«Надела очки и платок, притворилась старушкой»: Неизвестная женщина украла частицу мощей Святого Николая Чудотворца из храма в Ленобласти

Неизвестная женщина в очках и платке украла частицу мощей Святого Николая Чудотворца из храма в Ленобласти. Фото: vk.com/ioann_predtechi_kirovsk

Частицу мощей Святого Николая Чудотворца украли из церкви Усекновения главы Святого Иоанна Предтечи, которая расположена на Набережной улице в Кировске Ленобласти. Все произошло около полудня 30 августа. Как рассказал spb.kp.ru настоятель храма отец Богдан, в этот день пришло несколько верующих. Одна из прихожанок, которая выглядела как обычная старушка, попросила вынести мощи, и в церкви пошли ей на встречу.

- Она помолилась и похитила мощи. Уехала на машине. Женщина была почтенного возраста в платке и очках. Но была ли это маскировка, была ли она в парике - я не знаю, - рассказал отец Богдан.

Настоятель добавил, что в храме есть охранная и пожарная сигнализация. При этом и внутри, и снаружи установлены камеры видеонаблюдения. Поэтому момент кражи и побега попал на видео.

- Все эти данные предали следствию. Виновных уже ищут. Я предполагаю, что это был заказ, а не простое похищение. На машине женщина была не одна, - отметил собеседник «Комсомолки».

Полицейские нашли похищенные мощи. Фото: МВД России

По словам отца Богдана, ущерб церкви нанесен большой. Хоть храм и понес серьезные траты на доставку мощей, но потеря больше духовная.

- В духовном плане мощи бесценны для нас, для всего прихода. Не в каждом храме можно увидеть мощи Святого Николая Чудотворца, - резюмировал настоятель церкви.

Добавим, что подозреваемую в похищении мощей задержали. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк. В ведомстве также поделились фотографией из квартиры задержанной. Судя по всему, женщина хотела добавить мощи к своей коллекции икон.