В школы, сады и колледжи Петербурга 1 сентября пойдет почти миллион детей

За четыре года в Петербурге построили 68 школ. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге 24 августа проходит традиционное заседание городского педагогического совета. Оно посвящено предстоящему Дню знаний и символизирует готовность школ к новому учебному сезону. На нем с докладом выступает губернатор Петербурга Александр Беглов.

- Один миллион детей пойдет в школы, детские сады и колледжи 1 сентября, - сказал градоначальник. - Финансирование образования сейчас - 245 миллионов рублей, за последние годы оно выросло в два раза.

Все это помогло добиться серьезных результатов. Впервые в этом году ребят примут 24 новые школы. Такого в истории города еще не было. А всего за четыре года построили 68 школ и 164 детских сада.

- Мы на финишной прямой по ликвидации дефицита социальных объектов, - подчеркнул губернатор.

Также город выделил 7 млрд рублей на обновление школ, то есть на закупку разного оборудования. В том числе, и для предпрофессиональных классов. Благодаря им свыше 500 старшеклассников получит удостоверение о первой профессии.

Также на педсовете будут обсуждать вопросы образовательной среды, патриотического воспитания, профориентации школьников и, что особенно важно в Год педагога и наставника, поддержки учителей.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что 24 новые смогут принять более чем 20 тысяч учеников.