Трое детей серьезно пострадали в ДТП с легковушкой в Янино. Фото:vk.com/yanino_ads

Жесткое ДТП омрачило вечер праздничного дня для жителей Янино. Как рассказали очевидцы в группе «Наше Янино», спровоцировала столкновение автоледи, управлявшая красным «Шевроле». Она на высокой скорости разъезжала по поселку вместе со своим маленьким ребенком. В какой-то момент женщина не справилась с управлением и влетела в серебристый «Хендай». От удара автомобиль отлетел в автобусную остановку, где наехал на толпу людей.

Легковушка влетела в толпу людей на остановке в Янино. Фото:vk.com/yanino_ads

– Серьезно пострадали минимум четыре человека: взрослый и трое детей. Мужчина успел откинуть школьников. К счастью, все остались живы. Но у мужчины подозревают перелом ноги и ключицы, – рассказал один из свидетелей происшествия.

Оказалось, что пострадала и водитель красного автомобиля вместе с несовершеннолетним пассажиром. Свидетели происшествия предполагают, что дама хорошо отметила праздник и в нетрезвом состоянии села за руль. Перед столкновением с легковушкой, она снесла зеркало заднего вида о кузов стоящего грузовика. На месте сейчас работают службы: пожарные и скорая помощь. Полиция уже организовала проверку из-за случившегося.

– По предварительным данным, из-за аварии пешеход, автоледи, и двухлетний ребенок –пассажир «Хендая» в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в больницу, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.