за докторами в деле.

- К нашему юбилейному сезону мы подходим в зрелом, сформированном формате, и сейчас я с уверенностью могу сказать, что «Клиника года» - это один из лучших проектов для врачей и клиник в Петербурге, - говорит главный редактор и генеральный директор медиагруппы «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» Ирина Жеглова.

- За годы нашей работы мы использовали разные форматы и в этом году решили их совместить в рамках одного конкурса. Сейчас можно с гордостью сказать, что наш конкурс не теряет популярность, а, наоборот, набирает ее.

Победители получили не только награды, но и памятные призы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Каждый новый сезон «Клиники года» преподносит нам сюрпризы, отмечая новые тренды в развитии медицины. К примеру, несколько лет назад главной темой проекта стало… психическое здоровье петербуржцев. Бывало, таких акцентов оказывалось несколько: мы активно писали о профилактике и лечении рака, организационных моментах работы клиник и взаимодействии государственной и частной медицины. Кстати, «Клиника года - 2023» уже не первый раз собрала обе «ветви» здравоохранения, и это с удовольствием отметили практически все участники нашего проекта.

- В системе здравоохранения Петербурга работает более 80 тысяч медиков - это сотрудники государственных и частных организаций. И хотя наградить всех невозможно, очень важно, чтобы петербуржцы понимали, какую колоссальную работу делают врачи, - добавил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, председатель постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению Александр Ржаненков.

Депутат ЗакС Санкт-Петербурга, председатель постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению Александр Ржаненков и Советник Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по вопросам здравоохранения Александр Егоров. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Не конкуренты, а партнеры

«Клиника года» в Петербурге стартовала в марте, а закончилась в августе. За это время мы успели провести несколько этапов голосования: выбор лучших медицинских центров делают читатели, определяют своего победителя эксперты. Кстати, в этом году одним из экспертов стал знаменитый психотерапевт, президент Высшей школы методологии Андрей Курпатов. Он активно занимается повышением уровня психологической культуры населения, поэтому наш конкурс оценил по заслугам.

Психотерапевт Андрей Курпатов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Очень важно, что информированность наших граждан с каждым годом растет, хотя не обходится и без перегибов, когда пациенты считают себя умнее доктора. Иногда это становится проблемой, - говорит Андрей Курпатов. - Но популяризировать медицину, рассказывать о деятельности врачей очень важно, потому что пациенты не знают, какую огромную работу делают врачи, а когда начинают узнавать и понимать, тогда и возникает уважение к доктору, к профессии врача. Спасибо «Комсомольской правде» за то, что помогает в этом. С этим согласны и другие эксперты проекта.

- Цели и задачи конкурса «Клиника года» четко прописаны, но их можно выразить одной фразой: «Медицина петербуржца», - считает советник председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга по вопросам здравоохранения Александр Егоров. - За 10 лет конкурс показал, что со своими задачами - популяризировать медицину и сохранять здоровье жителей - он отлично справляется.

Кстати, уже не первый год мы наблюдаем очень важную тенденцию: коммерческие медицинские центры с удовольствием поддерживают связь с бюджетными больницами, а небольшие частные клиники - соседство с крупными городскими и федеральными центрами в рамках одного проекта. И их это ничуть не смущает.

- Сеть многопрофильных клинико-диагностических центров «Медпомощь 24» в этом году тоже отмечает юбилей - 10 лет с момента основания, так что мы с проектом «Клиника года» ровесники. Последние 5 лет мы регулярно участвуем в конкурсе и заметили, что это уже не столько соревнование за звание лучших, а клуб людей, которых объединяют общие интересы. В рамках проекта мы общаемся, помогаем друг другу, ищем ответы на актуальные вопросы. Я не вижу здесь ни одного конкурента, потому что мы - партнеры, которые вместе трудятся на благо здоровья нации, - уверен генеральный директор сети клиник Евгений Федоров.

