Вместо булок в буфете: Готовим полезные блюда для школьного завтрака и ланча

В преддверии сентябрьской линейки «Комсомолка» провела особую кулинарную встречу из цикла «Время есть». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

До конца летних каникул осталось совсем чуть-чуть. Впереди учебный год - большое и интересное путешествие в мир знаний. В эту пору одной из главных забот родителей становится вопрос: «Что приготовить ребенку на завтрак и для школьного обеда, чтобы тот не объедался сладостями и булками в буфете?». В преддверии сентябрьской линейки «Комсомолка» провела особую кулинарную встречу из цикла «Время есть». На ней известные петербургские блогеры вместе с детьми приготовили вкусные и полезные блюда для учебных будней.

ДРУЖНАЯ КОМАНДА

В теплый день уходящего лета в кулинарной школе-ресторане «Дети на кухне» царили шум, гам и предвкушение гастрономических приключений. На тематическом мастер-классе собралась дружная команда из шести блогеров-мам и их детей. Все вместе под чутким руководством шеф-повара пространства Павла они учились готовить два варианта полноценного сбалансированного детского завтрака: полезный омлет с нежной ветчиной «Главпродукт», сыром «Edelweiss» и томатами, а также приготовили в мультиварке REDMOND нежную кашу с муссом из ароматного сгущенного молока «Главпродукт» и фундуком. Еще в меню были сытные картофельный вафли, приготовленные в мультипекаре REDMOND, с сочной тушенкой «Главпродукт», приятной фасолью и яйцом пашот, плюс брускетты с риетами «Европром» из креветки, кальмара и снежного краба, которые идеально подойдут для школьного перекуса.

На тематическом мастер-классе собралась дружная команда из шести блогеров-мам и их детей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПОЛЕЗНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Наконец, на «сцену» вышел шеф-повар Павел, который объявил о начале мастер-класса.

- Все готовы? - спросил маэстро.

- Да, шеф, - грянул дружный хор голосов.

Сперва кулинары взялись за завтрак - ведь именно с него начинается продуктивный день. Первым делом нужно было поставить вариться кашу в мультиварке.

- Все очень просто, - сказал Павел. - Сперва добавляем молока «Минская марка» примерно по 200 миллилитров на человека. После этого идет примерно 20 миллиграмм овсяных хлопьев. Выставляем нужный режим и готово - процесс пошел. Для приготовления мусса смешиваем в сотейнике натуральную сгущенку со сливками «Минская марка» в равных пропорциях и помешиваем на медленном огне до образования однородной массы. После этого добавляем мусс в кашу и посыпаем дробленым фундуком. В таком виде ее точно полюбят все члены вашей семьи!

Сперва кулинары взялись за завтрак - ведь именно с него начинается продуктивный день. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Параллельно гости начали нарезать томаты, сыр, вкусную ветчину «Главпродукт», петрушку и укроп для омлета. При помощи взрослых дети ловко крошили ингредиенты на аппетитные кусочки.

- Для омлета нужно разбить три яйца и смешать их со 100 граммами сливок, - наставлял Павел. - В отличии от молока, сливки придают омлету плотную приятную текстуру. Добавляем на сковороду ветчину и томаты, обжариваем 2 минуты, заливаем смесью сливок и яиц, посыпаем сверху сыром и зеленью. Немного ждем и готово!

От приготовления завтрака перешли к ланчу. Для вафель взяли заранее отваренный картофель и принялись очищать его от кожуры и натирать на крупной терке.

- Это будет основой для нашего теста, - сказал Павел. - Туда же добавляем 20-30 грамм муки, 10 грамм лучших сливок, немного соли и зелени. Из одной средней картофелины в 200 грамм получится две вафли. Перемешиваем и получаем однородную массу.

Одним из блюд стали сытные картофельный вафли с вкусной тушенкой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После этого разогреваем мультипекарь REDMOND, выкладываем тесто, закрываем крышку и забываем на короткое время. В это время прогреваем на сковороде качественную тушенку и хорошую фасоль и готовим яйцо пашот. Для этого размешиваем кипящую воду с уксусом и ловким движением разбиваем в крутящуюся воронку яйцо. Оно быстро схватится и превратится в прекрасное дополнение к вафлям. Когда все элементы пазла будут готовы нам остается только сложить его.

