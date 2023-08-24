«Это самолет моей мечты»: Что известно о стюардессе, погибшей при крушении бизнес-джета Евгения Пригожина

Что известно о стюардессе, погибшей при крушении самолета в Тверской области. Фото: СОЦСЕТИ

39-летняя стюардесса Кристина Распопова была единственной женщиной среди погибших в авиакатастрофе самолета Embraer-135BJ «Legacy 600», среди пассажиров которого числился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и руководитель кампании Дмитрий Уткин. Последние несколько лет бортпроводница жила в Петербурге, куда переехала из Москвы. Spb.kp.ru пообщалась с ее коллегами и подругами о жизни, планах и таинственной работе, о которой она предпочитала молчать.

- Кристина не была человеком, который стремится к созданию семьи. Она была замужем в течение семи лет еще до авиации, когда жила в Екатеринбурге. Но потом развелась, детей у нее нет, - вспоминает подруга Ольга. – Я подгоняла ее, интересовалась, когда же у нее будут дети. А она улыбалась и говорила: «Оль, не все созданы для пеленок». Ей нравилось летать. Она жила работой. Стала успешной в своей сфере. Обеспеченная, ухоженная. Даже не брала ипотеку, разве что только купила машину. Все деньги уходили на то, чтобы она вкусно кушала, прекрасно выглядела и хорошо отдыхала. Но она не выставляла эту жизнь напоказ.

Кристина во время учебы на бортпроводника в 2011 году - репетирует проход в аэропорту. Фото: предоставлено "КП"

В 2011 году Кристина отучилась на бортпроводницу в компании «Трансаэро». Летала на гражданских судах. Но довольно быстро перешла в бизнес.

- Она сказала: «Я держала в секрете, что пришла учиться только для того, чтобы стать бортпроводником бизнес-авиации. Мне нужно было свидетельство». Насколько мне известно, какой-то богатый человек специально ждал, что она пройдет обучение, поэтому она не задержалась в «гражданке». Но это точно не был Пригожин, - уверена Ольга.

По словам знакомых, Кристина была эффектной женщиной с множеством поклонников. Фото: СОЦСЕТИ

Несколько лет назад Кристина нашла себе новую фирму, «МНТ Аэро». Тогда-то она и переехала в Северную столицу, где работала на Евгения Пригожина. Но об этом никому не распространялась.

- Кристина созналась, кто ее начальник только в конце июня 2023 года. Она призналась мне по телефону: «Оля, не знаю, работаю ли я вообще после всех этих событий. Может быть, у меня не будет никакого работодателя, не буду летать. Почему? Так я же у Евгения работаю». И я так разволновалась после этой новости. Ведь неизвестно, чем эта история могла кончиться. Но Кристина хвалила работу, судно. Говорила, что это самолет ее мечты.

Фото от 4 августа от Кристины из того самого бизнес-джета. Фото: СОЦСЕТИ

При этом стюардесса не скрывала, что работа тяжелая.

- Срывалась с места по первому звонку. Надо было быть готовой лететь хоть на край света. В распоряжении начальника 24 на 7. Обязанности стандартные: питание, поддержание чистоты, обслуживание и обеспечение безопасности, - рассказала подруга погибшей бортпроводницы. – Оля получала больше денег. Но я переживала, вдруг к ней там пристают, это ведь закрытое пространство, работаешь на богачей. Она успокаивала: «Там не такие люди, ты не понимаешь. Этим людям ничего не нужно. Они не хотят никого обижать. Они занимаются своими делами. Им нельзя мешать». Иначе она бы ушла. Она не из тех, кто стал бы терпеть насилие.

За день до трагедии Кристина опубликовала это фото у себя в соцсетях. Как видно, она взяла багаж и спешила перекусить. Фото: СОЦСЕТИ

По словам подруги, последний год Кристина встречалась с мужчиной, но о свадьбе не говорила, как и о планах.

- Она не особо стремилась расписываться, - утверждает Ольга. – Он был разведен. Кристина упоминала, что там какие-то проблемы с алиментами детям.

Что касается родных Кристины, то они закрылись от СМИ и никак не комментируют происшествие. Из родителей у бортпроводницы осталась только мама.

- Мама Кристины просит ничего не говорить. Столько гадости уже написано. А она просто работала и к Пригожину никакого отношения не имела. Сейчас мама будет заниматься похоронами, - коротко ответила spb.kp.ru близкая родственница бортпроводницы.

Кристина часто путешествовала в разные страны благодаря хорошему заработку. Фото: СОЦСЕТИ

Добавим, что точные причины трагедии пока неизвестны СК возбудил уголовное дело по статье 236 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Вместе с тремя членами экипажа при крушении бизнес-джета погибли и все семь пассажиров.

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