Отправиться на Ямал до того, как это станет мейнстримом: 5 причин купить билет до Салехарда прямо сейчас

Ямал – это уникальное место, которое не похоже ни на что. Фото: Константин Парфеньев

Что вы знаете о Ямале? Только то, что там холодно и много комаров? Возможно, слышали, что там живут оленеводы. А, ну еще из уроков географии помните, что там много полезных ископаемых. Это все правда. Правда, это еще не все. Журналист «КП» только что вернулась из экспедиции проекта «Медиаразвездка» от Туту.ру по ЯНАО и нашла минимум 5 причин, почему стоит там побывать.

НЕОБЫЧНО

Одна из «фишек» региона – это встреча с коренными народами. Не нужно думать, что они – пещерные люди. Среди оленеводов немало тех, у кого капитал составляет больше $ 1 миллиона. Их золотые слитки – это стадо оленей. Их автопарк – это снегоходы, квадроциклы или сани-нарты. Их загородный дом – это чум. И стоит он примерно 4 миллиона рублей. Интернета нет, но это не сильно кому-то там мешает. Вид на горы и прогулки на свежем воздухе с оленями все компенсируют.

XXI век, а люди на Ямале до сих пор ведут кочевой образ жизни, пасут оленей и живут в чумах. Фото: Андрей Белавин

- Для нас олень – это символ жизни… – говорит хозяин стойбища Леонид. – Это и еда, и одежда, и транспорт. Зимой оленьими шкурами мы утепляем чум, круглый год используем их вместо ковров. А когда рождается ребенок, обтягиваем шкурами люльку.

Как потом показали мастерицы, даже жилы оленей идут в ход и становятся нитками, которыми сшивают, например, кисы. Это такая высокая обувь с подвязками, которые делают... правильно – из шкур оленя.

Увидеть стадо своими глазами – здорово! Побывать в настоящем чуме необычно. Ненцы и ханты – народ гостеприимный и радушный, они с удовольствием покажут свой быт, накроют стол и поговорят с вами обо всем на свете.

Для коренных народов олени — это и еда, и транспорт, и одежда. Фото: Андрей Белавин

ЭКСТРЕМАЛЬНО

Добраться до стойбищ не так-то просто. В гости к Леониду мы приехали на двух «трэколах». У «транспорта экологичного» (так расшифровывается странная аббревиатура) - шесть колес с пониженным давлением, что позволяет не повреждать мох тундры, а заодно не проваливаться в болота, глубокий снег и спокойно идти даже по реке.

К стойбищам обычно отправляют не один «трекол», а минимум два. Во-первых, чтобы большой группе было комфортно, а во-вторых (что самое главное) – одному из вездеходов может понадобиться помощь, что с нами и случилось!

У «транспорта экологичного» - шесть колес с пониженным давлением, что позволяет не повреждать мох тундры. Фото: Андрей Белавин

Из-за недавно прошедшего дождика дорогу развезло, и вездеход застрял. Машина едва не перевернулась, когда водитель пытался самостоятельно вытащить нас из грязи! Поэтому пришлось второму «трэколу» брать трос и вызволять нас. Ох, как скакнул в крови адреналин! Но это у нас, у туристов. А местные водители к таким дорожным испытаниям привыкли, они и глазом не моргнули, как вернули технику на трассу. Так что за безопасность в пути переживать не стоит. Но будьте готовы к тому, что путь будет долгим. Мы ехали почти 8 часов в одну сторону и пришли к мысли, что тундра учит терпению и замедляет нас, жителей мегаполиса.

КРАСИВО

Это почти Швейцария. Или Норвегия. Виды просто как с открытки. Дорога к озеру Хадата – самая красивая, которую я когда-либо видела в жизни. Озеро находится в 120 км севернее Полярного круга и всего в нескольких километрах от границы с Коми. Несмотря на мелководье, вода в озере ледяная даже жарким летом. Но тут ничего удивительного, вода не просто горная, она поступает из крупнейшего ледника всего Урала под названием ИГАН (Институт географии академии наук).

