СКА пообещал выиграть Кубок Гагарина

Похоже, что главной звездой команды будет Роман Ротенберг. Фото: СКА

«Без страха и упрека» - именно такой слоган будет сопровождать СКА в стартующем уже на этой неделе чемпионате КХЛ. Этот же слоган украшал сцену, на которую по очереди выходили хоккеисты во время традиционной презентации команды. Вел ее, кстати, Дмитрий Губерниев. Из неожиданного – сама презентация прошла не у Петропавловской крепости, как в былые годы, а в закрытом клубе под Петербургом. Поэтому зрители могли оценить новичков клуба только благодаря трансляции в интернете.

А посмотреть там было на кого. Потому что СКА в этом сезоне обновился очень серьезно. Ушел из команды прошлогодний лидер Дмитрий Яшкин – он не сошелся характером с главным тренером. Та же проблема возникла у Никиты Гусева, которые считался одним из самых талантливых игроков своего поколения, но так и не реализовал себя на все сто. Не будет в команде и еще одного игрока с опытом НХЛ – Николая Прохоркина. Его по запутанной схеме обменяли в Сочи на «денежную компенсацию». Но игроком ХК «Сочи» Прохоркин не пробыл и часа – с ним тут же разорвали контракт.

Презентация команды. Фото: СКА

Компенсировать уход креативщиков будет Алекс Гальченюк. Американец с белорусскими корнями считался перспективным (третий номер драфта), но карьера его вышла скомканной. Прошлый год он провел в АХЛ – по сути, турнире дублеров команд НХЛ. А в начале лета едва не угодил в тюрьму за то, что водил машину пьяный и еще угрожал полиции. Пришлось записаться на курсы для бывших алкоголиков. Кстати, на своей презентации Алекс выглядел заплывшим и каким-то несвежим. Будет интересно посмотреть на него в условиях КХЛ. Эксперты говорят: с ним возможен любой сценарий от того что он станет кумиром болельщиков до того, что с ним разорвут контракт еще до того, как в России ляжет снег.

Еще СКА подписал Брендана Леипсика и Сергей Толчинского. Ну и еще кое-кого, по мелочам. Состав вроде как стал немного слабее. Но задачи перед клубом все равно стоят максимальные.

- В этом сезоне перед СКА поставлена амбициозная цель – выиграть Кубок Гагарина. А, как известно, правильно поставленная цель – половина успеха, - сказал на презентации глава «Газпрома» Алексей Миллер.

А старый-новый руководитель клуба Александр Медведев походя сравнил себя со Шварценеггером.

- Победная волна в городе есть, важно ее подхватить и на этой волне двигаться вперед. Алексей Борисович Миллер поручил мне заниматься СКА в сезоне 2006/07. И теперь я счастлив вернуться. Как говорил Шварценеггер, I’ll be back, - сказал председатель совета директоров СКА, а потом добавил, что уже весной петербуржцы увидят у себя в городе Кубок Гагарина – главный трофей турнира.

Это будет шаг вперед. Даже два шага. В прошлом сезоне СКА дошел до финала Западной конференции, где проиграл будущему обладателю трофея ЦСКА. Штука в том, что теперь в КХЛ ввели перекрестный плей-офф, а это значит, что СКА и ЦСКА могут встретиться в финале. Правда, туда еще нужно попасть.

КСТАТИ

Свой первый матч в чемпионате КХЛ СКА проведет 2 сентября против московского «Динамо» на выезде.