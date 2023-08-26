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Происшествия26 августа 2023 13:45

«Подарок для Оли»: Обиженный ухажер оставил гранату в подъезде для девушки, которая его отвергла

Отвергнутый девушкой петербуржец оставил ей страйкбольную гранату в подъезде
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Опасный подарочек оказался страйкбольной гранатой, так что соседи той самой Оли облегченно выдохнули. Фото: соцсети

Опасный подарочек оказался страйкбольной гранатой, так что соседи той самой Оли облегченно выдохнули. Фото: соцсети

Почти «взрывная» история любви развернулась на глазах жителей дома по Благодатной улице в Петербурге. Шутка ли, в пятницу жильцы обнаружили у окна в парадной красную гранату, криво подписанную белой краской - «Для Оли». Рядом лежала записка с советом почитать инструкцию по пользованию противопехотной ручной гранатой «РГ2S». Жуткая вещичка вызвала переполох, петербуржцы вызвали полицию.

К счастью, как стало известно Spb.kp.ru от источника, граната была страйкбольной.

- Это неопасная страйкбольная граната, обошлось без последствий, - уточнил источник.

А вот Оля оказалась вполне реальной и уставшей от выходок неадекватного ухажера. Как выяснилось, 37-летняя женщина давно получает письма, звонки и агрессивные знаки внимания от настойчивого мужчины. 39-летний несостоявшийся бойфренд так и не смог смириться с тем, что зазноба не хочет общаться и встречаться, и перешел к запугиваниям.

Известно, что мужчину нашли и допросили, он чистосердечно признался в подкинутом «сюрпризе» - мол, чувства обуяли, с ухаживаниями переборщил. Мужчина работает пожарным.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