Сеть многопрофильных клинико-диагностических центров «Медпомощь 24» уже несколько лет принимает участие в конкурсе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Выбираем лучших

Звания «Клиника года» в различных номинациях в десятом сезоне проекта удостоились 17 медицинских центров. Несмотря на разные специализации, у всех победителей есть общее качество: стремление развиваться, становиться еще лучше для своих пациентов. Кстати, с каждым годом постоянных участников конкурса становится все больше. Например, городской «Центр планирования семьи и репродукции» борется за звание лучшего уже 6-й год подряд. И петербуржцы наряду с экспертами выделяют это медицинское учреждение. Что и говорить, бесплодие становится одной из самых актуальных медицинских проблем, которую врачи (и наши номинанты в том числе) пытаются решить.

ЦПСиР отметили «За лучший клиентский сервис в сфере здравоохранения». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Наша победа - заслуга всего коллектива, который уже 30 лет трудится на благо всего нашего города. А поскольку демографическая ситуация в Петербурге и в целом в стране не самая лучшая, работы нам предстоит много, - говорит главный врач центра Александр Балдин.

О каждом участнике конкурса можно говорить долго и интересно, но некоторые клиники заслуживают особого внимания, потому что занимаются не только лечением, но и профилактикой заболеваний, а также просвещением пациентов. Взять, например, кардиологию, где уровень заболеваемости - один из самых высоких не только в нашей стране, но и в мире, а ведь современная медицина вполне способна обнаружить болезнь на самой ранней стадии. Именно эту задачу сделала своим приоритетом «КардиоКлиника».

«КардиоКлиника» по праву одержала победу в своей номинации. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Наша клиника является единственн ы м частн ы м кардиологическим учреждением, которое готово оказывать пациентам как из Петербурга, так и из других регионов высококвалифицированную помощь, в том числе и высокотехнологичную. Мы растем, развиваемся и увеличиваем спектр наших услуг, работаем на современном оборудовании и используем высококачественные материалы, - говорит заместитель главврача по клинико-экспертной работе, кардиолог, врач функциональной диагностики Анна Маховикова. Еще одно очень важное направление - онкология. Там профилактика также стоит на первом месте, но, если неутешительный диагноз всетаки поставлен, современные технологии и методы лечения могут дать пациентам надежду. Неудивительно, что именно онкологи стали победителями сразу в двух номинациях, в том числе получили специальную награду от редакции «Комсомольской правды» за актуальность тем, которые освещали в ходе проекта на страницах нашей газеты и в радиопрограммах. И главное - помогали пациентам поверить, что рак не приговор.

- Для нас это не просто награда. За ней стоят судьбы людей, истории оказания высококвалифицированной качественной онкологической помощи онкопациентам, совместная работа врача и пациента, - сказал заместитель главного врача по лечебной части, врач-онкологхимиотерапевт клиники «Евроонко» в Санкт-Петербурге Максим Астраханцев. - Мы благодарны всем нашим врачам, которые работают не только в Петербурге, но и в Москве, Нижнем Новгороде, Краснодаре.

Клинику «Евроонко» в Петербурге поздравил Андрей Курпатов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Здорово и красиво

А вот что нас удивило и порадовало, так это то, что петербуржцы активно голосовали за врачей-стоматологов. Многих, конечно, в первую очередь интересует эстетическая сторона вопроса. - И это вполне понятно, ведь люди при знакомстве оценивают друг друга не только по одежке, но и по поведению, общению. Большое значение в оценке окружающих имеет улыбка. Она делает нас намного приятнее и дружелюбнее. Мы работаем в сфере эстетической стоматологии, и наша основная направленность - это эстетика: мы помогаем людям стать более красивыми и лучезарными, - говорит главный врач и основатель эстетической стоматологии DENTAVENUE Александр Болгов.

DENTAVENUE названа лидером в области эстетической стоматологии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Красота - это важно, но и про здоровье зубов (а значит, и всего организма) забывать нельзя. К счастью, петербуржцы это понимают. К примеру, все чаще горожане обращаются за помощью к врачам-имплантологам. Это подтверждает наш неоднократный участник Центр имплантации UniverStom.

