Без вести пропавшую рок-звезду, гитариста «Алисы» Андрея Шаталина ищут в Петербурге

Основатель группы «Алиса» Андрей Шаталин без вести пропал в Петербурге. Фото: lizaalert.org

В Петербурге без вести пропал один из основателей рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин. Мужчина ушел из дома 22 августа и не вернулся. Спустя двое суток его местоположение по-прежнему остается неизвестным. Близкие и родственники забили тревогу и обратились в полицию. Сейчас к поискам 63-летнего музыканта присоединились волонтеры региональной «ЛизыАлерт». Об этом добровольцы сообщили в своем сообществе в социальной сети ВКонтакте.

– Помогите найти человека! Может находиться в вашем районе, – обратились активисты к неравнодушным местным жителям.

Ориентировки на пропавшего артиста мгновенно разлетелись по Сети. В публикации волонтеры указали рост около 175 сантиметров, худощавое телосложение, зеленый цвет глаз. В день исчезновения, как рассказали близкие мужчины, на нем была черная кожаная куртка, темно-синяя футболка, черные брюки, такого же цвета ботинки и темно-зеленая кепка.

Всю известную информацию и свидетельства о пропавшей легенде русского рока можно сообщить напрямую инфоргу Евгении по телефону 8 911 778 71 38. Кроме того, работают и телефоны горячей линии по номерам 112 и 8 800 700 54 52.