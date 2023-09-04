Системная работа поможет формированию ответственного отношения к экологии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА

Сейчас все больше компаний осознает важность экологической ответственности, ведь успешное ведение бизнеса связано не только с финансовыми показателями, но и с сохранением окружающей среды.

- В ассоциацию сегодня входит 18 компаний, и количество участников растет, - рассказал председатель Ассоциации природопользователей Роман Корниец. - За последние полгода мы провели более 20 экологических мероприятий на территории Петербурга и Ленобласти, участие в них приняло порядка 25 тысяч человек. Наша задача - повышать культуру бережного отношения к окружающей среде у населения, а также формировать предложения и инициативы по совершенствованию законодательной базы в сфере экологии и правоприменительной практики в том числе.

ЗАКОН ДОЛЖЕН ПОМОГАТЬ

Иногда решать элементарные вопросы в сфере природосбережения мешает несоответствие законодательства субъектов РФ законодательству федеральному. Устаревшие нормы и правила препятствуют развитию и модернизации многих систем и инфраструктурных проектов.

Член президиума Ассоциации природопользователей, заслуженный эколог России, член Экологического совета при губернаторе Санкт- Петербурга, кандидат технических наук Владимир Жигульский заявил, что эту проблему можно решить только общими усилиями:

- Мы должны формировать принципы патриотического природопользования, а для этого необходима гармонизация действующего законодательства как на федеральном, так и на региональном уровне.

Вектор ближайших инициатив организации озвучил депутат Государственной думы РФ, председатель президиума Ассоциации природопользователей Виталий Милонов:

- Нам необходимо в ближайшее время сформировать те общественно-государственные запросы, которые есть у представителей бизнеса, и те корректировки, которые необходимы для улучшения регионального и федерального законодательства в области природопользования. Важно сформировать четкие и понятные правила взаимоотношения органов государственной власти и участников бизнеса. Это поможет снизить коррупционную составляющую и неправовые риски ведения деятельности.

Депутат Государственной думы РФ, председатель президиума Ассоциации природопользователей Виталий Милонов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПОМЕНЯТЬ СОЗНАНИЕ

Пока что способы ведения бизнеса в сторону экологической ответственности меняют не все компании, однако тренд должен стать основополагающим, отметил член президиума Ассоциации природопользователей, проректор Российского университета транспорта, доктор технических наук, профессор Сергей Соколов:

- Наша организация должна являться источником позитивных изменений, а не инструментом для решения текущих задач. Путь экоответственности со всех точек зрения является верным, но перестройка сознания происходит сложно. Тем не менее забота об экологии - это уже не модный тренд, а необходимость.

В заключительной части мероприятия Роман Корниец и Виталий Милонов торжественно поздравили новых членов Ассоциации природопользователей со вступлением в организацию. В команду представителей экоответственного бизнеса влились ООО «ПромСтройКонструкции», ООО «Эко-Экспресс-Сервис», ООО «Альфа Групп», ООО «САМИТ», ООО «КЭЙ ЭНД ДИ», ООО «НТЦ КСМ», ООО «Смарт Групп».