- Мы не первый год участвуем в проекте и растем вместе с вами: предлагаем уникальные методики лечения и восстановления зубов с минимальным риском травматизма, - говорит старший куратор, специалист по лечению Центра имплантации UniverStom Мария Белоусова. - Центр узконаправленно работает именно в сфере зубной имплантации, и благодаря специализации услуг специалистам клиники удалось выработать новые, наиболее эффективные и качественные решения в имплантации зубов.

Неоднократный участник - Центр имплантации UniverStom снова в лидерах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Впрочем, стоматологов в Петербурге много не бывает - здоровье зубов у жителей Северной столицы оставляет желать лучшего. Сказываются особенности климата и воды, неправильный образ жизни. Иногда врачам приходится работать с действительно непростыми случаями.

- Наша клиника специализируется на реабилитации сложных пациентов. Мы помогаем людям с полным отсутствием костной ткани на верхней челюсти. Таких пациентов можно реабилитировать за один день с помощью протезирования зубов на четырех имплантатах. Мы не только помогаем пациентам, но и готовы делиться опытом с коллегами, - говорит маркетолог SDS Clinic Юлия Жукова.

Маркетолог SDS Clinic Юлия Жукова забрала сразу две статуэтки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кстати, петербуржцам доступны самые последние достижения и технологии в сфере стоматологии.

- Казалось бы, что может быть нового в лечении зубов, но это направление развивается очень активно. Мы в своей работе, помимо самых современных стоматологических материалов, используем и самые современные технологии. Это и лазерная диагностика, и цифровые технологии, а с этого года начали пользоваться системой искусственного интеллекта, - говорит главный врач сети стоматологических клиник «Фактор Улыбки» Игорь Кузьмин.

Сеть стоматологических клиник «Фактор Улыбки» вырвала победу у конкурентов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще одно направление, где связаны эстетика и здоровье, - флебология. Практика врачей показывает: постепенно люди начинают понимать, что варикоз - это не только косметическая проблема, хотя именно неприглядный внешний вид ног заставляет впервые обратиться к флебологу большинство пациентов. Современные клиники помогают пройти лечение любых проявлений варикозной болезни малоинвазивно и без болевых ощущений. К примеру, в «Центре Флебологии» для лечения варикозных вен и сосудистых звездочек на ногах широко используются лазерные технологии.

- Мы уже более 20 лет специализируемся на лечении варикозной болезни и за это время накопили большой опыт. Благодарим пациентов за честную оценку работы нашей команды, - говорит заведующий отделением флебологии, сосудистый хирург клиники «Центр Флебологии» Станислав Крылов.

«За вклад в разработку и применение высокоэффективных методик лечения» наградили «Центр Флебологии». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На благо людям

В 2023 году в нашем проекте традиционно приняли участие крупнейшие многопрофильные стационары города и ведомственные больницы, которые теперь предоставляют полный спектр медицинских услуг всем жителям Петербурга.

- Нашей больнице в следующем году исполняется 110 лет. Все эти годы врачи помогали людям сохранить свое здоровье. Сейчас мы переходим на новый этап развития - открываем новые направления, готовы сотрудничать с коллегами по всем вопросам, касающимся медицинской помощи населению, - говорит заместитель главного врача по координации специализированной медицинской помощи Клинической больницы «РЖД-Медицина» Санкт-Петербурга Владимир Невельский. Крупные государственные и ведомственные клиники имеют за плечами огромный опыт и уникальные возможности лечения, в том числе и в рамках ОМС. Важно, чтобы люди знали об этих возможностях и пользовались ими.

Клиническая больница «РЖД-Медицина» СанктПетербурга в следующем году тоже празднует юбилей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Любая клиника - это прежде всего люди, специалисты, которые в ней работают. Врачи нашей клиники - это доктора и кандидаты медицинских наук, профессора кафедр Университета имени Мечникова, врачи высшей категории. Все сотрудники клиники имеют серьезный опыт лечебной работы и владеют современными методиками диагностики. Ваш конкурс позволяет пациентам получать достоверную информацию от профессионалов, - говорит заместитель главного врача многопрофильной клиники имени Эйхвальда Университета имени Мечникова Елена Манушина.

