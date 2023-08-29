«Исцеление душой»: Онкопсихолог рассказал, как поддержать больных раком и их близких

Ирина Мансурова. Фото: Лейла Матар.

Онкология радикально меняет жизнь не только самого больного, но и его близких. В книгах чаще пишут о каких-то бытовых, социальных, воспитательных рекомендациях, но достаточно мало внимания уделяется психотерапии, которая проявляется в близких отношениях. Помогать больному и его близким в трудные дни не лекарствами, а эмоционально, а также поддерживать родственников в момент утраты - нелегкое, но очень важное и нужное дело. Как же помочь тем, кому выпало тяжелейшее испытание в жизни? Разбираемся вместе с врачом-психотерапевтом, диетологом-нутрициологом, медицинским психологом, онкопсихологом, психотравматологом, суицидологом, преподавателем психологии, гипнотерапевтом Ириной Мансуровой.

ПРЕОДОЛЕВАЯ БАРЬЕРЫ

Общепринятый перевод слова психотерапия - исцеление души. Однако, на самом деле работающие в этой профессии понимают, что скорее речь идет об исцелении душой, то есть собой, своей личностью. В 2016 году Ирина Мансурова начала оказывать психологическое сопровождение паллиативным больным - взрослым, детям, родителям, больных онкологией детей и семьям, потерявших близкого, помогая прожить и пережить утрату.

- Одна из проблем работы с онкобольными заключается в том, что человек, столкнувшись с болезнью, просто замыкается на себе, - говорит Ирина Мансурова. - Перед ним возникают такие вопросы, от которых, возможно, он всю жизнь умело скрывался. Рак разворачивает человека к самому себе, больше нет никакой возможности убегать от правды. В болезни очень много неопределенности, поэтому задача у нас онкопсихологов и близких - помочь человеку все прояснить, разобраться. Я работаю с теми чувствами, которые возникают здесь и сейчас, мы вместе разбираемся в них. Там много всего: и страх, и тревога, и подавленный гнев, злость, вина, обида. Кроме того, близкие люди часто не знают, о чем говорить с таким человеком, как себя вести, и это усугубляет ситуацию.

В 2019 Ирина Мансурова пришла работать в онкологическую клинику «Евроонко», где оказывала бесплатную психотерапевтическую помощь и сопровождала каждого пациента и его семью, обучала психологов онкопсихологии, проводила школы пациентов и просветительские мероприятия, касаемые психоонкологии и особенностей питания онкологических пациентов на всех этапах заболевания.

- Меня часто спрашивают родственники пациентов: «Когда я оказываюсь в сложной ситуации, когда не знаю, что делать, наваливается отчаяние. Как мне поступить?» У меня очень простой ответ: если не знаешь, что делать - ничего не делай. Можно просто быть. Можно просто присутствовать. Это на самом деле очень много. Вообще, подозреваю, лучшее, что мы можем дать нашим пациентам - это просто быть в контакте, быть рядом. И надо помнить, что к информации, которую мы даем заболевшим, надо подходить очень аккуратно. Человеку кажется, что он сейчас находится в свободном полете без парашюта, и ему необходима точка опоры. Именно ее и может дать опытный онкопсихолог.

По словам специалиста, задача онкопсихолога - стоять рядом с болеющим человеком и помогать выражать эти чувства.

- Если мы не будем на злость отвечать злостью, если не будем подпитывать его, а просто позволяем этому быть, чтобы человек мог освободиться, гнев заканчивается. Собственно, мешая человеку гневаться, мы препятствуем его переходу на другой уровень отношений со своим заболеванием. Потому что после таких реакций, как шок и отрицание, следующими этапами идут гнев, стремление договориться, депрессия… Ни в коем случае не надо человека вытаскивать из депрессии, веселить его. Нужно помочь человеку оплакать, и только после этого можно перейти на следующий этап - принятие болезни. Не согласие, а принятие, потому что принять что-то - это позволить чему-то быть так, как оно есть. Это тот барьер, который мы должны помочь преодолеть человеку, находящемуся в таком горе.

ПОМОЩЬ ВСЕМ

В 2022 году Ирина Мансурова создала общественно полезный фонд поддержки больных онкологическими заболеваниями «Фокус на онко», где продолжает помогать пациентам и их семьям. Основной задачей фонда является оказание психологической помощи людям, страдающими онкологическим заболеванием, переживающим утрату. Фонд оказывает помощь взрослым и родителям, болеющих онкологией детей и поддерживает тех, кто потерял надежду, отчаялся, от кого отказались другие и кому некуда обратиться.

- Команда фонда считает своим долгом оказывать психологическую помощь, развивать и передавать индивидуальный, бережный подход к пациентам, а также распространять опыт среди психологов, равных консультантов, представителей НКО, людей, только начинающих свой путь в благотворительности. Мы создаем и передаем обучающие программы, направленные на преодоление табуированности темы рака и стигматизации онкологических больных в нашей стране.

По мнению эксперта, психологическая помощь должна быть обеспечена на всех стадиях заболевания: во время интенсивного лечения, реабилитации, а также во время процесса умирания.

- Диагноз «рак» характеризуется высокой опасностью суицида, поэтому онкопсихология и онкопсихиатрия для таких больных крайне необходима.

Также нужно помочь человеку реабилитироваться и адаптироваться к резко изменившимся условиям жизни после лечения рака. Во время болезни человек пережил сильную боль и страдания, потерю надежды или смысла жизни. И если ему удается стать частью чуда - остановить развитие болезни - он резко осознает, что его жизнь не возвращается в прежнее русло.

В конце специалист заключил, что психологическая реабилитация - это мероприятие, необходимое для возвращения человека к полной жизни, так как в процессе болезни человек мог дезадаптироваться, потерять самостоятельность, прежнюю внешность, и доверие к людям.