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Экономика29 августа 2023 14:49

«Букет проблем»: Цветы к 1 сентября опять подорожают

Средняя цена букета к 1 сентября в Петербурге превысит 1,6 тысячи рублей
Анна ГРЕНЬ
К 1 сентября средняя цена букета превысит в Петербурге 1,6 тысячи рублей.

К 1 сентября средняя цена букета превысит в Петербурге 1,6 тысячи рублей.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

СПРОС РОЖДАЕТ ПОВЫШЕНИЕ ЦЕНЫ

Главный цветочный мировой хаб - Нидерланды. Туда стекаются цветы со всего мира. Оптовые базы Петербурга закупают их там, а затем здесь продают в розницу. В былые времена в городе на Неве было около 80 процентов голландских цветов. Сейчас их стало меньше. Одеяло на себя тянут Эквадор, Колумбия, Кения. Встают с колен и цветоводы России.

А вообще за последние три года цветочный бизнес пережил несколько ударов. Сначала пандемия, потом санкции, падение рубля. Закупать популярные сорта в той же Голландии стало дороже, поэтому цены на цветы растут постоянно. Однако перед 1 сентября они делают предсказуемый и резкий рывок. Так, в этом году согласно аналитике компании «Эвотор» средняя цена букета превысит в Петербурге 1,6 тысячи рублей. Для понимания: в 2022-м он стоил 1,2 тысячи.

Спрос на букеты ко Дню знаний всегда высокий.

Спрос на букеты ко Дню знаний всегда высокий.

Фото: Анна ГРЕНЬ

- С 2021 года цены на цветы выросли раза в полтора, - считает экономист Артем Голубев. - К 1 сентября они еще подорожают, так как спрос будет высокий. В этот период цветочники зарабатывают 15-20 процентов своей годовой выручки. Еще четверть приходится на 8 Марта.

ЦВЕТЫ - ДА. ПЛОДЫ - НЕТ

К слову, после введения санкций поставки из Голландии не прекратились, но поднялись цены и логистика стала мудренее: везут теперь через Эстонию, Литву, Беларусь. По времени получается дольше - около четырех дней, а с «живым» товаром это многовато. Однажды фура, доставляющая цветы крупным оптовикам в Петербурге, простояла на границе около пяти дней. Цветы погибли, и потери были колоссальные.

Влияет на ценник и процветающий санкционный маразм. Цветы под европейские санкции не попали, а вот зелень и ветки с «запретными» плодами - да. Оказывается, у них нельзя купить декоративные ветки яблони (где яблоки несъедобные), поскольку это, по мнению соседей, плод.

- Когда ввели ограничения против российских удобрений, мы сразу заметили, что цветы оттуда стали приходить плохенькие, - отмечает директор склада петербургского оптовика Flower family Анна. - Затем еще с теплицами у них проблемы возникли - от газа-то нашего отказались.

Около 20 видов цветов базы теперь покупают внутри страны.

Около 20 видов цветов базы теперь покупают внутри страны.

Фото: Анна ГРЕНЬ

ДЛЯ КОГО НАША РОЗОЧКА ЦВЕЛА

Около 20 видов цветов базы теперь покупают внутри страны. Везут из Удмуртии, Мордовии, Твери, Подмосковья, Новгорода, Пскова, Ленобласти и Краснодара. Последний лидирует, но цветы оттуда доставляют в сезон. Теплицы в регионе только начинают развиваться. В других цветочные фирмы тоже сталкиваются с климатическими сложностями и опять-таки отсутствием опыта.

В цветочных магазинах можно купить наши георгин, циннию, космею, скабиозу, астру, лизиантус, а также ветки калины, рябины, листья малины для декора. Так, кустовая мордовская роза обойдется в 530 рублей за ветку, а георгин из Ленобласти - 350 рублей. Есть и местные розы. Но их немного.

Эксперты говорят: отрасли нужно еще несколько лет, чтобы встать на ноги, тогда возросшая конкуренция, возможно, потянет цены вниз. А пока пытаемся выбрать варианты подешевле.

Многие покупают букетики и у метро. Цветы там простые, но цены к празднику взвинчивают, как на розы.

Многие покупают букетики и у метро. Цветы там простые, но цены к празднику взвинчивают, как на розы.

Фото: Анна ГРЕНЬ

ПРИЦЕНИСЬ!

Сколько стоят праздничные букеты

«Оранж» (розница) - 1400-10 900 рублей

Flower family - 1500-10 800 рублей

Мастерская Nuanceflowers - 5600-20 000 рублей

Цветочные ларьки - 1700-8500 рублей

Бабушки-дачницы - 250-650 рублей (в основном астры)

ЛАЙФХАК: КАК СЭКОНОМИТЬ?

Как правило, на оптовом складе можно купить цветы на 15-20 процентов дешевле. Продаются они сразу упаковками по 10-20 и более цветков в каждой. Можно сложиться всем классом и купить несколько пачек разного цветка и из них составить букеты. Выйдет дешевле. Так, упаковку с 10 голландскими розами у оптовиков можно взять за 2100, а с 20 местными (из Сясьстроя) - за 2000, 25 гвоздик будут стоить тоже 2000 рублей, а три подсолнуха - 1200. Только цветы еще надо очистить от шипов и лишних листьев.

КСТАТИ

БУКЕТ ПРЕТКНОВЕНИЯ: ДАРИТЬ ИЛИ НЕТ

Цветочники жалуются, что с появлением акции «Дети вместо цветов» и ей подобных продажи к 1 сентября стали заметно падать. Еще, по их мнению, это убивает российскую традицию - мы всегда дарили цветы учителям.

После того, как стала популярна акция «Дети вместо цветов», учителя стали получать меньше букетов.

После того, как стала популярна акция «Дети вместо цветов», учителя стали получать меньше букетов.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Санкт-Петербургском городском родительском комитете акцию тоже не поддерживают и считают, что ее «пропихивают заинтересованные фонды».

- С таким же успехом можно провести акцию «Дети против цветов маме на день рождения», - возмущаются в родкоме. - Цветы - это знак личного уважения, и не стоит его замещать разговорами о том, что «Мариванне все равно их кто-то подарит».

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