«Научный лидер в сфере медицины» и этим все сказано! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Впрочем, подводя итоги конкурса, мы в очередной раз убедились, что петербуржцы могут смело доверять свое здоровье не только грантам, ведь, для того чтобы быть уважаемым профессионалом, необязательно осваивать все направления медицины разом. К примеру, с 2011 года в Петербурге работает клиника «Зрение», которая начинала с лечения пациентов с заболеваниями сетчатки, а сейчас оказывает полный спектр офтальмологической помощи.

Представители клиники «Зрение» оценили место, в котором проходила церемония. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Сейчас в нашей клинике можно пройти полное обследование органов зрения, получить квалифицированную помощь специалистов, пройти оперативное лечение. У нас работает офтальмологическая аптека, а также оптика, где можно подобрать очки даже пациентам со сложной коррекцией. Мы обследуем и лечим пациентов самого разного возраста, а для профессионального сообщества на базе нашей клиники проводим семинары и научные конференции, - говорит коммерческий директор клиники «Зрение» Оксана Куликова.

Медицинский центр коррекции слуха «ТопФон», который специализируется в достаточно узкой области - слухопротезировании, помогает пациентам улучшить качество жизни. Квалифицированные лор-врачи, сурдологи и сурдоакустики совместно принимают пациентов, проводят комплексную диагностику и лечение заболеваний уха, горла и носа на высокотехнологичном оборудовании.

Медицинский центр коррекции слуха «ТопФон» победил в номинации «Лучшая специализированная клиника». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Мы работаем для людей и каждый день стараемся стать еще лучше для наших пациентов, друзей и окружающего мира, - признался специалист аудиолог-сурдоакустик, заместитель директора по слуховым системам Эдуард Куликов.

Еще одно направление, которое помогает сохранить качество жизни, - реабилитация. В ходе голосования наши читатели выделили специалистов клиники «В Новый День», которая ставит перед собой очень важную цель - реабилитацию после тяжелых травм, инсультов и так далее. В клинике пациенты восстанавливают речь, равновесие и координацию, избавляются от двигательных и когнитивных нарушений, астенией, нарушений сна и памяти, болей в позвоночнике и суставах, а также многих других проблем со здоровьем. Помогают им в этом прогрессивные, эффективные и научно обоснованные методики реабилитационного лечения и современное оборудование.

Клиника Реабилитации «В Новый День» в номинации «За выдающийся вклад в развитие методов лечения и реабилитации». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Мы помогаем людям жить качественной полноценной жизнью, - добавил главный врач Клиники Реабилитации «В Новый День», Реабилитолог-педиатр, анестезиологреаниматолог Лаврентий Цой.

Не осталась без признания сеть наркологических клиник «НЕВА», которая уже более 17 лет успешно работает в сфере наркологии и психиатрии. Сегодня в Петербурге открыто три филиала, где за прошлый год помогли пяти тысячам пациентов.

- Участие в конкурсе помогло нам узнать и оценить мнение пациентов о нашей работе, изучить наши сильные стороны, понять, какие моменты нужно доработать, поменять и сделать лучше, - говорит врач по медико-социальной работе «Наркологической клиники «НЕВА» Андрей Ногов.

«Наркологическая клиника «НЕВА» стала «Лидером в области оказания оперативной медицинской помощи». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще одна клиника наркологии и психиатрии экспертного уровня - медицинский центр «Ленинградский» - в число победителей пока не вошла, но исключительно потому, что это новое медицинское учреждение, которое только начинает помогать петербуржцам и жителям Ленинградской области справляться с алкогольными и наркотическими зависимостями. В клинике занимаются теми, кто попал в беду, помогают им пройти реабилитацию и вернуться в мир обновленными и свободными. В МЦ «Ленинградский» можно пройти полный цикл восстановления - от вывода из запоя и нестабильного состояния до помощи в социализации и трудоустройстве.

Директор СПб ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики» Андрей Бережной. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КОНКРЕТНО

Победители конкурса «Клиника года - 2023»

- «Выбор «КП» - Городской клинический онкологический диспансер, Клиника «Евроонко» в Санкт-Петербурге.

