Дождевой сад на склонах, тарзанка, яблони и груши: Что изменится в Муринском парке после благоустройства

Детям в парке отведут огромную площадку. И по возрасту разграничат: малышам одни развлечения, подросткам - другие. Фото: комитет по благоустройству

В Муринском парке - стройка. Но не пугайтесь, не та, о которой вы подумали. Там началось долгожданное благоустройство. Первый этап (а всего их будет три) затронет территорию от проспекта Культуры до Гражданского проспекта. В основу проекта, подчеркнули в Комитете по благоустройству и администрации Калининского района, будет экостиль. Парк все-таки.

Как стало известно spb.kp.ru, в первую очередь парк дополнительно озеленят. Вокруг детских площадок и островков отдыха высадят кустарники в качестве зеленого барьера и визуального разграничителя пространства. Вдоль проспекта Луначарского пополнят новыми саженцами гряду деревьев, кое-где установят цветники с луговыми травами. Зеленый «штат» парка увеличится почти на три сотни деревьев: каштанов, груш, яблонь, ив, кленов. Еще одна затея - дождевой сад. Его проложат по склонам канав, которые будут собирать воду по весне.

Кстати, детскому досугу уделят особенное внимание: игровые площадки займут пустующие пока поляны, их разделят на зоны для малышей и ребят постарше - одним песочницы и горки, другим - смелая тарзанка. Спортсменам отдадут несколько тематических площадок.

Парк украсят цветниками, пополнят тремя сотнями деревьев. Фото: комитет по благоустройству

- Предусмотрено устройство дополнительных зон для отдыха вдоль променадов. Уличная мебель для них обновится. Во входной части добавится площадка с навесом-перголой, на которой возможно проведение культурных мероприятий, - уточнили в комитете по благоустройству.

На всех зонах предусмотрели комфорт для маломобильных гостей: на детской и спортивной площадках появится специальное оборудование, а скамейки для отдыха будут со спинками и поручнями. Также на входах в парк установят скульптуры в виде букв МП, то есть Муринский парк.

В 2024 году власти примутся за второй участок парка - тот, что севернее Муринского ручья от улицы Ушинского до Светлановского проспекта. Затем работы перекинутся на участок южнее ручья. Полностью благоустройство парка планируется закончить в 2025 году.

Спортивные дорожки проложат по живописным местам. Фото: комитет по благоустройству

ЗА И ПРОТИВ

Местные жители далеко не все рады переменам. Многие из них сетуют в соцсетях, что живописный уголок природы застроят ненужным оборудованием и закатают в резиновое покрытие.

- Урны нужны и лавочки, деревьев побольше. И все, - вздыхают горожане.

Местные жители переживают, что парк превратится в спортивно-развлекательное пространство и потеряет свое дикое очарование. Кого-то возмутило обилие детских площадок: мол, в жилых дворах их и без того полно. Однако среди комментаторов находятся и те, кому проект пришелся по душе. Этот лагерь уверен, что перемены принесут одни плюсы, а современное оснащение выведет из парка асоциальных посетителей.