Несмотря на мелководье, вода в озере Хадата ледяная даже летом. Фото: Андрей Белавин

Высоких деревьев здесь нет – да и откуда они в тундре… Только карликовые березы, ивы и богатые ягодники… В изобилии морошка и черника. Добраться до озера можно либо на тех же «трэколах», либо пешком, если любите долгие походы.

Если не готовы к нескольким ночевкам в палатках, можно отправиться в тур выходного дня. Совет: чтобы было не скучно и не очень затратно, присоединяйтесь к массовому восхождению. Весной - к вершине горы Рай-Из, а летом - к леднику Романтиков. Последний вариант, кстати, очень необычный: организаторы из Агентства по развитию регионального туризма ЯНАО приносят в горы сапы, чтобы туристы могли еще и поплавать по ледяному озеру на фоне многовекового ледника. Таких потрясающих фото точно больше нигде не сделаете!

Обязательно сходите к леднику Романтиков. Фото: Агентство по развитию внутреннего туризма ЯНАО

Описывать далее красочные просторы Севера, живописные восходы и закаты словами не будем. Лучше увидеть все своими глазами.

ПОЗНАВАТЕЛЬНО

Одна из самых известных построек Салехарда – Обдорский острог - архитектурный комплекс под открытым небом, построенный без единого гвоздя по канонам деревянного зодчества XVI века. Поднимитесь на старинную крепость на берегу реки, послушайте историю освоения Обского севера и развития города.

Чернобурка украшает герб города, а белый медведь — это символ региона. Фото: Андрей Белавин

После загляните в старейшую православную церковь Ямала - храм во имя Святых Апостолов Петра и Павла. Не пожалеете, если дойдете до восстановленной городской усадьбы, она там рядом.

Салехард раньше назывался Обдорск.

Ну и обязательный пункт - музейно-выставочный комплекс имени Ивана Шемановского. Это главный музей ЯНАО, где хранится более 60 тысяч исторических и этнографических экспонатов, произведений искусства и собрание минералов. А еще там есть впечатляющая археологическая коллекция и мумия знаменитого мамонтенка Любы, идеально сохранившаяся со времен ледникового периода.

ВКУСНО

В гостях у кочевников точно стоит поесть вареную оленину, деликатес – язык, если повезет - строганину из муксуна, морошку, бруснику, чернику. Когда вернетесь в город, обязательно сходите в местные рестораны и заказывайте только локальную кухню. Я после возвращения в город на Неве до сих пор вспоминаю те самые чебуреки из оленины, ненецкую уху с горячим расстегаем и пирожное в виде мамонта с мхом из бисквита.

Стоит ли говорить, что в путешествии надо пробовать именно местные блюда? Фото: Андрей Белавин

НА ЗАМЕТКУ

Лайфхак: как путешествовать бесплатно

Хотите просто заглянуть в Салехард, как говорится «на огонек»? Рассказываем про возможность краткосрочного знакомства с городом, причем бесплатно. В прошлом году Агентство по развитию регионального туризма ЯНАО совместно с авиакомпанией «Ямал» запустили программу стоповер. Это длительная - 24 часа и больше - пересадка между авиарейсами, за время которой можно очень многое успеть. Раньше программа была только для рейсов из Москвы и Тюмени. Недавно она расширилась, и теперь в ней могут принять участие и жители города на Неве. Перелёты по направлениям Санкт-Петербург - Казань, Екатеринбург - Горно-Алтайск и Тюмень - Санкт-Петербург можно купить с остановкой в столице Ямала.

Внимание: в стоимость уже включён перелёт с остановкой в Салехарде, проживание и завтрак в четырёхзвёздочном отеле «Юрибей», трансфер из аэропорта до гостиницы и обратно, а также красивая церемония пересечения Полярного круга. Если повезет, еще и Северное сияние увидите! Желаете больше развлечений? Идите на официальный сайт ВизитЯмал, там можно найти варианты досуга на эти 24 часа.

Важно: оформление билетов по программе возможно только на официальном сайте авиакомпании «Ямал». Выбирайте прямые рейсы Петербург-Казань (вылет в пятницу). Тюмень - Санкт-Петербург (вылет в субботу).