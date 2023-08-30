«Комсомолка» объявила о старте второго сезона «Град Петра Awards»

В августе 2023 года стартовал прием заявок на участие в конкурсе. Фото: freepik.com.

В прошлом году наша страна отмечала 350 лет со дня рождения Петра I. Медиагруппа «Комсомольская правда в Петербурге» не осталась в стороне от этого события. В честь этой даты мы впервые запустили ежегодный проект - премию в сфере городской и загородной недвижимости «Град Петра Awards». Это новый профессиональный конкурс и народный выбор в сфере недвижимости.

Северная столица развивается, строится и является достойным примером для всех других городов России. Мы захотели рассказать о лучших строителях нашего времени и пригласили к участию абсолютно всех застройщиков и девелоперов Санкт-Петербурга. В прошлом году премия «Град Петра Awards 2022» собрала аудиторию более 30 миллионов человек!

В августе 2023 года стартовал прием заявок на участие во втором сезоне «Град Петра Awards 2023». В этом году читатели и эксперты выберут лидеров рынка по кредитованию, премиальному строительству, малоэтажным проектам и агентствам, которые занимаются сервисом и инфраструктурой.

Рассмотрение заявок пройдет в течение октября. Участников будет изучать профессиональное жюри. Гарантом объективности конкурса станут эксперты - признанные специалисты в области архитектуры, строительства, финансовых услуг, а также в области управления жилыми объектами. Также дальнейшую судьбу участников будет решать народное голосование. Читатель получает уникальную возможность оставить свой голос в онлайн формате за победителя в каждой номинации на сайте премии. О событиях «Комсомолка» расскажет на всех площадках: в газете, на сайте, радио и в социальных сетях.

Итоги по уже сложившейся традиции подведем в декабре. Давайте вместе выберем первых среди лучших!