Городской онкодиспансер получил награду «Выбор «КП» из рук гендиректора «КП в СПб» Ирины Жегловой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- «Выбор экспертов» - «Городская Мариинская больница».

СПбГБУЗ «Городская Мариинская больница» в номинации «Выбор экспертов». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- «Лучшая специализированная клиника» - Медицинский центр коррекции слуха «ТопФон».

- «За выдающийся вклад в оказании качественных медицинских услуг в сфере стоматологии» - Центр имплантации UniverStom.

- «За вклад в разработку и применение высокоэффективных методик лечения» - Клиника «Центр Флебологии».

- «Лучшая клиника в области психического здоровья» - «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями».

СПбГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» в номинации «Лучшая клиника в области психического здоровья». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- «Лучшая клиника с высокими стандартами диагностики и лечения» - Клиника «Евроонко» в Санкт-Петербурге.

- «Лидер в сфере инноваций» - Сеть стоматологических клиник «Фактор Улыбки».

- «За лучший клиентский сервис в сфере здравоохранения» - «Центр планирования семьи и репродукции».

- «За выдающийся вклад в развитие методов лечения и реабилитации» - Клиника Реабилитации «В Новый День».

- «Лучшая клиника по функциональной реабилитации сложных стоматологических пациентов» - SDS Clinic.

- «За вклад в развитие инновационных технологий при проведении операций» - Клиника «Зрение».

- «Научный лидер в сфере медицины» - Многопрофильная клиника имени Эйхвальда Университета имени Мечникова.

- «Лидер в области эстетической стоматологии» - Эстетическая стоматология DENTAVENUE

- «Лучшая клиника кардиологического профиля» - АО «КардиоКлиника». «Лидер в области оказания оперативной медицинской помощи» - «Наркологическая клиника «НЕВА».

- «За современный подход к управлению многопрофильной клиникой» - сеть многопрофильных клинико-диагностических центров «Медпомощь 24».

- «За высокие клинические достижения в медицинской практике» - ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Санкт-Петербурга».

- «Лучшая клиника в сфере педиатрии» - «Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий».

СПбГБУЗ «Детский городской многопрофильный клинический специализированный центр высоких медицинских технологий» в номинации «Лучшая клиника в сфере педиатрии». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Победители в номинации «Врач года»

- Денис Сучков, хирург-имплантологортопед, SDS Clinic.

- Иван Соловьев, заместитель главного врача по хирургии, доктор медицинских наук, профессор, хирург высшей категории, онколог высшей категории, СПбГБУЗ «Городская Мариинская больница».

- Ольга Смульская, кандидат медицинских наук, врач-ревматолог, пульмонолог высшей квалификационной категории, доцент кафедры общей врачебной практики ПСПб ГМУ имени академика И. П. Павлова, СПбГБУЗ «Клиническая ревматологическая больница № 25».

Ольга Смульская, кандидат медицинских наук, врач-ревматолог, пульмонолог высшей квалификационной категории, доцент кафедры общей врачебной практики ПСПб ГМУ имени академика И. П. Павлова, СПбГБУЗ «Клиническая ревматологическая больница № 25». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Вадим Томаев, заведующий хирургическим отделением № 19, врач-детский хирург, уролог-андролог, СПбГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 5 имени Н. Ф. Филатова».

- Никита Монахов, врач инфекционист, СПбГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями».

Победители в номинации «Народная любовь»

- Михаил Егоров, заведующий отделением анестезиологии-реанимации, врач анестезиолог-реаниматолог «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями».

- Игорь Кочанов, заведующий отделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения, Клиника имени Петра Великого СЗГМУ имени И. И. Мечникова.

Сладкой фишкой торжественной церемонии стал необычный торт. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- 73 участника собрал 10-й сезон «Клиники года». Из них 17 частных медучреждений, 10 бюджетных и 46 врачей.

- К 88 тысячам приблизилось общее количество голосов, которое получили участники-клиники. За врачей поступило более миллиона голосов.

- Более 90 тысяч составило количество просмотров статей на сайте.

- Почти 6 миллионов за 6 месяцев составил общий охват проекта.