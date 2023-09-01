Прикрывала лицо ладонью: Потерявшая нос после сифилиса бывшая жена Аршавина впервые появилась на публике

Экс-жена Аршавина стала затворницей и совсем перестала выходить в свет. Фото: кадр видео

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина уже второй год подряд ведет затворнический образ жизни. Развод и многочисленные скандалы из-за раздела имущества со звездным семейством подкачали ее здоровье. 41-летняя экс-супруга футболиста последнее время сильно сдала. Сначала ее лицо обезобразило аутоиммунное заболевание и некроз, а затем она и вовсе заявила, что болеет сифилисом. Стал ли он причиной потери носа, неизвестно.

Алиса перестала скрывать на публике провалившийся нос. Фото: Юлия СТАЛИНА

Последние несколько лет после развода Казьмина еще привлекала внимание прессы и телевидения тем, что отказывалась уезжать из особняка футболиста в Петербурге. Дом был записан на мать Аршавина, но в нем жила Алиса вместе с дочкой от футболиста Есенией, а также двумя детьми от предыдущего брака. Но летом 2022 года Казьмина сдалась, покинула особняк и пропала с радаров. Тем же летом в Сеть попало ее фото: исхудавшая и растрепанная бывшая жена звезды «Зенита» напугала поклонников. С тех пор на публике она не появлялась.

Но 1 сентября 2023 года Алиса Казьмина все-таки вышла в свет. Экс-Аршавина появилась на школьной линейке в одном из частных колледжей в центре Петербурга. Там в третий класс пошла ее старшая дочь Алиса. Годовое обучение в этой школе, к слову, стоит от 450 тысяч рублей. На мероприятии Казьмина была также с общей дочерью с Андреем Аршавиным - Есенией. Девочке больше полугода назад исполнилось шесть лет, в первый класс она пойдет в следующем году.

Год назад случайный снимок Казьминой шокировал людей: Алису заметили исхудавшей и растрепанной. Фото соцсети

Во дворе частной школы Казьмина вместе с дочками появилась в последний момент. Бывшая супруга футболиста старалась не привлекать к себе внимания и все время оглядывалась. В прошлом году она сильно исхудала, но сейчас все же немного набрала в весе.

Их общая с Аршавиным дочь Есения пойдет в школу в следующем году. Фото: Юлия СТАЛИНА

В День знаний бывшая жена Аршавина решила не выделяться на фоне других родителей в праздничных нарядах, на линейку она надела белую рубашку, рваные джинсы и кеды. Прическу тоже не делала, собрала волосы в хвост.

Впавший от болезни нос женщина уже не скрывала под маской, но избегала общения с посторонними. Лишь поздоровалась с родителями одноклассников старшенькой, а затем уткнулась в телефон и провела в нем всю линейку, иногда прикрывая нос ладонью. Когда закончилась торжественная часть, она сделала пару фотографий дочери Алисы, после чего поспешила покинуть колледж.

Казьмина пришла на линейку к дочери в рваных джинсах и с хвостом. Фото: Юлия СТАЛИНА

К слову, ранее Казьмина заявила, что Андрей Аршавин совсем не общается с младшей дочерью. В феврале Есении исполнилось 6 лет. Фотографиями подросшей наследницы футболиста поделились бабушка девочки. На торжестве звездный отец не появился.

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