Банк Уралсиб стал партнером «Академии инноваторов». Фото: freepik.com.

Банк Уралсиб стал партнером обновленной «Академии инноваторов» Агентства инноваций Москвы – непрерывной программы развития технологических проектов от идеи до стартапа. Банк предоставит участникам программы свою экспертизу в части акселерации инновационных идей и проектов, а также станет одной из площадок пилотирования профильных стартапов.

Уралсиб имеет многолетний опыт работы с инновациями в таком формате, и уже более 3 лет работает в стратегическом партнерстве с Агентством инноваций Москвы, участвуя в совместной реализации масштабных проектов акселерации, хакатонов и других полезных активностей по привлечению инноваций.

Цель программы «Академия инноваторов» – помочь начинающим предпринимателям и тем, у кого есть только идея, создавать конкурентоспособные продукты и эффективные технологические стартапы, а городу и крупному бизнесу – получать новые инновационные решения под свои актуальные запросы. В процессе акселерации участники смогут адаптировать свои идеи под запросы заказчиков и выйти на стадию производства готовых продуктов.

Участники получают доступ к базе знаний и инструментов, а также экспертное сопровождение на всем пути развития проекта. Персонализированный подход к адаптации решений позволяет значительно увеличить шансы на дальнейшее пилотирование продуктов на московских и коммерческих площадках в рамках программы пилотного тестирования инноваций с последующим получением денежного гранта.

Поддержка в рамках программы предусматривает трекерское сопровождение для полной доработки продукта и его финальной упаковки с обеспечением дальнейшего доступа к заказчикам и инвесторам. Это позволяет скорректировать стратегию развития проекта, довести его до стадии готового продукта и упаковать под актуальный запрос городских структур и корпораций.

Для резидентов «Академии инноваторов» также организуют различные образовательные и деловые мероприятия: лекции, конференции, воркшопы, мастер-классы, шоу-кейсы. Они смогут увлекательно и с пользой провести время в кругу единомышленников с различным уровнем и опытом, а также завести новые знакомства для дальнейшего взаимовыгодного партнерства.

Подать заявку на участие в международной программе «Академия инноваторов» и ознакомиться с дополнительной информацией можно на ее официальном сайте.

Агентство инноваций Москвы – институт развития технологического предпринимательства, созданный столичным Департаментом предпринимательства и инновационного развития. Агентство объединяет представителей власти и бизнеса города Москвы, а также технологические компании с целью совместного решения задач по созданию, тестированию и внедрению инновационных технологий в городе

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