Шпионский Петербург: В Петропавловской крепости начались съемки «Берлинской жары» с Мехи и Песковой

Премьера «Берлинской жары» намечена на 2024 год. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Торговые лавки, девушки в элегантных шляпках, мужчины в военной форме сороковых годов, - Берлин времен второй мировой развернулся прямо в центре Петербурга.

- Никто не говорит! Гробовая тишина, - раздается команда режиссера. Крик чаек, бой курантов и душераздирающий крик, - в столице Германии снова разворачиваются нешуточные страсти. Уже несколько часов один из героев снова и снова старательно умирает.

Съемки одной сцены могут занимать не один час. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А за пределами съемочной площадки по Петропавловской крепости прогуливаются петербуржцы и даже не подозревают, какие страсти творятся за углом.

Шляпы, винтажные платья, пиджаки, аксессуары, - во всем видна скрупулезность художников. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В сотне метров от места съемок прогуливаются актеры в нацисткой форме, на стенах висят плакаты, так что, случайно завернув за угол, беспечный турист может испугаться: куда же он попал? Только что был в Петропавловской крепости, а оказался в Берлине, да еще и не в самый удачный исторический период.

Атмосфера Германии сороковых годов передана не только при помощи декораций, но и в нарядах актеров. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Среди декораций, создающих атмосферу Германии сороковых годов: торговых лавок, плакатов с нацисткой символикой, и актеров в костюмах и платьях, съемочная группа в худи и скинни джинсах выглядят неорганично. Противоречивые чувства вызывает девушка, сидящая на стоге сена, в винтажной шляпке с андроидом в руках.

Анна Пескова и Гела Мехи сыграют влюбленную пару. Любовная линия свяжет советского разведчика и молодую девушку - агента гестапо. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В атмосфере временных противоречий проходят съемки шпионского сериала «Берлинская жара». В центре сюжета советский разведчик Франс Хартман, работающий в Берлине под прикрытием. Никого не напоминает? Авторы намеренно отсылают нас к фильму «Семнадцать мгновений весны».

Работа на съемочной площадке бывает утомительной, но юные актеры не скучают. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Если описать тремя словами, это фильм о мужестве, о любви и о деле. Именно поэтому нас вдохновляла история Юлиана Семенова «Семнадцать мгновений весны». Мы ни в коем случае не можем и не должны ее повторять. Агент Хартман действует параллельно, в том же периоде, в том же городе, ходит по тем же коридорам, что и Максим Исаев. Будут сцены и отдельные кадры, когда зритель сможет узнать что-то из «Семнадцати мгновений весны», - рассказывает продюсер сериала Дмитрий Пристансков.

Девушки в винтажных нарядах дополняют картину Берлину 40-ых годов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Конкуренции с культовым фильмом авторы не боятся, ведь «Берлинская жара» совсем не претендует на звание преемника «Семнадцати мгновений». Основной сюжет разворачивается вокруг борьбы за информацию о разработке нацисткой Германией ядерного оружия. Не обойдется и без любовной линии.

Шпионские страсти развернулись на улицах Петербурга. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Я думаю главное не детектив, не супергерой, а именно любовная линия человеческая, потому что герой потерял самого близкого человека. По ходу сериала у него получается вновь обрести такую же сильную любовь. Все эти внутренние переживания, боль и страдания – это, мне кажется, самое интересное, - делится Гела Мехи, исполнитель роли советского разведчика Хартмана.

Петропавловская крепость перевоплотилась в одну из улочек Германии времен Второй мировой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как признается режиссер, это-то и было самым сложным: совместить эмоциональное и интеллектуальное, разведку, науку и человеческие отношения.

Того же мнения придерживается и исполнительница роли агента немецкого МИДа Анна Пескова. Она со стороны наблюдает за съемочным процессом. Платье развевается на ветру, шляпка немного сдвинута набок, посмотрев на нежный образ героини, трудно догадаться, что она агент гестапо.

Две эпохи столкнулись на съемочной площадке. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вокруг суетятся люди: актеры массовки то уходят, то возвращаются, появляются новые лица. Бесконечный круговорот актеров на площадке. Люди сменяют друг друга, работа не прекращается ни на минуту, ведь премьера восьмисерийного сериала состоится уже в 2024 году.