В школах Петербурга не планируют вводить обязательную форму для учителей

В школах Петербурга не придерживаются единого стиля для учителей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Черный низ, белый верх – это все школьная форма, один из китов, на которых держится дисциплина в каждом учебном заведении Петербурга. Но обязательный дресс-код есть и у педагогов. Правда, до недавнего времени он действовал лишь в нескольких школах. И какой же переполох в образовательной среде возник накануне нового учебного года, когда в Сети появилось голосование за лучшую корпоративную форму... Среди участников - 12 школ. У одной форма сине-бирюзовой палитры, у другой – темно-сливовая, у третьей – черно-бордовая. Местами напоминает образ бортпроводников и стюардесс, но давайте без паники! В комитете по образованию нас заверили: распространять идею единой формы для учителей по всем школам в Петербурге не собираются.

Учителей 12 школ предложили одеть с иголочки и очень похоже - совсем как учеников. Фото: соцсети

- На сегодняшний день и в этом учебном году не планируется подобных действий. Речи о том, что в Петербурге будут вводить корпоративную форму для учителей, не шло. Это голосование не имеет отношения к чему-то обязательному, а является частной инициативой некоторых школ, - разъяснили spb.kp.ru в пресс-службе комитета по образованию.

В ведомстве добавили, что варианты корпоративного стиля для педагогов в некоторых школах действительно представляли на обозрение всего города. Импровизированную выставку-дефиле делали во время городского педсовета, большого мероприятия с профильными чиновниками и самими учителями. Так что одинаковая форма для наставников – дело конкретной школы. Увидеть учительские касты, например, можно в инженерно-технологической школе №777 Приморского района, школе №203 Красносельского района, лицее №393 Кировского района и других учреждениях.