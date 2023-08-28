«Стало плохо, выехал на встречку»: Экс-глава Тихвинского района Ленобласти, депутат Георгий Хухунаишвили разбился насмерть в ДТП

Экс-глава Тихвинского района Ленобласти погиб в лобовом ДТП с грузовиком. Фото: СОЦСЕТИ

Бывший глава Тихвинского района, депутат местного совета Георгий Хухунаишвили погиб в жестком ДТП, произошедшем днем 28 августа на трассе «Вологда – Новая Ладога». 71-летний мужчина лоб в лоб столкнулся с многотонной фурой. Об этом spb.kp.ru рассказал его коллега, действующий руководитель Тихвинского района и городского поселения Александр Лазаревич.

Причиной ДТП стало плохое самочувствие. Фото: СОЦСЕТИ

– Это был мой друг и товарищ. Вероятно, ему стало плохо за рулем. Он потерял контроль над автомобилем и выехал на встречную полосу движения. Там на полном ходу влетел в грузовик и разбился насмерть. Больше никто не пострадал, – рассказал корреспонденту spb.kp.ru глава местной администрации, мужественно сдерживая нахлынувшие эмоции.

Депутат Георгий Хухунаишвили разбился насмерть. Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, Георгий Хухунаишвили избирался с 2005 года. В течение двух лет – с 2007 по 2009 год – занимал пост главы Тихвинского района. Кроме того, он был последним командиром расквартированной на сегодняшний день военной части под Тихвином. После этого, с 2015 года значился председателем комиссии по законодательству и межмуниципальному сотрудничеству, а также членом совета депутатов Тихвинского городского поселения и района. У погибшего общественника остались супруга и двое сыновей.