Амфитеатр, пляжные шезлонги и тактильный сад: Как благоустроят сквер в Купчино

Центром притяжения в сквере будет амфитеатр. Фото: пресс-служба Смольного

Федоровский сквер появился в Купчино в 2017 году. Тогда пустырю недалеко от метро «Дунайская» решили дать имя известного академика, сделавшего немало открытий в области микрохирургии глаза. Собственно, клиника имени академика Федорова находится тут же, неподалеку.

И вот теперь этот зеленый островок начали благоустраивать. Участок, который давно облюбовали местные для прогулок, расположился между Дунайским проспектом, улицами Ярослава Гашека и Бухарестской и Загребским бульваром.

- В ближайшее время территория будет ограждена, здесь разместится строительный городок, - предупредили в пресс-службе Смольного.

Спортсменам оборудуют тренажеры и игровые площадки, а любителям ленивого отдыха - шезлонги и качели. Фото: пресс-служба Смольного

Сквер решили обновлять еще в 2021 году - тогда он стал одним из победителей в голосовании по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Проектирование перемен заложили на 2022 год, а сами работы на 2023-й.

По словам властей, ландшафт не тронут - изменят только наполнение, так что деревья останутся на месте, бонусом еще более тысячи зеленых насаждений. А что интересного? Например, сцена с амфитеатром для городских и районных мероприятий.

Много активностей обещают на спортивной зоне сквера: тут проложат беговую дорожку, площадки для пинг-понга и стритбола, поставят уличные тренажеры. Поодаль создадут двухуровневую площадку для занятий йогой, а еще островок для ленивых: зону с шезлонгами и качелями. Кстати, о ленивых. На привычных дорожках сделают «карманы» со скамейками и навесами, так что провести время в сквере, не сходя с насиженного места, будет очень комфортно.

Для детей здесь построят двухуровневую площадку. Фото: пресс-служба Смольного

Будет чем заняться и детям. Двухуровневая детская площадка, похожая на деревянные грибочки с вытянутыми шляпками, появится на солнечной стороне сквера. Уровни соединят горками, канатами, стенками для скалолазания.

Об именитом соседе сквер не забыл: на территории организуют небольшой музей с историей достижений академика Федорова. А пациенты самой клиники смогут приходить в зеленый уголок как в реабилитационную зону – такую площадку там тоже обустроят. Это тактильный, сенсорный и ароматический сады с различными растениями, чтобы пациенты стимулировали приятные ощущения от контакта с природой и ее текстурами.

Окончание работ запланировано на конец 2024 год