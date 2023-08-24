Прием заявок на парковочные разрешения на Васильевском острове стартует 1 сентября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге вновь начинается прием заявлений на получение парковочных разрешений. В этот раз документы смогут подать жители Василеостровского района: через любой МФЦ города или региональный портал Госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

– Все готова для оказания услуги петербуржцам. Это подтвердили во время рабочего совещания с представителями комитета и Центра управления парковками, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что разрешение доступно для собственников жилья в границах спецзоны, а также лиц, зарегистрированных в нем. На одну квартиру приходится не более двух свидетельств, и только одно на квитанцию о квартплате, если речь идет о коммуналке. Действует документ от года до трех лет. Цены меняются в соответствии с длительностью: от 1,8 до 5,4 тысячи рублей.

Кстати, список всех необходимых документов уже опубликовали на сайте администрации.

Кроме того, с 1 ноября зона платной парковки заработает на 118 улицах города. Стоянки от Наличной улицы в сторону намыва останутся бесплатными. При этом жильцы этих территорий также смогут подать заявление, чтобы получить разрешения резидента. Оно позволит парковаться на территории всего района без ограничений.