Marvel на русский лад и сказка за 400 млн рублей: Что сейчас снимают в киностудии «Ленфильм»

В работе у студии сейчас 13 картин. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Студия «Ленфильм» готовит несколько громких новинок для поклонников кинематографа. Прямо сейчас студия работает над 13-ю проектами, в том числе, над детской сказкой «Василиса».

- Это пока самая дорогая картина из всех, в нее вложим порядка 400 млн рублей. Это эпическая сказка с обилием компьютерной графики. Фильм уже в запуске, выход планируем на конец 2024-начало 2025 года. Еще в работе у нас сказка «Ночь перед рождеством», а через две недели начинаем съемки триллера «Монохром», - поделился планами генеральный директор студии Федор Щербаков.

Еще одну громкую новинку студия надеется представить в течение года. Речь про сериал «Витязи» - эдакий «Марвел» на русский манер. Вместо Черной Вдовы и Капитана Америки – родные былинные русские герои, которые приходят на помощь своей стране. Кстати, действие в сериале происходит в наше время.

К выходу на онлайн-платформы готовится сериал «Арт и факт» про великих художников России: Шишкина, Перова, Врубеля, Борисова-Мусатова. Картину уже показывали в эфире Первого канала, но она готовится расширять аудиторию. В фильме снимались Артур Ваха, Карина Разумовская, Владимир Кошевой и другие.

Гендиректор студии Федор Щербаков поделился планами по съемкам на ближайшее время. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Также на платформах скоро появится «Последний теплоход» о быте российского севера и поморских деревень, оторванных от большой земли. Фильм уже во всей красе показал себя на кинофестивале «Докер», получив гран-при.

В сентябре в кинотеатрах начнется показ фильма «Летом асфальт теплый». Драма о судьбе 17-летней девочки, которая находит бросившую ее мать. Горе-родительницу, к слову, играет Виктория Исакова.

- Еще важный масштабный проект, над которым мы долго работали вместе с режиссером Алексеем Германом-младшим - это большая военная драма «Воздух». Про летчиц, которые защищали Ленинград во время блокады. Он уже готов, сейчас решается, на каких международных фестивалях его покажут. Скорее всего, это произойдет уже в 2023 году. Фильм уникальный с технической точки зрения, - дополнил Федор Щербаков.

Совсем недавно Ленфильм доснял драму «Последняя цена» про российскую семью, пытающуюся заработать на орехах в абхазском городке. Банда, ворующая орехи, ставит жизнь всей семьи под угрозу. Прежде чем показаться зрителям, фильм сначала должен посетить кинофестиваль. Как раз над выбором оного студия еще размышляет.

ЦИФРА

13 картин находится в работе у студии сейчас. Готовится еще больше – несколько десятков.

25 картин в год снимал Ленфильм в советские годы, в производстве было около 50 картин – недостижимый ныне результат.

10-15 проектов в год в студии считают хорошим результатом.