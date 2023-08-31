Что изменится в жизни Петербурга с 1 сентября 2023 года: Поминутная парковка и реформа такси

Теперь водители, автомобили и службы такси будут под контролем городских властей - в трех специальных реестрах. Фото: Олег ЗОЛОТО

С началом осени на петербуржцев сгружаются не только классические школьные заботы. Жизнь города не стоит на месте и уже запланировала парочку важных изменений. Перемены начнутся не с понедельника, а с первого числа. Рассказываем, что изменится в жизни Петербурга с 1 сентября 2023 года.

РЕФОРМА ТАКСИ

Никаких теперь бомбил, скрипучих старых автомобилей и неадекватных таксистов. Рынок такси в городе переходит под строгий контроль транспортного комитета. Вступит в силу принятый в июне закон об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси. Согласно документу, в Петербурге заработают реестры перевозчиков, водителей и самих автомобилей такси, каждая категория со всеми данными будет на учете. Комтранс сам начнет решать, кого включать (и исключать) в реестр, а также станет следить за внешним видом машин. Да, такси перейдут на одинаковый минималистичный «образ»: белый корпус и желтая светоотражающая полоска по всему кузову.

- Право на осуществление деятельности службы заказа легкового такси предоставляется на пять лет по основаниям и в порядке, установленным Федеральным законом. Юрлицам и индивидуальным предпринимателям разрешение предоставляется так же на пять лет, - отмечается в законе.

С сентября исчезнут бомбилы у железнодорожных вокзалов и аэропорта, им запретят подлавливать потенциальных клиентов. Для такси в этих крупных транспортных узлах отведут собственные площадки.

Кстати, минимальные тарифы на таксо-поездку тоже будет устанавливать комитет. Чиновники решат, как рассчитывать этот минимальный размер, а затем распорядятся публиковать информацию на сайте администрации.

Предусматривает закон и постепенный переход на экологичный транспорт, иначе такси не будет соответствовать современным требованиям. До 31 августа 2024 года, например, в сферу такси должны прийти работать машины с эко-классом «3» и выше. До 31 августа 2026 года – с эко-классом «4», с 1 сентября 2026 года – с эко-классом «5» и выше.

Платить за парковку теперь можно поминутно, но только со второго часа. Первый оплачивается целиком. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПОМИНУТНАЯ ПАРКОВКА

Осень начнется с изменений и для рядовых автомобилистов - порядок оплаты места в зоне платной парковки станет другим. Губернатор утвердил поминутную оплату машиноместа со второго часа: теперь за первый час стоянки нужно будет платить полную сумму, сколько бы времени вы на ней не провели, а вот за второй уже получится по минутам.

- Через мобильное приложение или с помощью смс поминутная оплата применяется с первой минуты второго часа размещения ТС (в том числе при одновременной плате за первый час) и используется для дальнейшего продления парковочной сессии, - говорят в комтрансе.

При этом процесс оплаты будет слегка мудреным. Второй час придется оплатить целиком, а потом подать заявку на возврат средств за 50 или 25 минут, которые вы не достояли на парковке. Для этого нужно будет прийти со специальным бумажным заявлением в Городской центр управления парковками, где его будут рассматривать до 10 рабочих дней. После процедуры деньги автоматически вернутся на парковочный счет водителя.

Механизм работы поминутной оплаты пока еще не согласован властями, так что официального разъяснения дождемся позднее. Ну а пока уже известно, сколько будет стоить минута со второго часа парковки:

для транспорта категорий А и М - 0,65 рубля;

для категории В – 1,67 рубля;

для иных категорий – 3,30 рубля.

Кроме того, Городской центр управления парковками запустит для водителей новый способ оплаты парковки. Теперь деньги можно будет внести наличными через банкоматы или кассы в банках. До этого момента наличку обходили стороной, поскольку считали самым непопулярным способом оплаты.

Жителям Васильевского острова уже можно оформлять льготные парковочные разрешения. Платная зона доберется до их машин к 1 ноября. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ВАСИЛЬЕВСКИЙ ОСТРОВ ГОТОВИТСЯ

Также с 1 сентября стартует оформление льготных парковочных разрешений на платную парковку в границах Васильевского острова. По желанию водителя, оно может работать год, два или три подряд. Ее уже начали обустраивать, готовясь к официальному запуску 1 ноября – там ставят знаки, рисуют синюю разметку. Платная зона на 10 тысяч мест раскинется от стрелки Васильевского острова до Наличной улицы.

Заявку на парковочное разрешение призывают оформлять в МФЦ или на портале Госуслуги. Претендовать на сниженную стоимость парковки смогут собственники жилья, расположенного в границах платной зоны, или лица, зарегистрированные в таком жилье. На одну квартиру – не более двух парковочных разрешений.

Стоимость льготного парковочного разрешения:

годового - 1800 руб.;

двухгодичного – 3600 руб.;

трехлетнего – 5400 руб.

ПРИВЕТ ОТ ФИНЛЯНДИИ

Отгородившаяся было от визовых дел Финляндия соскучилась по петербуржцам и возобновила прием заявлений на визы. Теперь в Петербурге и на Северо-Западе документы можно подать через центры VFS Global, заявил финский МИД. Правда, любителям путешествий обольщаться не стоит – поездки в Суоми по-прежнему касаются только отдельных категорий заявителей. Например, тех, кто едет в соседнюю страну к родственникам.

Генконсульство Финляндии по-прежнему не ждет никого в гости. Подать документы теперь можно только в визовом центре. Фото: Артем КИЛЬКИН

- С сентября визовые центры VFS Global в Санкт-Петербурге и других регионах Северо-Запада России будут принимать только заявления на получение визы. А посольство Финляндии в Москве возьмет на себя обязанности по консульским и въездным вопросам, ранее решавшимся в Санкт-Петербурге, - уточнили в МИД Финляндии.

Записаться на подачу заявления на визу или предоставление биометрической информации для оформления ВНЖ можно на сайте VFS Global. А вот заявления на получение готовой визы будут принимать в том же центре с понедельника по пятницу. Финны предупреждают, что доступных мест на подачу заявления или регистрацию биометрики будет мало. Все из-за «ограниченности ресурсов».

О закрытии Генконсульства Финляндии в Петербурге объявили еще в июле. Иностранные чиновники предупредили, что ведомство перестанет работать с 1 октября 2023 года. Но теперь, учитывая перемены и включение в работу центра VFS Global, консульство также закроется с 1 сентября.

Самокатчикам усложнят передвижение по центру города: на Адмиралтейской набережной совсем запретят проезд на самокате. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

САМОКАТАМ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО

К 10 сентября в Петербурге появится первая локация, где официально запретят ездить на электросамокатах. Этим местом станет Адмиралтейская набережная – там повесят соответствующие дорожные знаки. Запрет коснется и арендных, и личных самокатов, штраф для всех будет один – 500 рублей. До конца сентября похожий запрет дотянется и до Дворцовой набережной.

А пока власти и депутаты города продумывают закон, в котором определят, например, места парковки самокатов, в Госдуме раздумывают, не увеличить ли штрафы для скоростных самокатчиков-нарушителей до 5 тысяч рублей. Нынешние 1,5 тысячи, считают депутаты, слишком маленькая сумма, чтобы взрастить в самокатчиках ответственность.