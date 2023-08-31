В Петербурге открыли бесплатные айти курсы для учащихся школ, колледжей и техникумов. Фото: freepik.com.

Талантливым IT-специалистом можно стать в любом возрасте, но гораздо легче этого достичь, если начать обучение со школьной скамьи. Также подумали и в правительстве, где разработали федеральный проект «Код будущего» в рамках федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». По нему, на основании Постановления Правительства Российской Федерации № 1193 от 1 июля 2022 года «об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидии…», проходит бесплатное обучение ИТ-специальностям для учащихся школ, колледжей и техникумов.

В Петербурге такие курсы проходят в Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения (ГУАП). Ученики получают обширную практику под руководством опытных преподавателей. Изначально подача материала уже адаптирована под возраст учащихся, но можно будет выбрать нужный уровень сложности. Кроме того, курсы работают онлайн - не нужно никуда ездить.

Обучение займет 144 академических часа (4 модуля по 36 академических часов каждый). Занятия спланированы таким образом, чтобы их было комфортно совмещать со школой или колледжем, а также кружками и дополнительным обучением. После окончания курсов каждый выпускник получит не только первый опыт, который можно добавить в портфолио, но и до +8 баллов к ЕГЭ, плюс дополнительную подготовку к ОГЭ и ЕГЭ по информатике и возможность попробовать себя в ИT до выбора специализации в университете.

На выбор дается несколько направлений. Программирование на Python начинается с базовых концепций программирования. Ребят научат писать программы и решать задачи, работать с переменными, условиями и покажут другие приемы и тонкости этого языка. Python - это мощный инструмент для создания самых разных программ, доступный даже для новичков. Он используется в продуктовой аналитике, машинном обучении, работе с большими данными, автоматизации процессов, создании сайтов и веб-приложений.

Тестирование компьютерных игр заключается в поиске багов, проверке функциональности, оценке качества игр. Одна из наиболее востребованных специальностей в современном IT - именно тестирование, а в игровой индустрии оно особенно важно. Тестировщик не просто играет - его задача найти ошибки, недостатки и уязвимые места в игре. Для этого надо пройти все локации на всех уровнях, много внимания уделяя мелочам, но не выпуская из вида главное.

В «Основах аналитики данных» учат анализировать информацию, находить закономерности и делать прогнозы. Аналитика данных - одна из самых перспективных сфер, и специалисты в ней нужны практически в любой компании. Количество вакансий в ней за последние годы выросло почти в пять раз!

А на «Основах программирования на языке JavaScript» можно научиться создавать сайты и приложения. Это одна из самых востребованных услуг в условиях развивающейся экономики страны.

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