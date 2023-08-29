«Букет проблем»: Цветы к 1 сентября опять подорожают

К 1 сентября средняя цена букета превысит в Петербурге 1,6 тысячи рублей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

СПРОС РОЖДАЕТ ПОВЫШЕНИЕ ЦЕНЫ

Главный цветочный мировой хаб - Нидерланды. Туда стекаются цветы со всего мира. Оптовые базы Петербурга закупают их там, а затем здесь продают в розницу. В былые времена в городе на Неве было около 80 процентов голландских цветов. Сейчас их стало меньше. Одеяло на себя тянут Эквадор, Колумбия, Кения. Встают с колен и цветоводы России.

А вообще за последние три года цветочный бизнес пережил несколько ударов. Сначала пандемия, потом санкции, падение рубля. Закупать популярные сорта в той же Голландии стало дороже, поэтому цены на цветы растут постоянно. Однако перед 1 сентября они делают предсказуемый и резкий рывок. Так, в этом году согласно аналитике компании «Эвотор» средняя цена букета превысит в Петербурге 1,6 тысячи рублей. Для понимания: в 2022-м он стоил 1,2 тысячи.

Спрос на букеты ко Дню знаний всегда высокий. Фото: Анна ГРЕНЬ

- С 2021 года цены на цветы выросли раза в полтора, - считает экономист Артем Голубев. - К 1 сентября они еще подорожают, так как спрос будет высокий. В этот период цветочники зарабатывают 15-20 процентов своей годовой выручки. Еще четверть приходится на 8 Марта.

ЦВЕТЫ - ДА. ПЛОДЫ - НЕТ

К слову, после введения санкций поставки из Голландии не прекратились, но поднялись цены и логистика стала мудренее: везут теперь через Эстонию, Литву, Беларусь. По времени получается дольше - около четырех дней, а с «живым» товаром это многовато. Однажды фура, доставляющая цветы крупным оптовикам в Петербурге, простояла на границе около пяти дней. Цветы погибли, и потери были колоссальные.

Влияет на ценник и процветающий санкционный маразм. Цветы под европейские санкции не попали, а вот зелень и ветки с «запретными» плодами - да. Оказывается, у них нельзя купить декоративные ветки яблони (где яблоки несъедобные), поскольку это, по мнению соседей, плод.

- Когда ввели ограничения против российских удобрений, мы сразу заметили, что цветы оттуда стали приходить плохенькие, - отмечает директор склада петербургского оптовика Flower family Анна. - Затем еще с теплицами у них проблемы возникли - от газа-то нашего отказались.

Около 20 видов цветов базы теперь покупают внутри страны. Фото: Анна ГРЕНЬ

ДЛЯ КОГО НАША РОЗОЧКА ЦВЕЛА

Около 20 видов цветов базы теперь покупают внутри страны. Везут из Удмуртии, Мордовии, Твери, Подмосковья, Новгорода, Пскова, Ленобласти и Краснодара. Последний лидирует, но цветы оттуда доставляют в сезон. Теплицы в регионе только начинают развиваться. В других цветочные фирмы тоже сталкиваются с климатическими сложностями и опять-таки отсутствием опыта.

В цветочных магазинах можно купить наши георгин, циннию, космею, скабиозу, астру, лизиантус, а также ветки калины, рябины, листья малины для декора. Так, кустовая мордовская роза обойдется в 530 рублей за ветку, а георгин из Ленобласти - 350 рублей. Есть и местные розы. Но их немного.

Эксперты говорят: отрасли нужно еще несколько лет, чтобы встать на ноги, тогда возросшая конкуренция, возможно, потянет цены вниз. А пока пытаемся выбрать варианты подешевле.

Многие покупают букетики и у метро. Цветы там простые, но цены к празднику взвинчивают, как на розы. Фото: Анна ГРЕНЬ

ПРИЦЕНИСЬ!

Сколько стоят праздничные букеты

«Оранж» (розница) - 1400-10 900 рублей

Flower family - 1500-10 800 рублей

Мастерская Nuanceflowers - 5600-20 000 рублей

Цветочные ларьки - 1700-8500 рублей

Бабушки-дачницы - 250-650 рублей (в основном астры)

ЛАЙФХАК: КАК СЭКОНОМИТЬ?

Как правило, на оптовом складе можно купить цветы на 15-20 процентов дешевле. Продаются они сразу упаковками по 10-20 и более цветков в каждой. Можно сложиться всем классом и купить несколько пачек разного цветка и из них составить букеты. Выйдет дешевле. Так, упаковку с 10 голландскими розами у оптовиков можно взять за 2100, а с 20 местными (из Сясьстроя) - за 2000, 25 гвоздик будут стоить тоже 2000 рублей, а три подсолнуха - 1200. Только цветы еще надо очистить от шипов и лишних листьев.

КСТАТИ

БУКЕТ ПРЕТКНОВЕНИЯ: ДАРИТЬ ИЛИ НЕТ

Цветочники жалуются, что с появлением акции «Дети вместо цветов» и ей подобных продажи к 1 сентября стали заметно падать. Еще, по их мнению, это убивает российскую традицию - мы всегда дарили цветы учителям.

После того, как стала популярна акция «Дети вместо цветов», учителя стали получать меньше букетов. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Санкт-Петербургском городском родительском комитете акцию тоже не поддерживают и считают, что ее «пропихивают заинтересованные фонды».

- С таким же успехом можно провести акцию «Дети против цветов маме на день рождения», - возмущаются в родкоме. - Цветы - это знак личного уважения, и не стоит его замещать разговорами о том, что «Мариванне все равно их кто-то подарит».