Альтернативным вариантом школьного перекуса стали аппетитные брускетты с риетами из морепродуктов от «Европром». Для этого гости обжарили свежий хлеб до золотистой корочки с добавлением кусочка масла «Минская марка» и намазали его сверху сытной добавкой.

- В результате всего за пару минут у нас получается вкусная и полезная закуска - заключил Павел.

Для жарки участники мастер-класса использовали сковородки от NADOBA . Компания разрабатывает и выпускает все виды посуды - кастрюли, сковороды, сотейники, чайники и многое другое. NАDOBA сочетает высочайшее качество, разнообразие ассортимента и доступную цену.

- На этих сковородках очень удобно жарить и ничего не прилипает, - отметили участницы мастер-класса.

Для жарки участники мастер-класса использовали сковородки от NADOBA. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За вкусную мясную начинку в рецептах, а также за чудесную сгущенку в сладостях отвечала торговая марка «Главпродукт». Тушенка «Главпродукт» ГОСТ ЭКСТРА соответствует всем стандартам. Банку полностью наполняют крупными и сочными кусками мяса высшего качества. Вкусное и полезное сгущённое молоко ГОСТ «Главпродукт» произведено исключительно из свежего цельного молока и сахара. В составе нежной консервированной ветчины «Главпродукт» ГОСТ отборное мясо свиных окороков и ароматные специи.

Молочные продукты (молоко,сливки и масло) предоставил ООО «Минский молочный завод №1» - торговый дом холдинга «Первый Молочный» на территории России. Компания поставляет натуральную молочную продукция прямиком с завода в Белоруссии, что обеспечивает ее свежесть и сохраняет полезные свойства. Сейчас товары Минского молочного завода №1 вы сможете найти в таких магазинах как: «Белорусский дворик», «Семишагофф», «Дикси», «Магнит», «Пятерочка», «Окей», «Перекресток» и во многих магазинах «у дома».

- ООО «Минский молочный завод №1» очень рад принять участие в данном проекте, - прокомментировала специалист по маркетингу предприятия Арюна Дагбаева. - Мы активно участвуем в социальных активностях Санкт-Петербурга и надеемся расширить наше присутствие на всю Россию. Большое спасибо «Комсомолке» за предоставленную возможность. Надеемся на дальнейшее сотрудничество!

Для приготовления вафель и каши гости использовали мультипекари и мультиварки от REDMOND. Международный бренд - производитель бытовой техники и электроники, существует с 2006 года. В ассортименте REDMOND более 1000 моделей техники, более 70 миллионов домохозяйств по всему миру используют продукцию бренда в повседневной жизни.

Прекрасным вариантом вкусного и полезного ланча стали брускетты с риетами от «Европром». Компания уже более 25 лет выпускает вкусные и полезные продукты на основе рыбы и морепродуктов. Риеты «Крем-Фиш» с кальмаром, креветками и снежным крабом - идеальный вариант для завтрака. Именно поэтому они так популярны среди школьников и их мам - быстро, просто, вкусно и полезно! Кроме того, этой осенью завтраки с «Крем-Фиш» позволят вам выиграть отличные призы от REDMOND. С 1 сентября каждый покупатель акционной продукции «Крем-Фиш» может принять участие в розыгрыше более 350 призов от REDMOND и «Европром»!

Прекрасным вариантом вкусного и полезного ланча стали брускетты с риетами.

НОВЫЕ ИДЕИ

Ну и какая готовка без дегустации? Результатом общих стараний мам и детей стал богатый стол с аппетитными завтраками и наборами для школы. Ребята с жадностью набросились на угощенье и хором заявили родителям, что хотят есть это каждый день. Взрослым блюда тоже пришлись по вкусу. Они отметили их здоровый и полезный состав. Участники мастер-класса поблагодарили «Комсомолку» за организацию кулинарной встречи и новые идеи блюд для своих домашних. Кроме того, неожиданным, но очень приятным сюрпризом стали подарки от партнеров каждому из участников.

После готовки начался приятный этап дегустации. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Впереди еще много интересного! Следите за нашими новостями и берите на заметку самые интересные рецепты!

Реклама. ООО «Минский молочный завод №1». erid:LjN8KJBw9

Реклама. ООО «Европром». erid:LjN8KSFVV

Реклама. ООО «ИЛОТ». erid:LjN8KLCpj

Реклама. ООО «НАДОБА». erid:LjN8KBUJX

Реклама. ООО «АГРОФУДПРОМ». erid:LjN8KEA9y