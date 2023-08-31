Школа за полмиллиона для дочки Аршавина и православная гимназия для сына Пьехи: Как звездные родители готовились к 1 сентября

Многодетный отец Милонов не ходит не линейки к своим отпрыскам. Фото: СОЦСЕТИ

Предсентябрьские хлопоты позади: школьные ранцы и тетради закуплены, время грызть гранит науки. И если одни родители с облегчением выдохнули после бесконечной беготни по магазинам, то вторые словно и не заметили, что произошло - говорят, собирать детей в школу для них особое удовольствие. А как у звезд? Корреспондент Spb.kp.ru узнал о подготовке к новому учебному году отпрысков известных петербуржцев.

ПЬЕХА ПРОПУСТИТ ПЕВОЕ СЕНТЯБРЯ СЫНА

Единственный наследник Стаса Пьехи нынче идет в третий класс. Девятилетний сын певца Петя живет с мамой Натальей Горчаковой в Пушкине под Петербургом и там же учится в школе. Только не в обычной, а в православной. Решение отдать мальчика в такое учебное заведение родители принимали вместе. К тому же - близко к дому.

Готовиться к третьему классу Пьеха-младший начал еще летом.

- Школьную форму, рубашки, брюки я купила за пару недель до первого сентября. Не люблю спешку. Лучше выбрать качественные вещи, чем потом покупать то, что осталось. Но я не сторонник дорогой одежды: у нас Петя непоседа, лучше взять побольше комплектов. Хотя на обуви и верхней одежде я никогда не экономлю, - призналась spb.kp.ru бывшая супруга Пьехи Наталья Горчакова. – Подготовка к учебному году это ведь не только покупка школьных принадлежностей, в нашей школе дают задания на все лето, нужно заполнять дневник впечатлений, читать. Петя старался и все выполнял.

Сын Стаса Пьехи с мамой Натальей Горчаковой (на фото - в центре). Фото: СОЦСЕТИ

А вот звездный папа вряд ли посетит школьную линейку сына. У Стаса Пьехи плотный гастрольный график, который не позволяет вырваться в Петербург.

КИБЕР-МАМА ГРАЧЕВА

Кибер-мама Рита Грачева, потерявшая кисть из-за мужа-тирана, в этом году ведет старших детей в начальную школу. Говорит, что паники перед учебным годом не испытывает.

Маргарита Грачева теперь многодетная мама. Фото: СОЦСЕТИ

- Я, как опытная мама, заранее все купила к школе. Старшие пойдут в 3-й и 4-й классы. Малыш пока со мной дома сидит - ему еще два года, в садик рано отдавать, - рассказывает Маргарита в разговоре с spb.kp.ru.

ЧАСТНАЯ ШКОЛА ДЛЯ АРШАВИНОЙ

Бывший футболист Андрей Аршавин - многодетный отец. Трое детей от Юлии Барановской уже давно ходят в школу, старший Артем так вообще заканчивает ее в следующем году. А вот самая младшая дочка звезды «Зенита» Есения, наоборот, идет только в первый класс. Девочка родилась в 2017 году в браке с Алисой Казьминой. Но супруги развелись в тот же год, и разрыв сопровождался долгим скандалам. Андрей и Алиса делили дом в Петербурге, где бывшая журналистка жила вместе с дочерью и еще двумя своими детьми. В итоге из особняка Казьминой все-таки пришлось съехать.

Младшая дочь Андрея Аршавина Есения должна пойти в первый класс. Фото: СОЦСЕТИ

Параллельно у экс-Аршавиной начались проблемы со здоровьем – аутоиммунный некроз практически лишил ее носа.

Пока мама и папа спорили в суде и бегали по телешоу, Есения подросла. Сейчас девочка готовится идти в первый класс. Казьмина выбрала для дочери частный колледж в центре Петербурга. Стоимость обучения там начинается от 450 тысяч рублей в год. Кто будет оплачивать ее обучение - неизвестно.

МИЛОНОВ БОИТСЯ ИСПОРТИТЬ ДЕТЕЙ РОСКОШЬЮ

А вот депутат Виталий Милонов не балует своих детей роскошью и частными школами. Форму покупает в обычных магазинах - не хочет, чтобы отпрыски выделялись на фоне остальных ребят.

Оба сына Милонова были кадетами, но в этом учебном году в кадетское пойдет только младший (на фото - справа). Фото: СОЦСЕТИ

- Мои дети (у Милонова шестеро детей, трое из них - приемные, - прим.Ред.) ходят в обычные государственные школы, никаких «гучи» и крутых телефонов у них нет. Один из сыновей продолжит учиться в этом году в кадетском. Что касается формы в школах, то я как родитель и как депутат, выступаю за. Я знаю таких мамочек - нарядят своих детей в брендовую одежду, а что толку? Как это поможет учиться?

Кстати, сам Милонов на школьные линейки к своим детям не ходит. 1 сентября он идет на праздник в школу в своем округе. В общем, депутатский долг важнее.