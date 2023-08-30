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Общество30 августа 2023 13:33

Вместо булок в буфете: Готовим полезные блюда для школьного завтрака и ланча

«Комсомолка» накануне 1 сентября провела кулинарный мастер-класс для мам
Иван МАЛЬКОВ
В преддверии сентябрьской линейки «Комсомолка» провела особую кулинарную встречу из цикла «Время есть».

В преддверии сентябрьской линейки «Комсомолка» провела особую кулинарную встречу из цикла «Время есть».

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

До конца летних каникул осталось совсем чуть-чуть. Впереди учебный год - большое и интересное путешествие в мир знаний. В эту пору одной из главных забот родителей становится вопрос: «Что приготовить ребенку на завтрак и для школьного обеда, чтобы тот не объедался сладостями и булками в буфете?». В преддверии сентябрьской линейки «Комсомолка» провела особую кулинарную встречу из цикла «Время есть». На ней известные петербургские блогеры вместе с детьми приготовили вкусные и полезные блюда для учебных будней.

ДРУЖНАЯ КОМАНДА

В теплый день уходящего лета в кулинарной школе-ресторане «Дети на кухне» царили шум, гам и предвкушение гастрономических приключений. На тематическом мастер-классе собралась дружная команда из шести блогеров-мам и их детей. Все вместе под чутким руководством шеф-повара пространства Павла они учились готовить два варианта полноценного сбалансированного детского завтрака: полезный омлет с нежной ветчиной «Главпродукт», сыром «Edelweiss» и томатами, а также приготовили в мультиварке REDMOND нежную кашу с муссом из ароматного сгущенного молока «Главпродукт» и фундуком. Еще в меню были сытные картофельный вафли, приготовленные в мультипекаре REDMOND, с сочной тушенкой «Главпродукт», приятной фасолью и яйцом пашот, плюс брускетты с риетами «Европром» из креветки, кальмара и снежного краба, которые идеально подойдут для школьного перекуса.

На тематическом мастер-классе собралась дружная команда из шести блогеров-мам и их детей.

На тематическом мастер-классе собралась дружная команда из шести блогеров-мам и их детей.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПОЛЕЗНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Наконец, на «сцену» вышел шеф-повар Павел, который объявил о начале мастер-класса.

- Все готовы? - спросил маэстро.

- Да, шеф, - грянул дружный хор голосов.

Сперва кулинары взялись за завтрак - ведь именно с него начинается продуктивный день. Первым делом нужно было поставить вариться кашу в мультиварке.

- Все очень просто, - сказал Павел. - Сперва добавляем молока «Минская марка» примерно по 200 миллилитров на человека. После этого идет примерно 20 миллиграмм овсяных хлопьев. Выставляем нужный режим и готово - процесс пошел. Для приготовления мусса смешиваем в сотейнике натуральную сгущенку со сливками «Минская марка» в равных пропорциях и помешиваем на медленном огне до образования однородной массы. После этого добавляем мусс в кашу и посыпаем дробленым фундуком. В таком виде ее точно полюбят все члены вашей семьи!

Сперва кулинары взялись за завтрак - ведь именно с него начинается продуктивный день.

Сперва кулинары взялись за завтрак - ведь именно с него начинается продуктивный день.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Параллельно гости начали нарезать томаты, сыр, вкусную ветчину «Главпродукт», петрушку и укроп для омлета. При помощи взрослых дети ловко крошили ингредиенты на аппетитные кусочки.

- Для омлета нужно разбить три яйца и смешать их со 100 граммами сливок, - наставлял Павел. - В отличии от молока, сливки придают омлету плотную приятную текстуру. Добавляем на сковороду ветчину и томаты, обжариваем 2 минуты, заливаем смесью сливок и яиц, посыпаем сверху сыром и зеленью. Немного ждем и готово!

От приготовления завтрака перешли к ланчу. Для вафель взяли заранее отваренный картофель и принялись очищать его от кожуры и натирать на крупной терке.

- Это будет основой для нашего теста, - сказал Павел. - Туда же добавляем 20-30 грамм муки, 10 грамм лучших сливок, немного соли и зелени. Из одной средней картофелины в 200 грамм получится две вафли. Перемешиваем и получаем однородную массу.

Одним из блюд стали сытные картофельный вафли с вкусной тушенкой.

