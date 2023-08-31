«Курица растет в цене, как нефть»: Шаверма в Петербурге подорожает до 300 рублей

Шаверма подорожает до 300 рублей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Шаверма станет деликатесом. Судя по цене, которую ей пророчат. Фастфуд - коронное блюдо Петербурга - резко подскочит в цене уже в сентябре. Виной тому подорожавший главный ингредиент шавермы - курица.

- Понимаете, шаверма – курицезависима. А куриное мясо сильно взлетело в цене, - огорчает «КП» директор сети «РашЛаваш» Роман Мутик. – В апреле-мае мы покупали его за 260 рублей за килограмм, а сейчас просят все 380.

- Курица растет в цене, как нефть, - добавляет основатель сети VЛАVАШЕ Павел Крупин. – За последние полгода она подорожала на 18-30 процентов. С апреля практически каждые две недели рост от 1,5 до 3 процентов. Это очень много, учитывая наши объемы производства.

В сети закусочных VЛАVАШЕ нашли еще несколько причин роста главного ингредиента: отбраковка партий на региональных фабриках из-за каких-то болезней и дефицит курицы из-за отправки ее на экспорт.

- Пока нам удавалось сдерживать цены хотя бы за счет овощей, которые в сезон дешевле, но и они скоро подорожают. К осени цена вырастет и на лаваш, производители уже предупредили об этом. Майонез тоже будет дороже, процентов на 10-15. Даже упаковка вырастет в цене: пакеты, ланчбоксы и особенно фольга – она привязана к доллару, - говорят представители сети.

Сейчас вкусный и сочный восточный фастфуд можно еще купить за 190 – 250 рублей. Но осенью некогда бюджетная шаверма будет стоить уже 210 – 300 рублей.

- Из-за курса валют и роста бюджетного стимулирования экономки подорожало почти все. Птицефабрики в основном держатся на импортном оборудовании. А его обслуживание сейчас обходится очень дорого, - объясняет «КП» экономист Дмитрий Прокофьев. - Кроме того, большая часть кормов и добавок – тоже импортные. Плюс рост зарплат, нехватка персонала, высокий спрос на курятину у населения и крупные госзаказы, которые производство уже не тянет. А чем остается компенсировать риски? Только ценой на сам продукт.

В то же время, чтобы рост цен не бросался в глаза, продавцы могут начать хитрить: уменьшать граммовку, заменять мясо (курица стоит теперь как свинина). Но эксперты говорят, что такой путь опасен. Люди привыкли к курятине, а порция мяса в 100 граммов гарантирует, что человек останется сыт. Иначе у него возникнут вопросы.

КСТАТИ

Опрос наших читателей в телеграмм-канале об их вкусовых предпочтениях показал:

47% – за классическую шаверму

21% – шаверму на тарелке

16% – обожает острую

10% – в чесночном или сырном лаваше

4% – за шаверму в пите

… и всего по 1% за оригинальный вариант блюда (с рыбой, сыром, сладкой начинкой) и шаверму с фалафелем.