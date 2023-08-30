Терпение и труд все перетрут: Первый проректор СПбГУП получил орден Почета от президента России

Лариса Пасешникова вместе с президентом страны Владимиром Путиным отлично смотрятся за одним столом СПбГУП, 2008 г. Фото: СПбГУП.

Великий писатель Даниил Гранин, немало сил отдавший СПбГУП, говорил в одной из своих книг: «Образование есть то, что остается, когда все выученное забыто». Для тех, кто трудится в этой сфере, высшее образование не просто работа - это призвание и дело всей жизни. Сегодня одним из самых ярких деятелей в вузовской сфере города на Неве является первый проректор Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов, Почетный профессор университета, лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга в области образования Лариса Пасешникова.

8 августа 2023 года президент Владимир Путин подписал указ о награждении Ларисы Алексеевны орденом Почета. «Комсомолка» пообщалась с обладателем одной из самых статусных государственных наград России. Был задан вопрос: как можно воспитать плеяду блестящих специалистов и помочь родной альма-матер достичь особых высот?

За высокие достижения

Как известно, орден Почета вручают исключительным людям за особые заслуги перед страной и обществом. Такой есть у Сергея Лаврова, Маргариты Симоньян, Игоря Матвиенко. А петербурженка Лариса Пасешникова получила его за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу.

- О присуждении награды я узнала неожиданно, - делится Лариса Алексеевна. - На тот момент у меня был короткий отпуск. Получила сообщение от коллеги из Комитета по образованию Государственной думы по рабочему вопросу. Как бы между делом он поздравил меня. Я удивилась, спросила, о чем это он. Тогда мне прислали ссылку с новостью о решении президента. Конечно, было очень приятно получить столь высокую профессиональную и моральную оценку моих трудов от руководства страны. Для меня это куда важнее, чем любое материальное поощрение.

СПбГУП проректор называет просто - «нескучный вуз». Фото: СПбГУП.

Отличница по жизни

Биография Ларисы Пасешниковой - яркая иллюстрация той самой мудрости: «Терпение и труд все перетрут». Впервые она оказалась за партой… в один год! Дело в том, что ее родители были известными педагогами и с раннего детства привили дочери любовь к учебе, а также вложили в нее четкие моральные ориентиры и стойкое чувство справедливости. Эти качества помогают Ларисе Алексеевне всю жизнь добиваться выдающихся результатов, что бы она ни делала.

Блестяще окончила школу, поступила на библиотечный факультет, где также училась на одни пятерки, выучила японский язык. При этом еще успевала быть старостой группы, членом комитета комсомола института и членом КПСС. Получив красный диплом, Пасешникова решила, что размеренный мир библиотеки не для нее. Обостренное чувство справедливости подтолкнуло освоить юриспруденцию. Так недавняя студентка стала полноценным юристом-практиком, пришла работать в бизнес.

Любовь с первого взгляда

Работая в коммерческой компании, Лариса Алексеевна узнала, что в знаменитом вузе - Университете профсоюзов - можно получить второе высшее образование. Теперь - юридическое. И вновь оказалась на студенческой скамье.

- Как только я вошла в стены СПбГУП, сразу ощутила всю магию этого места, - вспоминает Лариса Пасешникова. - Меня пленила удивительная, энергичная атмосфера, насыщенная и разносторонняя студенческая жизнь, а также продуманный и содержательный учебный процесс под руководством светлейших умов оте-чественной науки. Когда в 1996 году я с отличием защитила диплом, мне предложили остаться в университете преподавать. Я сразу поняла, что это мое, и согласилась.

Так Лариса Пасешникова стала обучать студентов конституционному и административному праву. Когда же в 2000 году вузу понадобился новый начальник юридического отдела, то ректор, Александр Запесоцкий, пригласил именно ее. А в 2004-м ее назначили на должность первого проректора. Сегодня Пасешникову знают в стране как одного из ведущих специалистов в области права образовательной деятельности. Не случайно она состоит в Экспертном совете при Комитете Госдумы по науке и высшему образованию.

Вместе с академиком Александром Запесоцким у них одинаковое видение высшего образования. Фото: СПбГУП.

Мир культуры

Ларисе Пасешниковой и ее коллегам удалось создать в университете совершенно особый мир высокой культуры. Например, студенты вуза не только серьезно учатся (иначе следует бескомпромиссное отчисление), но также основательно занимаются наукой и творчеством. Каждый год многие ребята из университета получают первые места в различных городских и всероссийских конкурсах. В стенах знаменитого учебного заведения нет места мату, пьянству, наркотикам и криминалу. За последнюю четверть века не было ни одного уголовного дела, которое завели бы на студента СПбГУП. К слову, все это очень ценят работодатели, поэтому 100 процентов выпускников трудоустроены. Секрет такого успеха прост: сбалансированное сочетание креативности, исполнительности и ответственности у каждого обладателя диплома вуза.

- Когда меня просят в двух словах описать СПбГУП, то я всегда говорю, что это «нескучный университет», - отмечает Лариса Пасешникова. - С одной стороны, это образцовое высшее учебное заведение, дающее необходимые, актуальные и востребованные знания. С другой - полноценная яркая жизнь в сообществе энергичных интеллектуалов. Попадая к нам, бывший школьник превращается в образованную, всесторонне развитую личность со сформированной картиной мира и выстроенными жизненными целями, соответствующей мотивацией.

Особо стоит отметить удивительное умение первого проректора находить общий язык с молодежью. Из студентов Ларисы Пасешниковой вырастают талантливые и успешные специалисты. Например, 27-летний Петр Кауфельд прошел путь от ее ученика-первокурсника до высокой и ответственной должности проректора родного вуза.

Говоря о планах на будущее, Лариса Пасешникова с уверен-ностью пообещала не снижать темпы стремительного развития университета, чтобы любимый многими вуз покорял новые высоты.

- Глаза боятся, а руки делают, - шутит Лариса Пасешникова, когда ее спрашивают о секрете успеха коллектива СПбГУП.

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский всегда готов обсудить академические проблемы с Ларисой Алексеевной. Фото: СПбГУП.

Сказано!

«Когда я познакомился со своим будущим заместителем, то сразу увидел, что мы одинаково понимаем, что такое университет и высшее образование. Я предложил ей работу. И хотя не мог обещать зарплату, которую Лариса Алексеевна получала в бизнесе, она согласилась. С первых дней стало понятно, что это человек исключительной принципиальности, с особым моральным стержнем, а также педагог от Бога в сфере высшего образования».

(Александр Запесоцкий, ректор СПбГУП, член-корреспондент РАН.)