Одним из блюд стали сытные картофельный вафли с вкусной тушенкой.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После этого разогреваем мультипекарь REDMOND, выкладываем тесто, закрываем крышку и забываем на короткое время. В это время прогреваем на сковороде качественную тушенку и хорошую фасоль и готовим яйцо пашот. Для этого размешиваем кипящую воду с уксусом и ловким движением разбиваем в крутящуюся воронку яйцо. Оно быстро схватится и превратится в прекрасное дополнение к вафлям. Когда все элементы пазла будут готовы нам остается только сложить его.

Альтернативным вариантом школьного перекуса стали аппетитные брускетты с риетами из морепродуктов от «Европром». Для этого гости обжарили свежий хлеб до золотистой корочки с добавлением кусочка масла «Минская марка» и намазали его сверху сытной добавкой.

- В результате всего за пару минут у нас получается вкусная и полезная закуска - заключил Павел.

Для жарки участники мастер-класса использовали сковородки от NADOBA . Компания разрабатывает и выпускает все виды посуды - кастрюли, сковороды, сотейники, чайники и многое другое. NАDOBA сочетает высочайшее качество, разнообразие ассортимента и доступную цену.

- На этих сковородках очень удобно жарить и ничего не прилипает, - отметили участницы мастер-класса.

Для жарки участники мастер-класса использовали сковородки от NADOBA.

Для жарки участники мастер-класса использовали сковородки от NADOBA.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За вкусную мясную начинку в рецептах, а также за чудесную сгущенку в сладостях отвечала торговая марка «Главпродукт». Тушенка «Главпродукт» ГОСТ ЭКСТРА соответствует всем стандартам. Банку полностью наполняют крупными и сочными кусками мяса высшего качества. Вкусное и полезное сгущённое молоко ГОСТ «Главпродукт» произведено исключительно из свежего цельного молока и сахара. В составе нежной консервированной ветчины «Главпродукт» ГОСТ отборное мясо свиных окороков и ароматные специи.

Молочные продукты (молоко,сливки и масло) предоставил ООО «Минский молочный завод №1» - торговый дом холдинга «Первый Молочный» на территории России. Компания поставляет натуральную молочную продукция прямиком с завода в Белоруссии, что обеспечивает ее свежесть и сохраняет полезные свойства. Сейчас товары Минского молочного завода №1 вы сможете найти в таких магазинах как: «Белорусский дворик», «Семишагофф», «Дикси», «Магнит», «Пятерочка», «Окей», «Перекресток» и во многих магазинах «у дома».

- ООО «Минский молочный завод №1» очень рад принять участие в данном проекте, - прокомментировала специалист по маркетингу предприятия Арюна Дагбаева. - Мы активно участвуем в социальных активностях Санкт-Петербурга и надеемся расширить наше присутствие на всю Россию. Большое спасибо «Комсомолке» за предоставленную возможность. Надеемся на дальнейшее сотрудничество!

Для приготовления вафель и каши гости использовали мультипекари и мультиварки от REDMOND. Международный бренд - производитель бытовой техники и электроники, существует с 2006 года. В ассортименте REDMOND более 1000 моделей техники, более 70 миллионов домохозяйств по всему миру используют продукцию бренда в повседневной жизни.

Прекрасным вариантом вкусного и полезного ланча стали брускетты с риетами от «Европром». Компания уже более 25 лет выпускает вкусные и полезные продукты на основе рыбы и морепродуктов. Риеты «Крем-Фиш» с кальмаром, креветками и снежным крабом - идеальный вариант для завтрака. Именно поэтому они так популярны среди школьников и их мам - быстро, просто, вкусно и полезно! Кроме того, этой осенью завтраки с «Крем-Фиш» позволят вам выиграть отличные призы от REDMOND. С 1 сентября каждый покупатель акционной продукции «Крем-Фиш» может принять участие в розыгрыше более 350 призов от REDMOND и «Европром»!

Прекрасным вариантом вкусного и полезного ланча стали брускетты с риетами.

Прекрасным вариантом вкусного и полезного ланча стали брускетты с риетами.

НОВЫЕ ИДЕИ

Ну и какая готовка без дегустации? Результатом общих стараний мам и детей стал богатый стол с аппетитными завтраками и наборами для школы. Ребята с жадностью набросились на угощенье и хором заявили родителям, что хотят есть это каждый день. Взрослым блюда тоже пришлись по вкусу. Они отметили их здоровый и полезный состав. Участники мастер-класса поблагодарили «Комсомолку» за организацию кулинарной встречи и новые идеи блюд для своих домашних. Кроме того, неожиданным, но очень приятным сюрпризом стали подарки от партнеров каждому из участников.

После готовки начался приятный этап дегустации.

После готовки начался приятный этап дегустации.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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